«Амбициозные планы»: поможет ли Россия Африке в борьбе с коронавирусом

Россия неоднократно заявляла о том, что африканское направление входит в число ее внешнеполитических приоритетов. Москва демонстрирует всему миру заинтересованность в развитии стран континента и партнерских отношений с ними на хорошей базе.

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Несмотря на проблемы в экономике, африканские государства развиваются достаточно успешно, а в 2000–2013 годах и вовсе демонстрировали темпы роста ВВП в 5,2%.

На страны континента приходится около 30% мировых запасов минеральных ископаемых, в то время как на долю России — около 25%. Африка как регион, обладающий огромными ресурсами, экономически привлекательна, причем не только для Москвы. Главным игроком на континенте является Китай. Именно Пекин стал ведущим инвестором в регионе, а объем взаимной торговли КНР с африканскими странами в 2018 году составил более $200 млрд против $148 млрд в 2017 году.

Россия в последние годы также старается обозначить и увеличить свое присутствие в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2018 году совершил турне по странами Африки, посетив Анголу, Намибию, Зимбабве, Мозамбик и Эфиопию. Тогда же в интервью Hommes d'Afrique министр констатировал, что экономическое взаимодействие, в отличие от политического, «пока не столь насыщено».

Тем не менее внешнеторговый оборот России со странами Африканского континента вырос в два раза за пять лет и составил свыше $20 млрд в 2019 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в истории саммита Россия-Африка 23 октября в Сочи. На саммит, в рамках которого прошел еще и бизнес-форум, прибыли главы 43 стран и правительств, еще 11 стран были представлены на уровне министров и послов.

За два дня в Сочи Россия и Африка подписали более 50 соглашений на 800 млрд. руб. Тогда же Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд. в рамках инициативы по облегчению долгового бремени стран Африки.

Увеличению интересов России в Африке способствовали и американские и европейские санкции — Москва начала активнее диверсифицировать экспорт. Среди ключевых партнеров России в торгово-экономическом отношении можно выделить Алжир, Анголу, Гану, Гвинею, Египет, Зимбабве, Республику Конго, Марокко, Мозамбик, Намибию, Нигерию, Судан, Тунис, Уганду, Эфиопию и ЮАР.

Однако нельзя не отметить и тот факт, что пандемия коронавируса изменит политический ландшафт во всем мире. Ее влияние может сказаться и на планах России в Африке. По данным ВОЗ в странах континента выявлено 34 610 случаев заболевания, из которых 1517 смертельные.

По сравнению с другими странами, коронавирус затронул Африку не так сильно. Однозначного ответа на вопрос о том, почему коронавирус не столь сильно повлиял на регион, у экспертного сообщества нет. Существует несколько версий, которые объясняют такую тенденцию. Во-первых, это может быть обусловлено тем, что вирус не любит высоких температур, в связи с чем он успешно распространяется в более северных регионах, а Африку обходит, по большому счету, стороной.

Во-вторых, нельзя не отметить, что африканские страны гораздо менее вовлечены в экономические, туристические, образовательные и гуманитарные цепочки, и, соответственно, не стали очагами распространения эпидемии.

Еще одной причиной такой статистики заболеваемости может быть низкая способность тестирования в африканских странах.

Так или иначе, однозначного ответа на то, как будет развиваться ситуация на континенте, нет, соответственно, нельзя исключать вероятность неблагоприятного сценария.

В сложившейся ситуации для укрепления своего присутствия в регионе Москва могла бы помочь африканским странам в борьбе с пандемией, правда, в зависимости от того, как сама Россия справится с кризисом.

21 апреля МИД РФ рассказал ТАСС, что несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом. В ведомстве уточнили, что полученные заявки рассматриваются «с учетом остроты ситуации» в каждой из стран.

«Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах», — сообщили в МИД РФ.

При этом, как отмечают в своем докладе генеральный директор и член Президиума РСМД Андрей Кортунов и председатель Правления Союза «Африканская деловая инициатива», эксперт РСМД, Наталия Цайзер,

в обозримом будущем Россия не будет иметь финансовую возможность для поддержки стран африканского континента.

«По всей видимости, пандемия, помноженная на глобальный экономический кризис и обвал мировых цен на углеводороды, заставит скорректировать амбициозные планы сотрудничества России со странами континента, озвученные на первом саммите Россия-Африка, состоявшемся в Сочи в октябре 2019 г», — говорится в докладе РСМД «Будущее Африки на фоне пандемии: два сценария».

В то же время, Москва могла бы делиться и обмениваться с Африкой своим опытом в борьбе с пандемией, а также сотрудничать в исследования коронавируса. Нельзя исключать и возможность предоставления гуманитарной помощи, какую она оказала Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине.

«Нельзя недооценивать важность даже символических жестов солидарности со стороны России в сторону африканских партнеров в трудный период их истории — такая солидарность заложила бы хорошие основы на будущее. При этом, вероятно, Россия могла бы оказывать помощь не только в рамках двусторонних договоренностей, но и с подключением других партнеров — например, Китая или стран Европейского союза», — отмечают авторы доклада.

Еще одним методом помощи и укрепления сотрудничества стало бы проявление ответственности российского бизнеса в Африке путем сохранения рабочих мест и выплат зарплат сотрудникам.

«Надо учитывать и то обстоятельство, что неспособность стран Европы и Соединенных Штатов продемонстрировать эффективные алгоритмы борьбы с эпидемией косвенно работает на Россию, снижая ценность западных моделей развития в глазах африканцев. После завершения пандемии Россия могла бы оказаться в более благоприятном положении с точки зрения своего имиджа на континенте по сравнению со многими другими глобальными игроками», — сообщается в докладе РСМД.

Значительную роль в условиях пандемии Россия могла бы сыграть в урегулировании вооруженных конфликтов на африканском континенте, например в Ливии. Запад бросил все силы на борьбу с пандемией и почти все политические процессы сейчас приостановлены, в том числе и участие Евросоюза в урегулировании конфликтов.

В октябре запланирован II Российско-Африканский Общественный Форум и, в зависимости от того, как будет развиваться пандемия, как Россия сможет справиться с коронавирусом и, соответственно, помочь Африке, саммит может пройти совсем на другом уровне.