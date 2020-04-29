«Попугаи Трампа»: кто травит Китай за коронавирус

Австралия подключилась к информационной войне западных стран против Китая, требуя расследования причин появления коронавируса. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что это вполне разумно в условиях кризиса, вызванного пандемией.

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«Мир хочет получить независимую оценку того, как все это произошло, чтобы мы могли извлечь уроки и не допустить повторения вируса, унесшего сотни тысяч жизней», — отметил глава австралийского кабмина.

Ответственность за распространения коронавируса Моррисон возложил не только на Китай, но и на Всемирную организацию здравоохранения. Вслед за президентом США Дональдом Трампом он призвал к реформированию организации.

Австралийский премьер предложил специалистам-эпидемиологам обеспечить неограниченный доступ к любым медицинским объектам и базам данных любой страны по первому требованию.

При этом, согласно регламенту ВОЗ, такой доступ может быть предоставлен, только если будет решение властей соответствующего государства.

Его позицию поддерживают не только в правительстве Австралии, но и в оппозиции. Как говорила австралийский теневой министр иностранных дел Пенни Вонг, укрепление международной системы здравоохранения — это отличная задумка.

Вместе с линией критики ВОЗ в Австралии позитивно оценивают и выпады в сторону Китая. К примеру, глава МВД Австралии Питер Деннет считает, что Пекин обязан ответить на вопросы других стран по пандемии, а также предоставить всю информацию о распространении вируса.

Пекин подобные нападки воспринимает в штыки. Китайское посольство в Австралии осудило власти страны за повторение клишированных заявлений США, назвав их «попугаями Дональда Трампа».

А китайская газета Global Times указала на опасность «авантюризма» австралийских политиков, так как КНР — ключевой торговый партнер Австралии.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, пока неизвестно, почему Австралия начала придерживаться позиции США.

«В общем-то страна вышла из эпидемии с небольшими издержками, и складывается впечатление, что она не имеет какого-либо важного внутриполитического значения. Сама простая версия — Австралия повторяет американскую политику, рассчитывая на укрепление сотрудничества с США. Однако Австралия очень сильно рискует испортить отношения с Китаем всерьез и надолго», — отметил эксперт.

Американская модель

Сравнение действий властей Австралии и США вполне оправданно. Именно Трамп первым возложил ответственность за мировую пандемию на ВОЗ и Китай. Можно сказать, что своими громкими заявлениями о действиях организации в пользу Пекина президент США задал определенный антикитайский тренд.

Трамп всерьез рассматривает разные варианты ответственности в отношении Китая за его «неспособность» сдержать пандемию. Глава Белого дома обещает провести расследование деятельности Пекина по коронавирусу.

«Мы полагаем, что его (вирус) можно было остановить у источника. Его можно было бы быстро остановить, и он не распространился бы по всему миру», — говорил президент США.

Трамп организовал расследование и в отношении ВОЗ, приостановив финансирование организации до выяснения «всех обстоятельств»

Позиция США в отношении организации и «китайской ответственности» вызывает недовольство со стороны Пекина. Как говорил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, подобные обвинения не имеют под собой никаких фактических и реальных оснований.

«С момента начала вспышки эпидемии правительство КНР в максимально открытой и транспарентной манере информировало США, другие государства и ВОЗ о ходе развития эпидемиологической ситуации и борьбы с распространением вируса», — подчеркивал дипломат.

Трамп очень заинтересован в раскручивании кампании против Китая из-за предстоящих президентских выборов, уверен Александр Ломанов.

Американскому лидеру необходимо как-то привлечь избирателей.

«США уже перешли символический рубеж в 1 млн заболевших, а до выборов осталось меньше полугода. К голосованию у избирателей должно быть позитивное настроение, поэтому Трамп должен представить себя как героя-спасителя США. Но чтобы осуществить этот сценарий в рамках пандемии, ему надо доказать, что это была предумышленная угроза — происки какой-то недружественной страны», — обратил внимание эксперт.

Западная травля

Кампания Трампа по жесткому давлению на ВОЗ не встретила особого энтузиазма у мирового сообщества. Пока кроме США никто не стал приостанавливать финансирование организации. При этом вопрос ее реформирования активно обсуждается в западных странах и, вероятно, будет поднят на ассамблее ВОЗ 17 мая.

Впрочем, в отношении критики Китая единомышленников у США гораздо больше, и тут уже речь идет не только об Австралии. К примеру, Германия также рассчитывает привлечь Пекин к ответственности за распространение пандемии.

Да и в целом Евросоюз с опаской относится к действиям Китая, подозревая КНР в запуске пропагандисткой кампании против западных демократий.

Официальных доказательств этому нет, но СМИ фиксируют особый интерес Китая к Европе во время эпидемии. Как пишет Politico, китайская кампания в больше степени сосредоточена на Франции, о чем свидетельствуют спорные действия дипломатов КНР.

Так, в апреле китайское посольство опубликовало ряд критических материалов против властей Франции и их усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, речь идет о статье анонимного дипломата, который указывал на потерю «веры в либеральную демократию» в странах Запада и отмечал их психологическую слабость.

Статья появилась в тот же день, когда немецкие официальные лица сообщили, что китайские дипломаты пытались заставить Германию положительно отзываться о борьбе Китая с коронавирусом.

КНР для противодействия критике использует пропаганду и гуманитарную помощь странам Европы, считают аналитики Politico.

Пекин создает образ борца с эпидемией и ставит под сомнение состояние западной демократии.

Попытки воздействия со стороны КНР отмечают и в Брюсселе. В последнем отчете Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) Китай назвали причастным к дезинформационным кампаниям о коронавирусе и теориям заговора.

Евросоюз сильно пострадал от эпидемии, ему так же, как и Трампу, необходимо «объяснение», утверждает Александр Ломанов. К тому же Европа сильно недовольна так называемой коронавирусной дипломатией, которая играет в плюс Пекину.

«Пекин использует все свои огромные производственные способности и оказывает поддержку пострадавшим странам. Ситуация достаточно странная, потому что США и Европа зависят от этих поставок, но обвиняют Китай.

Запад недоволен тем, что очень сильно обнажилась слабость его экономической системы», — уверен эксперт.

Дело в том, что Европа вместе с США не смогли обеспечить свои страны необходимым количеством защитных средств, в то время как Китай напротив стал универсальным производителем и может помогать не только себе, но и другим странам.

«Сильный производственный потенциал Китая вызывает недовольство многих западных политиков, как и достаточно безболезненный выход Пекина из эпидемии. Хотя КНР старается избегать темы идеологического соперничества с Западом, специфика его политической системы сыграла большую роль в борьбе с эпидемией», — резюмировал Ломанов.

Впрочем, к чему может привести противостояния Запада и Китая, неизвестно, пока можно утверждать лишь одно — это не добавит доверия международным отношениям.