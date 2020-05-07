Минск недоволен: журналистов Первого канала лишили аккредитации

Сотрудники корреспондентского пункта российского Первого канала в Белоруссии — журналист Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк — были лишены аккредитации. Как говорится в заявлении на сайте телеканала, действия Минска в данном случае необоснованны.

«Новость из Минска. Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала <...>. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — подчеркнули на Первом.

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Отзыв аккредитации произошел после выпуска сюжета о ситуации с COVID-19 в Белоруссии. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз накануне заявил, что комиссия по аккредитации ведомства решила лишить российских журналистов разрешения на работу в республике «в связи с распространением недостоверной информации».

Государственный телеканал «Беларусь 1» также раскритиковал российских коллег за их репортаж. Как сообщал Первый, проведенные в Белоруссии пасхальные службы и республиканский субботник «обернулись очередной вспышкой заболевания».

В сюжете говорится о множестве новых могил в городе Столбцы в 75 км от Минска. «Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Белоруссии впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах», — подчеркивается в сообщении российского телеканала.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко «особо не парится», по его же собственным словам, «по поводу выявленных коронавирусных больных».

Кроме того, в репортаже Первого говорится о том, что белорусские врачи героически борются с COVID-19, но в какой-то момент система здравоохранения просто «захлебнется», если власти не примут меры.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, в Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что «просто не может отменить парад», поскольку это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь».

«Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало», — заявил белорусский глава.

Кроме того, Лукашенко выразил мнение, что «через день-два», если отменить парад, «люди» обвинят власти в испуге. Он отметил также, что немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны хотят посетить парад Победы.

«Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики: стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые», — добавил он. «Тащить» на это массовое мероприятие никого не нужно, считает Лукашенко.

По его словам, некоторые российские депутаты Госдумы и члены Совфеда также желают посетить минский парад. Лукашенко добавил, что в День Победы в белорусской столице могли бы быть представители всех государств. По его мнению, военный парад — не самое опасное мероприятие «с точки зрения эпидемиологов и вирусологов», а в стране не вводились ограничительные меры на праздники, и люди «сами решали, где им быть».

«Люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления», — сказал он.

Напомним, в Республике Беларусь карантинные меры не вводились вопреки заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об опасностях пандемии коронавируса. По последним данным, в Белоруссии выявлено 19 255 случаев COVID-19. Умерли 112 человек, выздоровели 4388 пациентов. При этом в сюжете Первого о ситуации в Белоруссии говорится, что жители республики не доверяют данным, которые предоставляют власти страны.

«Официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия», — отмечают авторы репортажа.

Российских журналистов уже лишали аккредитации в бывшей советской республике — в 2015 году на такой шаг повсеместно пошла Украина. СМИ из РФ прекратили допускать на мероприятия украинского МИДа. В «черный список» попали более 100 российских изданий и каналов.