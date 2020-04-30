Политический поджог: что происходит в Усть-Куте

Пропавшие ранее чиновники из администрации Усть-Кутского района Иркутской области нашлись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата администрации Марину Косыгину.

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«Вернулись. Барс Михаил Александрович [первый вице-мэр муниципалитета] в больнице, он избит. Екатерина Анисимова [пресс-секретарь районной мэрии] тоже пострадала, ее топили. Мы писали в следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать», — подчеркнула чиновница. По ее словам, схваченных какое-то время удерживали, отобрав детали аэролодки, на которой они шли по реке. Косыгина добавила, что пресс-секретаря госпитализировать после обследования не стали.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу района Тамару Климину,

в местных правоохранительных органах на вопрос о причинах травм у Барса заявили, что тот, «убегая из леса, споткнулся, упал, ударился лицом о бревно и сломал ключицу, а <...> Анисимова сама упала в ледяную воду».

Кроме того, источник в правоохранительных органах Иркутской области заявил ТАСС, что мэрия района подавала заявление о пропаже сотрудников. В региональном управлении Следственного комитета заявили, что в отношении одного из районных чиновников ведется проверка на его причастность к поджогу леса.

В иркутском СК также отметили ранее, что 28 апреля полиция получила сообщение о возгорании сухой травы возле лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. «Возгорание <...> было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», — говорится в заявлении ведомства. Региональная прокуратура, в свою очередь, подчеркивает, что пожар произошел на территории фермерского хозяйства, его потушили работники.

При этом мэр Усть-Кута Александр Душин заявил РИА «Новостям», что поджог травы носит политический окрас. В сентябре должны пройти выборы главы Усть-Кутского района, основные претенденты на пост — единоросс Душин и действующая глава районной администрации Тамара Климина, она состоит в ЛДПР.

Душин считает, что возгорание леса на арендуемом им участке было нужно, чтобы скомпрометировать его перед электоратом. Он добавил, что снял видео, на котором «восстанавливает хронологию» случившегося.

Напомним, накануне в Усть-Кутской районной администрации заявили, что несколько сотрудников пропали после выезда на обследование горящих участков леса. В интернете было опубликовано видео, на котором группу районных чиновников задерживают, а похожий на Душина человек обвиняет схваченных в намеренном поджоге леса.

«О местонахождении своих сотрудников, которые указаны на видео, мы до сих пор ничего не знаем. Мы не знаем, в каком они состоянии, живы ли они и здоровы. Сейчас туда выехали сотрудники полиции и прокуратуры», — заявила Косыгина.

Издание «Байкал 24» сообщало, что в окрестностях Усть-Кута были схвачены поджигатели леса. Мэр города заявил, что чиновников задержали в аэролодке с тремя канистрами бензина. Сами задержанные заявили, что занимались съемкой с квадрокоптера термоточек — мест возгорания, сведения о которых поступили в район. Возглавлял группу первый вице-мэр Усть-Кутского района Михаил Барс. По данным портала «Новости Усть-Кута», местные жители его избили. С Барсом были схвачены начальник сельхозотдела администрации Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра Екатерина Анисимова, а также специалист по ГО и ЧС Сергей Ульянов.

Глава района Климина заявила IrkutskMedia.ru, что версия с поджогом — абсурд, а канистры были нужны чиновникам из-за долгой дороги, как топливо для лодки.

Сейчас, напомним, в Иркутской области официально зафиксировано три крупных лесных пожара, один из них — в Усть-Кутском районе. Общая площадь возгораний — 875 га.