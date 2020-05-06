Множество тем для разногласия: Чехия предлагает России мир

После сноса в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу Чехия перешла к налаживанию отношений с Россией. Накануне глава МИД Чехии Томаш Петржичек, выступая перед членами нижней палаты национального парламента, заявил, что российской стороне была передана дипломатическая нота «с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ».

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Томаш Петржичек также отметил, что соответствующая инициатива стала первым «формальным предложением такого характера». По словам главы МИД Чехии, между Прагой и Москвой «существует множество тем», в которых существуют разногласия. Однако именно снос памятника Коневу стал поводом для начала нового этапа противоречий в отношениях двух стран. Примечательно, что Чехия стала одной из немногих европейских стран, диалог с которой России удается поддерживать на высоком уровне, несмотря на санкции.

Памятник маршалу Коневу был снят с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей района города Прага-6, на территории которого он и находился. Решение же было принято в сентябре прошлого года. По сообщениям властей, памятник планировалось передать в Музей ХХ века, который еще не создан.

Маршал Иван Конев командовал войсками 1-го Украинского фронта, который освободил Прагу от войск немецкой армии 9 мая 1945 года. В 1980 году в знак благодарности и памяти о маршале в столице Чехии был установлен памятник Коневу.

Инициатива сноса вызвала у российской стороны резко негативную реакцию.

«Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительным назвать трудно, они противоречат Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет», — заявлял 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому допускается уголовная ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, установленных в память о погибших при защите Отечества. В результате СК РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника Коневу в Праге по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Вместе с тем чешское издание Respekt сообщило, что в страну прибыли представители российских спецслужб, якобы для того, чтобы отравить чиновников, которые приняли решение о сносе памятника. От России снова последовала негативная реакция на появившиеся в чешских СМИ сообщения — посольство РФ направило в МИД Чехии ноту протеста. Однако вскоре Respekt заявил, что полиция Праги предоставила охрану Ондржею Коларжу, старосте района, в котором был установлен памятник.

В конце апреля Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва ждет от Праги ответа на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. Снос памятника, по мнению МИД РФ, прямо нарушает положение этого договора.

«Если чешская сторона, наши чешские коллеги подтвердили, что этот договор для них во всех своих пунктах продолжает быть обязательным, то мы от них ожидаем реакции на наше настоятельное предложение начать предметный разговор о том, почему данный пункт этого договора был грубо нарушен, о том, как это нарушение исправить. Мы такое предложение сделали, ожидаем ответа», — подчеркнул Лавров.

При этом, стоит отметить, что реакция и позиция властей Чехии с самого начала была противоречивой. МИД страны отмечал, что установление и снос памятников — это внутренне дело страны, а сам Петржичек заявлял, что Прага не нарушила договор об основах дружеских отношений.

Вместе с тем снос памятника Коневу резко осудила администрация президента страны Милоша Земана. Накануне в интервью Чешскому радио глава государства назвал снос памятника «глупостью».

«Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики», — сказал Земан.

Президент также заявил, что чиновники, ответственные за снос памятника, таким образом пытались привлечь к себе внимание горожан, а полицейская охрана была выделена старосте района исключительно по его просьбе. В то же время, Земан отметил, что, по его мнению, реакция России на инцидент, в частности, возбуждение уголовного дела, стала неадекватно острым ответом.

В целом же, риторика чешского лидера прозвучала в уже привычно теплом для России тоне. Земан подтвердил свое участие в праздничных торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы, которые перенесены на сентябрь в связи с пандемией, а также заявил, что Россия является неотъемлемой частью Европы и уже через 10-20 лет станет членом ЕС.

Именно Земан стал одним из союзников России на европейском пространстве. Он неоднократно посещал с визитами Москву, а его заявления по самым острым ключевым внешнеполитическим вопросам кардинально отличались от риторики других европейских лидеров.

Он, например, неоднократно критиковал антироссийские санкции, называл украинский конфликт «гражданской войной» и даже предлагал урегулировать ситуацию с Крымом путем выплаты Киеву компенсации.

«Крым — это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело... По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом... Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну», — говорил чешский президент, выступая в ПАСЕ в 2017 году.

В интервью ТАСС в ноябре прошлого года он говорил, что, оценивая присоединение Крыма к России, Евросоюз применяет двойные стандарты, забывая о прецеденте Косово.

Многие зарубежные издания указывали и на близкие отношения Земана с некоторыми влиятельными российскими деятелями, такими, как экс-глава РЖД Владимир Якунин. Советник чешского лидера — Мартин Неедлы, как отмечают СМИ, совместно с дочерней компанией российского ЛУКОЙЛа Lukoil Aviation основал компанию Lukoil Aviation Czech.

В симпатиях к России в Чехии обвиняют и премьер-министра Андрея Бабиша, союзника президента. Он, впрочем, более осторожен в высказываниях. Бабиш, к примеру, говоря о нецелесообразности антироссийских санкций и невозможности возвращения Крыма, отмечает, что «это не означает, что нужно ослабить давление на Россию».

Раскол по внешнеполитическим вопросам существует и в парламенте Чехии. Партия премьера ANO 2011 не поддерживает вхождение Чехии в еврозону, углубление евроинтеграции.

Достаточно крепкие позиции имеет и другая политическая сила, «Гражданская демократическая партия», чей основатель, экс-президент Вацлав Клаус, заявлял, что действия России на Украине были вынуждены и оправданы.

«Западная Европа, Америка и некоторые из наших бойцов сегодня по-прежнему против коммунизма, как и господин Шварценберг (бывший министр иностранных дел Чехии) и другие. Они строили «майдан» на демонстрациях. Это не могло закончиться хорошо», — говорил он в 2014 году.

Клаус прокомментировал и инцидент со сносом памятника Коневу, заявив, что со стороны муниципальных властей этот шаг был «наглостью и трусостью, степень которых трудно поддается измерению».