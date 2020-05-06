Не верим США: МИД осудил атаку наемников в Венесуэле

МИД России выразил обеспокоенность в связи с нападением группы наемников, среди которых были и американские бойцы, на портовый город Ла-Гуайра в 30 км от Каракаса, которое произошло утром 3 мая.

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Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что террористы, предположительно связанные с американскими спецслужбами, пытались высадиться на берег, чтобы совершить теракты против руководства Венесуэлы.

При этом российская сторона заметила, что организаторы атаки даже не пытались себя скрывать, подробно изложив ее детали журналистам The New York Times.

«Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Уже не вызывают удивления факты, когда политическая зашоренность и зацикленность на задаче отстранения от власти законного президента Венесуэлы, фразеология из серии «все опции на столе» не позволяют некоторым странам реалистично оценить обстановку в новых мировых условиях», — говорится в комментарии МИД РФ.

При этом в министерстве признались, что не убеждены уверениями Белого дома в непричастности к данной боевой операции.

«Россия свою позицию насчет неприемлемости силовых методов решения политических разногласий сформулировала четко.

Будем и далее делать все необходимое, чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций», — пообещали в МИД РФ.

Утром 3 мая была предотвращена попытка морского вторжения группой террористов-наемников из Колумбии, планировавших совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот, заявил глава МВД Нестор Ревероль.

Боевики собирались добраться до территории республики на быстроходных катерах, а высадка планировалась у Ла-Гуайры. Боевикам было оказано сопротивление со стороны венесуэльских Вооруженных сил. В результате столкновения погибли восемь нарушителей государственной границы.

Позже президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью операции боевиков было его убийство, а действия правонарушителей он охарактеризовал как «террористический акт в разгар пандемии».

По информации Каракаса, пытавшиеся прорваться в страну участники группы обучались в Колумбии, а финансировали их власти соседней страны при поддержке Вашингтона.

Мадуро заявил о задержании двух граждан США, которые, предположительно, работали с американским ветераном, взявшим на себя ответственность за неудавшееся вооруженное вторжение. Вскоре были задержаны еще четверо нападавших. Для поиска остальных мобилизованы 25 тыс. военных.

«Среди захваченных в плен — предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков были двое американцев из охраны [президента США] Дональда Трампа», — заявил Мадуро в ходе телеобращения.

Граждане США, задержанные в ходе операции, — Люк Александр Денман и Аарон Берри. Мадуро даже показал документы, которые были обнаружены при них. Денман признался, что наемники должны были захватить аэропорт и доставить туда Мадуро, после чего перевезти его в США.

Ответственность за организацию попытки вторжения взял на себя бывший сотрудник спецназа из Флориды Джордан Гудро, сейчас он руководит охранной компанией Silvercorp USA. Денман и Берри, по словам ветерана, также являются военнослужащими в отставке — они вместе служили в Ираке и Афганистане.

«Они играли в Рэмбо. Они играли в героев», — заявил Мадуро, подчеркнув, что властям Венесуэлы было известно о подготовке вторжения еще до попытки реализации операции.

Глава Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что боевики действовали по заказу США и Колумбии с целью свержения Мадуро.

Министерство обороны Боливарианской Республики заявило о намерении «североамериканского империализма» дестабилизировать обстановку внутри страны. США категорически отрицают свою причастность к вторжению.

«Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что происходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой», — заявил представитель Госдепартамента США.

МИД Колумбии также отвергает все обвинения в адрес своей страны.

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к вторжению в Венесуэлу.

«Я только что получил информацию. Наше правительство не имеет к этому никакого отношения. Мы выясним», – сказал президент США американским журналистам.