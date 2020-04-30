Выход из карантина: Индия готовится к снятию ограничений

Индия рассчитывает с 3 мая приступить к поэтапному снятию общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Власти разрабатывают план по отмене ограничительных мер для оживления экономики. В начале послабления будут работать только в так называемых «зеленых штатах», где в течении 28 дней не было зафиксировано случаев заболевания.

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По последним данным, всего в Индии коронавирусом заразились более 33 тыс. человек, а число летальных случаев превысило отметку в 1000 человек. Согласно прогнозу правительственного центра NITI, ежедневный прирост новых заболевших продолжится в первую неделю мая, но к 16 числу сойдет на нет.

Местные власти уже приступили к введению частичных послаблений на фоне позитивного прогноза. Так, с 15 апреля в Индии началось постепенное возобновление сельскохозяйственных, промышленных и производственных операций, а в конце месяца был сделан первый шаг к разрешению передвижения людей внутри страны.

В настоящий момент в Индии действуют одни из самых строгих мер для борьбы с коронавирусом — гражданам запрещается покидать свои дома, междугороднее сообщение остановлено, любые массовые скопления людей запрещены, закрыты почти все магазины. Сотрудники правоохранительных органов зачастую прибегают к жестким мерам для борьбы с нарушителями карантина. В ход идут дубинки, слезоточивый газ, обливание дезинфекцией на улицах и травля «преступников» в социальных сетях.

Кроме того, за выход из дома без веской причины и разрешения вполне можно попасть в тюрьму.

При этом остановка междугороднего сообщения создала опасную ситуацию для сезонных рабочих и мигрантов из других стран, которые просто не смогли отправиться домой и были размещены в местах временного пребывания. Именно их касаются послабления по перемещениям, принятые 29 апреля: власти разрешили трудовым мигрантам и сезонным рабочим вернутся в свои родные города или страны после прохождения медицинской проверки.

Экономический аспект

Переход Индии к смягчению мер обусловлен экономическим кризисом, который был вызван пандемией. Согласно прогнозу швейцарского банка UBS,

индийская экономика может сократится на 3,1%, если карантин будет действовать до конца июня.

Как заявил индийский экономист Пронаб Сен, блокировка должна быть снята поэтапно — это позволит системе постепенно вернутся в нормальное состояние.

«Лучше, чтобы этот процесс двигался последовательно. Восстановление производства будет генерировать доход жителей, после чего увеличится и потребление, а с ним сработает стимулирование спроса. Такой постепенный подход позволит выйти из экономического кризиса», — отметил Сен в интервью индийскому журналу Outlook.

Однако в снятии блокировки отчасти могут помешать главы индийских штатов, которые не слишком оптимистично относятся к желанию властей. К примеру, в штате Пенджаб уже объявили о продлении действия ограничительных мер до 17 мая из-за того, что пандемия продолжает распространяться.

Глава штата Амариндер Сингх заявил, что ряд экспертов прогнозирует сохранение опасности заражения до июля или августа, но реальное положение вещей будет известно лишь со временем. Он также добавил, что

в Пенджабе, хоть и будет продлен карантин, людям будет позволено покидать свои дома с 7.00 до 11.00 для посещения продуктовых магазинов и аптек.

Впрочем, предварительные планы индийских властей не предполагают снятия всех мер разом по всей стране. Штаты с плохой ситуацией будут по-прежнему закрыты, а послабления начнут действовать там, где эпидемиологическая обстановка достаточно благоприятная.

Кроме того, на первом этапе речь будет идти лишь о частичном снятии полной изоляции, такие меры, как социальная дистанция и необходимость ношения средств защиты, продолжат действовать.

Список освобожденных

Официально план Индии по выходу из кризиса будет представлен 3 мая. До этого аналогичные шаги анонсировали Китай (приступил к снятию ограничений с 7 апреля), Австрия, Германия, Швейцария и ряд других государств.

Вместе с Индией в мае к этому списку планирует присоединится Италия, Испания и Франция. При этом в Азиатском регионе на переход к снятию ограничений также рассчитывает Таиланд и Вьетнам.

Бангкок собирается ослабить жесткие меры с 3 мая — в стране заработают вещевые рынки, ярмарки, розничные магазины и небольшие рестораны, находящиеся не в торговых центрах.

«Если число инфицированных коронавирусом останется неизменным, то мы сможем говорить о дальнейшем ослаблении ограничений, но если оно значительно вырастет, тогда нам придется начать все заново», — говорил пресс-секретарь центра по борьбе с коронавирусом в королевстве Тхависин Висануйотхин.

При этом на территории Таиланда продолжит действовать запрет на продажу алкогольных напитков, правительство не исключает, что он будет сохранен вплоть до конца мая. По последним данным, в стране зафиксировано почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 54 летальных.

Что касается Вьетнама, власти начинают восстанавливать транспортное сообщение — полеты самолетов и регулярные рейсы автобусов между провинциями. Кроме того, в регионах страны уже частично сняты меры социального дистанцирования, а также снижен уровень опасности.

Послабления связаны с тем, что всего во Вьетнаме вирусом заразились 270 человек, и никто не погиб от заболевания. Власти отмечали, что за последние две недели апреля новых случаев зафиксировано не было.

Однако позитивный настрой на завершение кризиса наблюдается далеко не во всех странах азиатского региона. В частности, Непал не собирается вводить каких-либо послаблений, и тем более — открывать Эверест для туристов.

Власти, напротив, продлили как минимум до мая запрет на международные сообщения, а полиция продолжает жестко наказывать нарушителей изоляции и режима социального дистанцирования — к жителям применяют удавку для ловли крокодилов, чтобы заставить их следовать правилам.

Жесткие меры продолжают применяться и в Бангладеше, на территории страны действует режим изоляции с ограничением внутреннего перемещения. Запрет рассчитан до 5 мая, но местные власти не исключают его дальнейшего продления.