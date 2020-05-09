«Мы непобедимы, когда мы вместе». Путин поздравил россиян

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая прошла в Александровском саду в Москве. Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных звания «Город воинской славы».

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Возложив цветы, президент России обратился к гражданам страны, поздравив их с Днем Победы. Он отметил, что день 9 мая — «самый главный, самый дорогой праздник» для россиян, который вся страна отмечает торжественно и всенародно:

«Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки».

Путин указал на неоценимый вклад участников войны в будущее России, Европы и всего мира, который «никак не измерить, ничем не оплатить». «Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», — подчеркнул он.

Могила Неизвестного Солдата, стоя рядом с котором Путин обратился к россиянам — священное место для жителей страны, указал президент. По всей стране люди идут на поклон всем «защитникам Родины, героям, кто навеки остался в братских, безызвестных могилах под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера».

«Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей», — после этих слов президент объявил минуту молчания.

В завершении глава государства пообещал, что традиционный Парад Победы пройдет в столице «широко и достойно», когда это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. «Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее.

Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — подчеркнул Путин.

Уже после обращения президента в небе над Красной площадью начался воздушный парад, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 75 самолетов и вертолетов.

В небе над Москвой пролетели в парадном строю военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ, пять ударных Ми-35М и пять вертолетов Ка-52. Замкнула пролет вертолетов пятерка Ми-28Н «Ночной охотник».

Самолетный строй открыл разведчик А-50У, следом пролетела тройка Ил-76МД, дальние бомбардировщики Ту-95МС и четыре Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетел топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые сымитировали дозаправку в воздухе.

Авиапарад прошел не только в Москве, но и еще в 31 городе страны. Самолеты и вертолеты пролетели в том числе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.

Глава государства обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой выразить благодарность летному составу и наземным службам МО за обеспечение и проведение воздушной части парада в Москве и других регионах страны. Также он заявил, что

все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены.

Соответствующее заявление глава государства сделал уже во время выступления пешими и конными караулами Президентского полка. Он добавил, что российская армия получит самую современную технику.

«И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул Путин.

Основная часть торжественных мероприятий, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ была перенесена на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране и в мире. Тем не менее, объявляя о своем решении перенести Парад и марш «Бессмертного полка», глава государства обещал, что эти мероприятия обязательно состоятся в 2020 году.