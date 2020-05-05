Вирусная кампания: сможет ли Польша избрать президента

До выборов президента Польши остается четыре дня, однако их проведение до сих пор под вопросом. Как заявил вице-премьер Яцек Сасин, организация голосования 10 мая -— трудная задача, поэтому правительство рассматривает возможность его переноса на 17 или 23 мая.

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«В преддверии выборов поляки не знают, когда состоится голосование. За этот беспорядок несет ответственность сенат вместе с оппозицией. Они приняли решение о торпедировании выборов», — уверен Сасин.

Речь идет о затяжном обсуждении правительственного законопроекта о голосовании по почте в польском сенате. Как ожидалось, решение будет принято за несколько дней до выборов, что создает колоссальные трудности в их организации, так как избирательные бюллетени жители Польши должны были получить еще за семь дней до голосования. Однако начать поставлять их нельзя, поскольку акт о почтовом голосовании все еще не вступил в силу.

«Если акт вступит в силу 7 мая, подготовить избирательный процесс в течение 2 дней невозможно. Подобные задержки связаны со злым умыслом», — резюмировал Сасин.

При этом у правительства Польши нет никаких правовых инструментов для переноса выборов в последний момент, а, следовательно, избирательный процесс в целом находится под угрозой. Кроме того, сенат может и отклонить поправки о почтовом голосовании, вернув спорный законопроект обратно депутатам.

Впрочем, в этом случае парламент имеет право утвердить выборы по почте большинством голосов, которое в настоящее время принадлежит правящей партии «Право и справедливость» и их партнерам из «Согласия». Однако и тут есть подводные камни, по данным источников радио ZET, не все депутаты готовы поддержать эту инициативу.

Противниками почтового голосования выступают парламентарии из «Согласия», они могут сорвать голосование и разрушить планы правящей партии по проведению президентских выборов в таком формате.

«Если «Согласие» не проявит лояльность, значит, оно выберет иной политический путь. С таким ходом нельзя будет мириться», — отмечал Яцек Сасин.

Он также указывал, что в подобных условиях партии придется выйти из «Объединенного права» — неформального консервативного политического союза «Права и справедливости», «Согласия» и «Объединенной Польши».

Вирусные выборы

Правительство Польши уже не раз подвергалось критике как внутри страны, так и со стороны других государств из-за стойкого желания организовать выборы президента в ранее намеченную дату. Основные противоречия вызывает фактор пандемии коронавируса, который не может позволить провести традиционное голосование, а также мешает проведению активной избирательной кампании.

По последним данным, в Польше зафиксировано почти 14,5 тыс. случаев заболевания, в том числе 716 летальных. Для борьбы с распространением вируса правительство пошло на жесткие меры, в частности, отменив все массовые мероприятия, тем самым лишив оппозицию возможность активного участия в предвыборной гонке.

Ситуация играет в плюс только одному кандидату — действующему президенту Анджею Дуде, что вызывает гнев его конкурентов, которые выступают за бойкот или перенос выборов для получения справедливого результата.

Встревожены происходящим иностранные наблюдатели и Еврокомиссия, они сомневаются в возможности организации безопасных и легитимных выборов в таких условиях, а также отмечают ряд рисков при подсчете голосов. Последнее связано с желанием властей провести выборы по почте, которое исключает участие Избиркома и фактически перекладывает обязанности проведения выборов на польскую почту.

Бойкот как выход?

При этом вариант бойкота выборов со стороны оппозиции, скорее всего, позволит Дуде без проблем переизбраться на новый срок, что ставит под вопрос оправданность такого подхода. Как писал Politico, власти стремятся провести выборы 10 мая «любой ценой», потому что опасаются падения популярности действующего президента после завершения пандемии.

Отказ оппозиции от голосования сыграет на руку правительству, позволив избежать рисков проведения второго тура выборов, в ходе которого Дуда мог бы проиграть. В настоящее время при наличии соперников лидер Польши, вероятно, не сможет одержать победу в первом туре.

Согласно майскому опросу Pollster, рейтинг Дуды составляет 40,5%, второе место занимает журналист Шимон Холовня — 20,3%, на третьем лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 14,3%, а четвертое уходит представительнице крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Малгожате Кидаве-Блоньской — 10,4%.

В таких условиях, если все кандидаты примут участие в выборах, Дуда, как ожидается, не сможет набрать необходимые 50% голосов в первом туре, что автоматически приведет к организации второго этапа выборов.

Пока Кидава-Блоньска и Холовня активно придерживаются линии бойкота выборов, хотя и не отказываются полностью от своих предвыборных кампаний. Участвовать в выборах не намерен Косиняк-Камыш, который называет действия своих соперников слишком театральными.

Впрочем, не стоит забывать, что судьба выборов находится в руках депутатов польского сейма, а не кандидатов. Если парламентарии из «Согласия» откажутся поддерживать законопроект о выборах по почте, голосование все же придется перенести. На какую именно дату — вопрос открытый, но формально у правительства есть лишь один законный инструмент для этого.

Если власти объявят, что Польша находится в состоянии «природной катастрофы» из-за пандемии коронавируса, любые выборы можно будет провести лишь спустя 90 дней после завершения ЧС.