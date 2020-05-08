75 лет Победы: Путин обратился к миру

Президент России обратился к лидерам и гражданам постсоветских государств по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Поздравительные послания получили лидеры и граждане 11 государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

В своем послании российский лидер отметил, что в странах бывшего СССР свято чтут память героев, которые «своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом». Сохранение памяти об их подвиге глава государства назвал священным долгом нынешних поколений.

Российский лидер в очередной раз затронул тему переписывания истории, отметив недопустимость попыток пересмотра итогов ВОВ и забвения преступлений нацистского режима.

Президент подчеркнул, что общая память о подвиге советского народа будет способствовать развитию двусторонних отношений ныне независимых государств. Взаимодействие бывших советских республик важно абсолютно во всех сферах, в том числе и во время нынешнего кризиса из-за коронавируса.

Аналогичное послание было направлено также на Украину и в Грузию, однако обращено оно лишь народам этих стран. Президент России в очередной раз отказался поздравлять лидеров двух постсоветских республик, отношения с которыми у России в последнее время остаются достаточно напряженными.

Аналогичная ситуация складывалась и в прошлые годы. В 2019 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что «отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран». Именно поэтому российский лидер продолжает поздравлять народы Украины и Грузии.

В этом году Путин направил отдельные послания также и основным союзникам СССР по антигитлеровской коалиции — Великобритании, Франции и США.

В послании президенту США Дональду Трампу и американскому народу Путин подчеркнул, что Россия никогда не забудет о советско-американском боевом содружестве.

«Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы — от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности», — говорится в послании для Вашингтона.

В обращении к французам и президенту Франции Эммануэлю Макрону Путин напомнил о нескольких эпизодах французско-советского сотрудничества в годы войны. Президент заявил о вечной памяти россиян о подвиге летчиков французской эскадрильи «Нормандия-Неман», которая была сформирована на территории СССР в 1942 году. «Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления», — добавил он.

А в послании к британскому премьеру Борису Джонсону российский лидер выразил надежду, что память о подвигах антигитлеровской коалиции поспособствует успешному диалогу между Россией и Великобританией.

На этом общение российского президента с иностранными гражданами не ограничилось.

По просьбе канцлера Австрии Себастьяна Курца президент России также записал видеообращение к австрийцам, которое транслировалось на телеканале ORF2 в рамках спецпередачи, посвященной окончанию Второй мировой войны.

Он напомнил о вкладе советского народа в победу над нацизмом, указав, что она «открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии».

Не обошлось и без обмена поздравлениями с прошлым противником — Германией. Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором отметили, что дата окончания Великой Отечественной войны имеет символическое значение для России и Германии.