«Наша главная задача – сохранить здоровье и жизнь людей»

— Иван Александрович, весь мир усиленно ищет золотую середину между сохранением экономики и ограничением социальных контактов в период пандемии. Справляется ли регион с этой, по большому счёту, неразрешимой задачей?

Реклама

— Золотую середину найти очень сложно в любой ситуации, а сегодня особенно. Наша главная задача – это сохранить здоровье и жизни людей, важнее ее нет, это абсолютный приоритет. Но вы правы, экономические проблемы, которые возникли в связи с пандемией, тоже требуют решения.

20 пензенских швейных предприятий, оперативно перепрофилировавших производство на выпуск медицинских масок и защитных костюмов для медиков, поставляют в местные магазины и аптеки более 50 тысяч медицинских масок в сутки.

Работают в ограниченном составе с соблюдением необходимых норм предприятия ВПК и имеющие экспортные контракты. Мы не останавливали строительство многоквартирных домов и дорожные работы. Везде, разумеется, обеспечивается социальная дистанция в два метра.

Ведущие компании региона, относящиеся к сфере АПК, не прекращали свою работу ни на минуту, но усилили на предприятиях санитарный контроль. Ещё до режима повышенной готовности, а он действует в Пензенской области с 16 марта, на крупнейшем в Европе заводе по переработке индейки была внедрена уникальная система на основе технологий искусственного интеллекта. «Умный умывальник» минимизирует влияние человеческого фактора и гарантирует 100% санитарную обработку рук работников на производстве.

— Многие эксперты считают нынешнюю пандемию самым значительным потрясением для мировой экономики в XXI веке. По некоторым прогнозам, ВВП России может потерять до 5% в 2020 году. Как бы вы оценили перспективы Пензенской области в вопросах восстановления темпов экономического развития после окончания карантина?

— Я бы покривил душой, если бы сказал, что мы выйдем из карантина без потерь. Однако не стоит забывать о том, что в 2019 году областная экономика демонстрировала устойчивую положительную динамику с темпами роста существенно выше общероссийских. Доходы бюджета Пензенской области за 2019 год составили порядка 58 млрд руб. (+3,9% к 2018 году). По темпам роста валового регионального продукта мы являемся лидером среди регионов Приволжского федерального округа и входим в двадцатку субъектов Федерации по темпам экономического роста. В 2019 году объём промышленного производства в два раза превысил общероссийские показатели, а темпы роста экономики региона в целом составили 103,2%. В Пензенской довольно диверсифицированная структура экономики, поэтому мы готовы к работе даже с учётом ограничений, налагаемых карантином.

— Если ещё десять лет назад Пензенская область входила в число депрессивных субъектов Федерации, то сегодня регион стабильно демонстрирует плюсы в графе «экономическое развитие», хотя еще точно есть к чему стремиться. Благодаря чему удалось переломить ситуацию?

— Если ответить кратко, то это диверсификация экономики региона и работа по привлечению инвестиций. Активно работают традиционные для региона предприятия и отраслевые институты ВПК, а также машиностроение и приборостроение, пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Динамично развиваются и новые отрасли, такие как станкостроение, производство медицинских изделий и технических средств охраны. Например, количество пензенских предприятий, объем отгруженной продукции которых превышает 1 млрд руб., возросло до 38. На их долю приходится около половины общей отгрузки промышленной продукции. В 2019 году в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий поступило более 25 млрд руб. налоговых платежей (это порядка 46 % от общего объема налогов). Объём производства в АПК превысил 103 миллиарда рублей, а его прирост составил 12,6%, что в три раза превышает среднерегиональные показатели по России.

— Что делается для создания здорового инвестиционного климата?

— Мы очень трепетно относимся к инвестору любого уровня. Поэтому бизнес готов вкладывать деньги. Вот пример на цифрах - объём инвестиций в основной капитал Пензенской области по итогам 2019 года превысил 90 млрд руб. (+3,3 млрд. к показателям 2018 года), впервые в истории достигнув столь высокой отметки. Только промышленными предприятиями в 2019 году завершено 12 инвестиционных проектов на сумму более 5,5 млрд руб. Группы компаний «Дамате», «Черкизово», «Фомлайн», компании «Авиаген», «СМЦ», «Лопатинский бекон», «Грибная компания» реализовали и продолжают реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Более 6 млрд было вложено в проект «Росмолко». Эта компания с сингапурскими инвестициями. Сингапур – страна эталонной прозрачности процессов управления. Доверие такого инвестора - очень позитивный индикатор.

— Потребителям в России и за её пределами хорошо знакомы вологодское масло, оренбургские пуховые платки, тульские пряники и ижевские автоматы Калашникова. А какой товар, по вашему мнению, является имиджевым брендом Пензенской области?

— На ваш вопрос с ходу ответить не так-то просто. У нас их много.

— Во-первых, Пензенская область – это Лермонтов, Белинский, Радищев, Куприн, Ключевский и не только. Это край литературных гнезд.

Есть о регионе интересные легенды. Одна из них гласит, что во время перехода 1799 года русских войск под предводительством Александра Суворова через Альпы его воины натерли ноги и только у пензенских гренадеров они не пострадали. А все благодаря шерстяным носкам с двойной пяткой, которые вязали женщины только в нашей губернии. На что генералиссимус воскликнул «Молодцы, пензяки толстопятые!». Это история о находчивости наших жителей, хотя и о бренде немного.

В советское время брендом региона стали велосипеды, конфеты, продукция алкогольных заводов, сегодня это, пожалуй, индейка – здесь работает крупнейший в Европе завод по ее производству. Кстати, компания «Дамате» завоевала не только российский рынок, идет экспорт во многие страны ближнего и дальнего зарубежья. А еще Пенза – это токарные станки, клапаны сердца, кондитерка и многое-многое другое.

Как в прошлом профессиональный военный, я трепетно отношусь к боевой славе нашего региона, давшего стране 265 Героев Советского Союза в Великую Отечественную войну. К 9 мая мы восстановили танк Т-34, 38 лет стоявший на постаменте у краеведческого музея. Танк полностью на ходу и готов к участию в Параде Победы, когда бы он ни состоялся. Готовый к бою ретро-танк – тоже своеобразный региональный бренд (смеётся).

— Кстати, о танках. Визитной карточкой региона в советское время были именно машиностроение и ВПК. Сейчас это АПК. Особенно усилился этот блок как раз за годы вашей работы в должности губернатора. Что делается для развития технологического потенциала области? Какие есть возможности для инноваций в сельском хозяйстве?

— Стабильное развитие АПК обеспечивается и за счёт комбинирования мер государственной поддержки и частных инвестиций в отрасль. В 2019 году мы собрали около 2 млн тонн зерна, получили рекордный урожай подсолнечника, в полтора раза повысили урожайность сахарной свёклы. По темпам производства мяса и приросту надоев молока мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе.

Хорошие возможности для инвестиций – введение в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В 2019 году мы смогли запустить 42 тыс. га пашни, расчистив от древесно-кустарниковой растительности 20 тыс. га. Учитывая благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру на продукцию сельского хозяйства, вложения в АПК смогут окупиться уже в среднесрочной перспективе.

— Расскажите о национальных проектах, реализующихся на территории Пензенской области.

— На реализацию приоритетных национальных проектов в бюджете области на 2020 год предусмотрено порядка 10 млрд руб., а общий объем финансирования мероприятий за счет всех источников прогнозируется в объеме более 13 млрд руб. (+ 3 млрд к 2019 году).

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в области завершили переобучение и повышение квалификации работников предприятий-участников, в 10 раз превысив установленный для региона контрольный показатель. В реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пензенская область три года подряд входит в группу лидеров среди регионов Российской Федерации.

— Сейчас все говорят о программах устойчивого развития и экологической безопасности. Делает ли регион что-то в данном направлении?

— Как человек, родившийся в сельской местности, я трепетно отношусь к сохранению природного наследия нашего края. Здоровые экологические инициативы в Пензенской области всегда могут рассчитывать на поддержку областного руководства. У нас в регионе работает завод «Энтопротэк», способный перерабатывать в сутки до 15 тонн различной органики – это продукты, утративших потребительские свойства, отходы пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Причем новая технология, в отличие от компостирования, выделяет минимальное количество свалочных и парниковых газов и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

— Какие пензенские товары наиболее востребованы на международных рынках? Существуют ли в области преференции для региональных экспортеров?

— В 2019 году Пензенская область экспортировала товаров на сумму 308 млн долларов, причём 80% от объёма экспорта приходится на малый и средний бизнес. Стабильным спросом пользуются наши продовольственные товары и сырьё, машиностроительная продукция.

На территории региона для всестороннего содействия экспортерам осуществляет деятельность Центр поддержки экспорта Пензенской области (ЦПЭ). Сотрудниками ЦПЭ предоставляются консультации по внешнеэкономической деятельности предприятий. Для субъектов бизнеса организовывались индивидуальные и коллективные стенды на престижных международных выставках, зарубежные бизнес-миссии, размещение товаров на международных электронных площадках. Сейчас запускаем онлайн форматы бизнес-миссий в качестве альтернативы на ближайшее время. В 2020 году на базе ЦПЭ третий год подряд будет реализовываться программа экспортных семинаров для сотрудников предприятий, отвечающих за развитие внешнеэкономической деятельности.

— Сколько в среднем получает в регионе рядовой труженик? Насколько это сопоставимо с зарплатами крупных мегаполисов?

— Средняя зарплата по региону за 2019 год выросла на 7,2% и составила 30762 рубля. Ещё выше средняя зарплата в секторе АПК – порядка 34 тысячи рублей (+14%). Я понимаю, что это не много, нужно наращивать. У нас есть трехсторонний договор с профсоюзами и работодателями, по которому мы работаем на достижение этой цели. Мы также стараемся поддерживать наименее защищённые категории граждан. Ежегодно на соцподдержку из бюджета направляем не менее 6 миллиардов рублей. Но сейчас время особенное, поэтому мы ее расширяем. С 14 апреля продовольственную помощь получают 24 тысячи семей с детьми, состоящие на учете в органах социальной защиты. Помимо этого в регионе реализуется ещё три подобных социальных проекта. Общий охват этими проектами составит на менее 60 тысяч семей.

— Получат ли поддержку от региональных властей представители малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие от экономических последствий пандемии?

— Представители малого и среднего бизнеса, чей бизнес пострадал из-за всемирного карантина, могут рассчитывать на самую широкую поддержку как со стороны федерального центра, так и региональных властей. Мы приложим максимум усилий, чтобы нивелировать негативные последствия для их деятельности, вызванные пандемией коронавируса. У нас разработан большой комплексный план по устойчивому развитию экономики. Его ориентировочная стоимость для бюджета порядка 3 миллиардов рублей. Мы постоянно добавляем новые меры поддержки, не останавливаемся. Это наши люди, наш пензенский бизнес, наша Пензенская область.