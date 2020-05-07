Главный по реформам: Зеленский нашел пост для Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего грузинского лидера и экс-главу Одесской областной администрации Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

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Заместителем Саакашвили назначен президент украинского холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.

«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — выразил надежду Зеленский.

Саакашвили после этого выложил на своей странице в Facebook фото с двумя бутылками «Саперави» на фоне наполненного винного шкафа.

«Сегодня прилетел из Грузии и думаю, есть повод отпраздновать что-то сегодня очень качественным родным вином», — таким комментарием снабдил фото политик.

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Саакашвили и Зеленский несколько дней вели переговоры относительно его будущей должности и нашли новый формат.

Национальный совет реформ — специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению единой государственной политики реформ и их реализации. Был создан 13 августа 2014 года тогдашним президентом страны Петром Порошенко.

В конце апреля нынешнего года правительство Украины решило не назначать Саакашвили на пост вице-премьера, пишет портал «Цензор.нет». По данным издания, кабмин отозвал соответствующее представление из Верховной рады.

Как заявил главред «Цензора» Юрий Бутусов, история с назначением Саакашвили «завершилась тихим сливом».

«Назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов», — написал журналист в Facebook.

Отсутствие должной поддержки в рядах правящей партии по этому вопросу изменило планы Зеленского, отметил Бутусов, украинский лидер отказался от публичного выступления в пользу Саакашвили.

«Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой», — подчеркнул журналист.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад начал второй этап экспансии, внедряя свои кадры в эшелоны украинской власти.

Среди таких «агентов западного влияния» он назвал как раз Саакашвили. Киева заявил, что возможное назначение Саакашвили — одно из условий для получения Киевом кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

Кроме того, нардеп обвинил Зеленского в «неспособности» противостоять «влиянию Запада» и проникновению лоббизма во все ветви украинской власти.

При этом грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если Саакашвили станет вице-премьером.

Гахария заявил, что подобное неприемлемо для Тбилиси, так как Саакашвили приговорен в Грузии за тяжелые преступления и не может быть стратегическим партнером.

«Мы пока не отзывали посла, но, если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций», — подчеркнул глава правительства Грузии.

Саакашвили достаточно неоднозначно воспринимают на Украине. Он прибыл на территорию страны во время государственного переворота и всячески поддерживал новую власть. За свою помощь он в декабре 2014 года впервые получил предложение стать вице-премьером Украины, но отказался от поста, чтобы не терять грузинское гражданство.

В 2015 году он занял пост главы Одесской области, однако задержался на нем всего на полтора года из-за конфликта с администрацией президента Петра Порошенко. После этого Саакашвили ушел в оппозицию и начал критиковать Киев, в особенности действия тогдашнего украинского лидера.

Апогеем противостояния стало лишение политика украинского гражданства с запретом на въезд, что заставило Саакашвили отбыть в Европу. Впрочем, попыток участия в политической жизни украинского общества он не бросал, активно пользуясь своим движением «Рух новых сил».

Вернутся на Украину ему удалось только после победы Зеленского на президентских выборах, новый украинский лидер восстановил паспорт и гражданство Саакашвили, а также снял ограничения на въезд.

Данный факт ряд аналитиков расценили как начало сотрудничества между Зеленским и экс-главой Одесской области, но официально президент длительное время не проявлял никакой лояльности к Саакашвили.

Так продолжалось до поступления предложения о назначении бывшего грузинского лидера на пост вице-премьера Украины. Однако неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше, в особенности на фоне низкой поддержки Саакашвили в партии «Слуга народа».