«Пока мир отвлекся»: армия Мьянмы устроила резню

В ООН обвиняют правительство Мьянмы в совершении «военные преступления» против этнических меньшинств.

Реклама

По словам специального докладчика ООН по вопросу о ситуации в области прав человека в Мьянме Янги Ли, военные этой страны нанесли удары по гражданскому населению во время недавних столкновений вооруженных сепаратистов в штате Ракхай с правительственной армией.

В разговоре с CNN находившаяся в Ракхай Ли отметила, что после столкновения местный монастырь оказался разорен, дома местных жителей были сожжены, а их самих арестовали и подвергли пыткам.

«А потом мы нашли обезглавленные тела. Это были рохинджа», — рассказала Ли.

По ее оценке, происходящие в Мьянме события — это «преступление против человечности и военные преступления». «Это самые отвратительные и тяжкие преступления международного права», — добавила она.

Власти Мьянмы и до этого демонстрировали свою жестокость в отношении национальных меньшинств. Однако в этот раз ситуацию обостряет мировая пандемия коронавируса. Для контроля над распространением заболевания армия страны получила дополнительные полномочия. Кроме того, в комитет по борьбе с коронавирусом ключевые посты заняли именно военные.

По словам представителя ООН, это создало нездоровую атмосферу в правительстве Мьянмы. Получив экстраординарные полномочия, армия с легкостью достигает своих целей в сепаратистском штате.

При этом эпидемиологическая ситуация в стране далека от критической. По официальным данным, в Мьянме зарегистрировано только 150 случаев заражения коронавирусом.

С такой оценкой событий согласны и в международной правозащитной организации Human Rights Watch. «Военнослужащие Мьянмы и их сообщники в гражданском правительстве пользуются тем, что мир отвлекается на COVID-19. Они совершают военные злодеяния, пытаясь сломить сопротивление Армии спасения Аркан рохинжа, и им все равно, кого они убивают или калечат, чтобы добиться своих целей», — говорит заместитель директора HRW по Азии Фил Робертсон.

При этом в ООН отмечают, что ответственность за гибель мирных жителей несут также и бойцы из Армии спасения Аркан рохинжа. «У нас есть доказательства того, что они похитили местных парламентариев и мирных граждан», — говорит Ли.

Главную угрозу для мирного населения представляет перекрестный огонь правительственных сил и сепаратистской вооруженной группировки. Жертвами становятся не только местные жители.

20 апреля смертельное ранение получил водитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находившийся за рулем автомобиля с маркировкой ООН. Правительственный чиновник в машине выжил, но получил серьезные ранения. Автомобиль перевозил образцы COVID-19.

Правительство Мьянмы выразило «глубочайшие соболезнования и сочувствие» и заявило, что оно «полностью привержено расследованию инцидента». Власти утверждают, что автомобиль ООН обстреляли местные боевики. По данным вооруженных сил страны, вскрытие показало, что пуля, убившая сотрудника ВОЗ, имеет калибр 7,62, такие боеприпасы не являются стандартом мьянманской армии. Сепаратисты, в свою очередь, обвинили в обстреле правительственные силы.

У межнационального конфликта в Мьянме долгая история. Буддистское большинство считает, что население штата Ракхай — мусульмане из народности рохинджа — нелегальные мигранты из соседней Бангладеш. Эскалация конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

На самую острую фазу конфликт вышел в 2017 году.

Тогда в результате действий правительственных войск более 270 тыс. представителей народности рохинджа были вынуждены покинуть страну и перебраться в Бангладеш.

Всего же в Мьянме проживают около 1 млн представителей этой этнической группы. Правозащитники обвиняли армейские подразделения в жестоких действиях в отношении мусульман и сожжении их домов.

Правительство страны, в свою очередь, заявляет, что проводит операцию против террористических групп, которые действуют на территории штата и пользуются поддержкой из-за рубежа. Фактический лидер Мьянмы — бывший диссидент Аун Сан Су Чжи — возложила ответственность за беспорядки в стране на «террористов». Это вызвало негодование со стороны авторитетных представителей правозащитного движения, которые призвали лишить ее Нобелевской премии мира.

Международное сообщество не поддерживает официальную позицию властей Мьянмы. В 2018 году эксперты в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране пришли к выводу, что вооруженные власти Мьянмы совершили массовое убийство мусульманской народности рохинджа, и это был геноцид.