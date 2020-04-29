«Угроза каждой семье»: украинцы протестуют против карантина

29 апреля в Киеве на улице Грушевского, где располагается Дом правительства Украины, прошел митинг предпринимателей, которые требуют от властей снятия карантина с 1 мая.

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Действующие ограничительные меры на Украине уже вызвали рост напряженности в обществе, а сами жители страны требуют послаблений с середины апреля.

Результатом стало решение кабинета министров об открытии рынков в стране с 1 мая при их соблюдении санитарных норм. Так, все рынки должны быть обеспечены антисептиками, сотрудники обязаны работать в масках, а посетители — соблюдать социальное дистанцирование.

Украина находится на карантине с 16 марта, а 25 марта кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации. По всей стране закрылись учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Киеве, Харькове и Днепре (бывшем Днепропетровске) приостановлена работа метрополитена, также прекращено междугороднее и межобластное автобусное, железнодорожное и авиасообщение.

Карантин ввели многие правительства, однако — по понятным причинам — страны выйдут из ограничительных режимов с разными потерями.

В первую очередь карантин ударил по рынку услуг и торговле, а на Украине именно эти отрасли в прошлом году показали самый большой рост и обеспечили увеличение ВВП на 3,5%. С закрытием рынков и прекращением экспорта был нанесен урон фермерству, в то время как агропромышленный комплекс обеспечивает 14% ВВП (на 2015 год) и является ведущей экспортной отраслью страны.

Мировой кризис закрывает Украине возможности для привлечения финансовых ресурсов на внешних рынках. Киев в ближайшие два месяца должен выплатить $5,5 млрд по внешнему долгу. Транши от МВФ остаются под вопросом, в то время как резервы НБУ быстро иссякают из-за непрекращающихся действий по поддержке гривны.

Большая доля выплат в бюджет поступала из-за рубежа, огромное количество украинцев уезжали на заработки в Европу. Однако и они потеряли работу и вынуждены были вернуться на родину.

По состоянию на 24 апреля статус безработного получили 127,4 тыс. человек с начала карантина. За прошлую неделю на Украине число безработных увеличилось на 25,9 тыс. человек.

Ухудшающаяся ситуация требовала немедленной реакции со стороны властей, и 27 апреля пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявила, что правительство выделит 6 млрд грн (около $221 млн.) на финансовую помощь на случай безработицы. В сообщении ведомства при этом говорилось, что средства возьмут из государственного бюджета, поскольку Фонд по безработице не обладает такими ресурсами.

22 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в стране продлен с 24 апреля до 11 мая без всяких послаблений.

К тому времени некоторые европейские страны стали постепенно выходить из ограничений — к ослаблению режимов приступили Дания, Австрия, Чехия, Италия и Испания. Украинцы, глядя на Запад, решили последовать его примеру.

22 апреля в городе Кривой Рог прошла первая акция протеста на Украине, касающаяся карантина. «Лига предпринимателей Кривого Рога» провела автомобильный пробег против «оригинальной трактовки» введенных ограничений. Жители города жаловались на работу гипермаркетов, в то время как для среднего и малого бизнеса продолжение деятельности было запрещено.

«Воспользовавшись Вами [президентом Владимиром Зеленским], олигархат беспрепятственно захватывает рынок, истребляя микропредпринимателей и фермеров, последствия этих действий несут угрозу каждой украинской семье», — говорилось в обращении горожан к главе государства, который родился и вырос в Кривом Роге.

Предприниматели потребовали от властей страны открыть рынки, отменить единый налог на время карантина, когда они не получают доходов, а также выставили ряд требований, касающихся законодательных изменений деятельности мелкого бизнеса.

Через несколько дней их примеру последовали предприниматели по всей стране.

«Хватит врать и заниматься вымогательством, достаточно, прикрываясь борьбой с вирусами, служить олигархам и наживаться на страданиях украинцев», — написал в Facebook глава Всеукраинской организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

В обращении от Союза он потребовал от властей снятия карантинных мер с 1 мая, а также отмены налогов с бизнеса.

«В противном случае мы будем инициировать широкомасштабные, общеукраинские акции протеста со всеми другими преданными слоями общества (аграрии, фермеры, ветераны, социальные работники). Мы настроены отстоять свое право на жизнь и право на работу любым способом», — написал Доротич.

При этом рынки уже открывались 31 марта, однако через две недели главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отменил соответствующее постановление.

Волна возмущения постепенно набирала обороты, и 27 апреля в Черновцах, Тульчине и Херсоне прошли протесты против закрытия рынков. Предприниматели требовали от властей разрешения на работу с соблюдением всех санитарных норм.

В то же время Днепропетровский областной совет, а также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратились к правительству с просьбой снять ограничения для малого бизнеса.

«Обращаюсь к правительству и президенту — время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит и жизнедеятельность страны, и жизнедеятельность города», — сказал мэр Ивано-Франковска в своем видеообращении.

В Черновцах в результате протестов власти города приняли решение возобновить работу рынков. Однако по всей остальной стране возмущение только росло.

Накануне премьер-министр на своей странице в Facebook представил три сценария выхода Украины из карантина и тем самым лишил граждан страны надежды на скорое снятие ограничений.

Первый — жесткий сценарий, не предполагающий никаких послаблений. Однако власти страны уже понимали, что если пойдут этим путем, то столкнутся с массовыми протестами. «Такой сценарий точно не для нас», — отметил Шмыгаль.

Второй, либеральный вариант предполагает полное снятие ограничений и открытие общественных заведений. Третий же сценарий подразумевает постепенное послабление карантина, и, судя по заявлениям премьера, является наиболее предпочтительным для властей.

«Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать», — заявил премьер-министр.

Однако и к реализации этого сценария правительство планировало переходить лишь после 11 мая. Власти страны прогнозировали пик инфицирования к началу мая. Более того, полного снятия ограничений следует ожидать лишь к июлю.

Накануне мэр столицы Виталий Кличко представил стратегию по постепенному выходу Киева из режима тотальных ограничений. Предварительная дата послаблений карантина — 12 мая.

Заявления премьер-министра и мэра столицы привели к пику напряженности, растущей с середины апреля. В результате 29 апреля украинцы вышли к Дому правительства с теми же требованиями, что и раньше. Однако лейтмотивом протестов стали жалобы горожан, что под действие карантина попадают не все, а лишь малый и средний бизнес. «Карантин для всех? Или избирательно?» — гласит лозунг сегодняшнего митинга.

«Спустя два месяца карантина мы, как депутаты, не услышали план выхода из него, и никто об этом не думает. Возможно, сейчас правительство поймет, что страшно умереть от коронавируса, но [будет] не менее страшно, если умрет экономика. К сожалению, единственная возможность, чтобы в правительстве нас услышали, — это давить на правительство и президента», — заявил в ходе выступления на митинге депутат от партии «Голос» Ярослав Железняка.

И, несмотря на то что власти частично пошли навстречу украинцам, протестующие заявили сегодня, что в случае, если правительство до 1 мая не представит план возобновления работы малого бизнеса, они самостоятельно начнут свою работу к назначенному дню.