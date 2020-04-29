«Самый счастливый день»: 45 лет после Вьетнамской войны

Ровно 45 лет назад война во Вьетнаме завершилась победой северовьетнамских войск. 30 апреля 1975 года коммунисты подняли знамя над Дворцом Независимости в Сайгоне. Главный итог длившейся десять лет войны случился через год после этого, 2 июля 1976 года, когда Северный и Южный Вьетнам слились в единое государство — Социалистическую Республику Вьетнам.

Для американцев, которые ввели свои войска для борьбы с коммунистическим подпольем, вьетнамская война остается одной из самых мрачных страниц национальной истории.

Лига за независимость Вьетнама (Вьетминь) во главе с Хо Ши Мином впервые пришла к власти еще в 1945 году, после капитуляции оккупировавшей страну Японии. Власти Франции не согласились с созданием нового государства в их бывшей колонии и начали войну, которая привела к разделу Вьетнама в 1954 году по «корейской» схеме.

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С конца 1950-х в стране началась война между правительством и коммунистическим подпольем — Вьетконгом. Опасаясь усиления социалистов и осознавая шаткость режима Южного Вьетнама, США стали активно помогать его руководству.

Вашингтон начал с финансовой поддержки с подачи президента Джона Кеннеди. Вскоре конгресс США разрешил Линдону Джонсону, главе государства, прямое использование военной силы во Вьетнаме.

Сам Джонсон сосредоточил свои усилия на переизбрании — предвыборную кампанию 1964 года он вел как «кандидат мира». Однако после взрыва в отеле «Бринкс» в Сайгоне, где проживали американские офицеры, Джонсон принял решение об ответных мерах против Северного Вьетнама.

Наконец, в 1965 году США ввели в Южный Вьетнам порядка 200 тыс. солдат, и, тем самым, начали одну из самых кровопролитных войн второй половины ХХ века.

Белый дом, впрочем, рассчитывал завершить военные действия достаточно быстро. Согласно выкладкам военных, американская армия должна была справиться с основным комплексом задач уже в 1967 году.

Однако дело у американцев пошло значительно медленнее и тяжелее, чем ожидалось. Во многом это связывали с недостаточной подготовкой войск: миссия каждого военного в стране не могла продлиться дольше года, из-за чего происходила постоянная ротация состава, а срок подготовки солдат был урезан. Позже СМИ писали об этом так:

«Мы не были во Вьетнаме 10 лет, а были там 10 раз по году».

Вопреки ожиданиям, вместо того, чтобы выполнить основные цели к 1967 году, в 1968 году число американских солдат во Вьетнаме достигло 540 тыс. человек. Росли и жертвы: еженедельно в стране гибло по несколько сотен американских солдат.

Вместе с тем, в США росли антивоенные настроения, причем еще с конца 1965 года. 27 ноября в Вашингтоне прошел митинг, собравший 30 тыс. протестующих, однако в тот же день президент Джонсон анонсировал увеличение американского контингента в странах Индокитая до 400 тыс. военных.

Против войны выступили Боб Дилан, Мартин Лютер Кинг, Бенджамин Спок. Публично заявил об отказе призываться в армию боксер Мохаммед Али. Из-за этого он получил пять лет тюрьмы (приговор, впрочем, был отменен).

Философы Бертран Рассел и Жан-Поль Сартр провели в Стокгольме и датском Роскилле две сессии неофициального трибунала, который признал власти США виновными в бомбардировках сугубо гражданских целей, использовании запрещенных вооружений и геноциде населения Вьетнама.

В результате Линдон Джонсон потерял популярность, и в ходе выборов 1969 года победу одержал Ричард Никсон, продвигавший стратегию «вьетнамизации» — постепенной замены американских военных в зоне конфликта армией Южного Вьетнама. Однако и его стратегия вызывала неоднозначную реакцию в американском обществе, многие были уверены в необходимости срочного вывода войск.

Антивоенные настроения крепли по мере поступления информации о ходе войны из СМИ.

Одним из символов войны во Вьетнаме стало массовое убийство мирных жителей в деревенской общине Сонгми. Американская рота высадилась в деревне, и, не обнаружив ни одного вьетконговца, начала расстреливать крестьян. Военные убили около 500 мирных жителей, а многих женщин подвергли групповым изнасилованиям.

В 1970 году по США прокатилась волна студенческих протестов, ставших ответом на гибель четырех молодых людей при подавлении несанкционированного антивоенного митинга. Это также подтолкнуло администрацию Никсона к мирным переговорам на условиях «почетного» выхода из войны.

Вьетнамская кампания закончилась для Вашингтона проигрышем: после падения Сайгона в 1975 году проамериканский юг страны окончательно покорился коммунистам, а военные США покинули страну.

Для Соединенных Штатов Вьетнамская война стала первым масштабным конфликтом, не принесших позитивных геополитических результатов. Одним из главных ее итогов стал критический настрой американского общества к идее военного вторжения — война во Вьетнаме заставила американцев осознать абсолютную бессмысленность конфликта.

Жертвами конфликта стали около 60 тыс. американских солдат и, по разным подсчетам, от 800 тыс. до 3 млн вьетнамцев. Война оставила болезненный след в сознании народов двух стран, надолго поселив вражду между ними.

Дипломатические отношения между сторонами были восстановлены лишь в 1995 году, за год до этого с Вьетнама были сняты экономические санкции. В ноябре 2000 года Вьетнам посетил президент США Билл Клинтон — это был первый визит президента США в страну с 1969 года. Новое поколение вьетнамцев, не заставших войну, встречали Клинтона почестями и ликованием.

Во время выступления в Ханойском государственном университете Клинтон заявил, что страны должны встать на путь примирения, а на смену болезненному прошлому должно прийти мирное и процветающее будущее в двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел Вьетнама заявил, что его страна ждет увеличения и ускорения американской помощи для преодоления последствий войны. Помимо многих тысяч мин, до сих пор калечащих мирное население, след оставил и сильнодействующий химический препарат, «Агент оранж», который американцы обильно распыляли над вьетнамскими джунглями.

«Агент оранж» вызывал опадание листвы и, по замыслу командования, должен был помочь в борьбе с партизанскими отрядами Вьетконга. В общей сложности около 14% территории Вьетнама было подвергнуто воздействию этого вещества. Однако спустя много лет после того как последние американские войска в спешке покинули Сайгон (ныне Хо Ши Мин) «Агент оранж» вызывал врожденные дефекты у детей.

В 2015 году вьетнамская ассоциация жертв «Агент Оранж» рассказала Reuters, что от воздействия вещества пострадали больше 4,8 млн вьетнамцев, и больше трех миллионов из них страдают от смертельных заболеваний.

Сегодня Вьетнам отмечает День Победы. Центром празднования в этот день становится Хошимин (Сайгон). Город, как правило, украшают флагами, по всей стране проводят традиционные праздничные мероприятия, чествуют ветеранов.

И если для американцев Вьетнамская война стала символом бессмысленности военных действий, то во Вьетнаме 30 апреля отмечается как день, провозгласивший эру независимости и воссоединения.

«Мы проиграли, и так я чувствовал себя еще долго. Мне было стыдно, что мы оставили таких людей позади себя. Я сделал все, что мог, поэтому я доволен своим выступлением, но, как нация, я думаю, что мы могли бы добиться большего. И я надеюсь, что мы можем извлечь из этого уроки», — цитировал Fox News слова ветерана морской пехоты США Кевина Малони в ходе предыдущего юбилейного празднования Дня Победы во Вьетнаме.

«Это самый счастливый день во Вьетнаме. Потому что нам пришлось потратить 30 лет, чтобы обрести мир. Вьетнам желает мира больше, чем любая другая страна в мире», — опубликовал в тот же день USA Today слова генерал-майора Нгуен Нгок Доана, который сражался в битве за Суан Лок — последнем крупном сражении Вьетнамской войны.