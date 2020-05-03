Жив и работает: как чувствует себя Мишустин с COVID-19

Заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин справляется с болезнью. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, передает ТАСС.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение», – отметил представитель премьера.

Он также подчеркнул, что «в целом» самочувствие Мишустина нормальное. Глава кабмина продолжает работать с документами и активно поддерживает контакт с коллегами посредством телефонной связи.

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Напомним, 30 апреля в ходе встречи с президентом, Мишустин сообщил о положительном результате теста на коронавирус. «В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», – заявил премьер Владимиру Путину по видеосвязи.

Мишустин также обратился к гражданам России, попросив их относиться к коронавирусу и его распространению «максимально серьезно» – сегодня от дисциплины каждого зависят сроки возвращения страны к полноценной жизни.

Президент пожелал премьеру скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал российский лидер.

Правительство при этом продолжит работать в обычном режиме, добавил Мишустин. Круг контактов премьера был минимален – все сотрудники аппарата проходили тестирование, большинство совещаний и встреч он проводил в формате видеоконференций. Все чиновники, вступавшие в контакт с Мишустиным, ушли на самоизоляцию и проходят дополнительное тестирование на коронавирус.

Вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне — особенно после заражения Мишустина. Кроме того, он назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера. «Это ерунда», – заявил представитель Кремля агентству РИА «Новости».

1 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Мишустин постоянно находится на связи. По словам Поповой, человек, который «всего себя отдает делу», подвергает себя повышенному риску. Она также пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления и отметила важность его активности и участия для всей страны.

В тот же день министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев принял решение о госпитализации в связи с заражением коронавирусом. Аналогичная инфекция выявлена также у заместителя министра Дмитрия Волкова, говорится в сообщении. В настоящее время исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

Скорейшего выздоровления пожелал Мишустину и его предшественник на посту — ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — сказал он.

Добавим, что экс-премьер и сам находился в схожей ситуации — еще в 2017 году Путин на встрече с министрами заявил, что Медведева «не уберегли» – глава кабмина заразился гриппом. Однако, по-видимому, премьер не заболел – спустя неделю Медведев уже встречался с представителями малого и среднего бизнеса. «Да я и не болел», – сказал Медведев в ответ журналистам на поздравление его с выздоровлением.

Сейчас обязанности главы кабинета министров исполняет первый зам Мишустина — Андрей Белоусов. Именно он — один из авторов мер экономической поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных правительством РФ в условиях пандемии коронавируса и повсеместного режима повышенной готовности и самоизоляции.