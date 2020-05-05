Вирус не из лаборатории: ВОЗ вступилась за Китай

Информацию о якобы лабораторном происхождении коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) от США не получала. Об этом заявил на брифинге для журналистов исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает журнал TIME.

«С нашей точки зрения, это по-прежнему остается спекуляцией. ВОЗ будет крайне признательна за любую информацию, имеющуюся в распоряжении у Штатов», – отметил он.

По словам Райана, если сведения или свидетельства рукотворного происхождения вируса есть у Вашингтона, то властям США решать, когда и как делиться этой информацией. «Но ВОЗ тяжело работать в подобном информационном вакууме», – пожаловался Райан.

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Кроме того, добавил он, ВОЗ продолжает опираться на данные анализа генетических последовательностей коронавируса, которые подтверждают его естественное происхождение.

«Политические проблемы возникают очень часто. Однако приоритетом должна оставаться наука, мы должна проводить научные исследования», — подчеркнул Райан. Наконец, он заявил, что «ответы на вопросы» можно найти только вместе, в том числе и с помощью китайских ученых.

Напомним, Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств. Стоит подчеркнуть, что неизвестно, как аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

За день до этого британская газета The Daily Telegraph сообщила, что разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают власти Китая в том, что они в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

Китайское руководство якобы заставляло молчать врачей, сообщавших о новой инфекции, уничтожало биоматериал из лабораторий, отказывалось передавать все сведения специалистам, которые работают над вакциной.

Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео в интервью ABC News заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из уханьской лаборатории — и теперь «весь мир может это увидеть».

Еще 29 апреля замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая.

При этом представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа отметил, что китайские власти не приглашают организацию принять участие в расследовании о происхождении коронавируса нового типа.

По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование. «Но на этой стадии мы не были приглашены к участию», — сказал Галеа. Специалист сообщил, что ВОЗ по-прежнему направляет запросы «в структуры здравоохранения и органы власти КНР» с просьбой о привлечении организации к расследованию. Он также добавил, что китайское руководство не предоставило ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане, где случилась изначальная вспышка COVID-19.

Напомним также, что в середине апреля Трамп решил приостановить американское финансирование ВОЗ. По его словам, организация должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация «хвалила Пекин за так называемую прозрачность». Американский лидер неоднократно называл коронавирус «китайским вирусом», а власти США обвиняют китайскую Коммунистическую партию в сокрытии информации о происхождении и заразности коронавируса.

Сейчас именно США страдают от COVID-19 более прочих стран, число умерших там уже выше, чем общие потери американской армии на Тихом океане в годы Второй Мировой войны — более 68 тыс. человек умерли, заражены более 1,1 млн американцев.