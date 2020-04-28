«Проверка на прочность»: как БРИКС будет бороться с пандемией

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 28 апреля провели внеочередное совещание под председательством главы МИД России Сергея Лаврова в формате видеоконференции. Заседание было посвящено мерам по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса.

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«Сегодня мы договорились рассмотреть влияние разразившегося кризиса на систему международных отношений, когда проверку на прочность проходят и глобальные политические, экономические уклады, международные институты, да и сами национальные государства», — сказал Сергей Лавров по итогам совещания.

Глава МИД России подчеркнул, что главной целью для стран БРИКС сейчас является борьба с пандемией.

Пандемия затронула всех участников БРИКС. В России, по последним данным, выявлено 93 558 случаев заболевания, из которых 867 смертельные. В Бразилии зафиксировано 66 896 зараженных (4 555 скончались), в Индии — 29 974 (937), в Китае — 84 341 (4 643), в ЮАР — 4 793 (90).

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару остается одним из немногих политических лидеров, кто критически настроен по отношению к коронавирусу. Он открыто игнорирует меры предосторожности — появляется в публичных местах без маски, нарушает социальное дистанцирование и называет коронавирус «гриппом». Решения об ограничительных мерах в стране власти вводят на местном уровне, а сам президент выступает против карантина.

Впрочем, главы МИД БРИКС договорились сегодня налаживать организацию практического взаимодействия для борьбы с коронавирусом.

«Для БРИКС взаимодействие в области борьбы с инфекционными заболеваниями давно входит в число приоритетов. Как вы помните, итоговая декларация саммита БРИКС 2015 года в российской Уфе содержит поручение лидеров совместно работать над управлением рисками возникновения инфекции, включая коронавирусы нового типа, — сказал Лавров. — Жизнь доказала своевременность такого подхода.

Сегодня нам необходимо посмотреть, как министерства иностранных дел смогут помочь наладить практическое взаимодействие по линии наших министерств здравоохранения».

В ходе заседания глава МИД России предложил остальным участникам совещания инициативы, направленные на уменьшение урона, нанесенного вспышкой коронавируса. По словам Сергея Лаврова, инициативы РФ направлены не только на повышение эффективности систем здравоохранения, но и на защиту социально-экономической сферы.

Меры, введенные в странах для предотвращения распространения коронавируса, бьют по бизнесу и экономике государств, так как множество предприятий и общественных заведений оказались закрыты на неопределенное время. Весомый урон наносит экономике стран и закрытие границ.

В середине апреля Китай, который первым прочувствовал на себе последствия от коронавируса, отчитался о состоянии экономики. Результаты пандемии в одной из самых развитых стран оказались шокирующими — ВВП КНР снизился на 6,8%, отрицательную динамику Китай не видел с 1992 года. Экономика страны все это время росла темпами до 15% в год. Подобной ситуации Китай не знал со времен репрессий, когда в стране под председательством Мао Цзэдуна (в 1970-х годах) прошла «культурная революция».

Одной из тем, которые приобрели актуальность в свете экономического урона из-за пандемии, стало снятие санкций.

Сергей Лавров заявил, что действующие в отношении некоторых стран ограничительные меры «мешают борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, наносят существенный урон социально-экономическому развитию соответствующих государств».

Соответствующая инициатива исходит от России, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы. Эти страны ранее направили письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции. Сам Гутерриш в конце марта призвал страны «большой двадцатки» (G20) для борьбы с пандемией снять санкции в отношении некоторых стран, таких как Венесуэла, Иран, Куба, КНДР. Однако этот вопрос так и остался в рамках дискуссии. В начале апреля соответствующая резолюция России была заблокирована на Генассамблее ООН рядом стран.

«Мы проанализировали, кроме непосредственных задач борьбы с этой инфекцией, влияние текущего кризиса на систему международных отношений и констатировали безальтернативность поиска конкретных ответов на любые возникающие в этой связи вызовы, безальтернативность многостороннего подхода, равноправного, без политизации сотрудничества суверенных государств в решении всех актуальных вопросов сегодняшней повестки дня. Этим усилиям — об этом подробно говорилось на нашем заседании — мешают нелегитимные односторонние принудительные меры, так называемые санкции, которые вводятся в обход Устава ООН, в обход Совета Безопасности ООН, вразрез с международным правом», — заявил глава МИД РФ.

Он также снова подчеркнул, что

односторонние санкции должны быть «как минимум остановлены, а в идеале отменены».

Сергей Лавров также в ходе своего выступления коснулся других актуальных в свете пандемии тем. Он, например, ответил на обвинения США в том, что Россия и Китай предоставляют недостоверную информацию о коронавирусе. Об этом, в частности, заявлял в конце марта госсекретарь США Майк Помпео — ложные данные, по его словам, направлены на дискредитацию действий Вашингтона по борьбе с пандемией.

Глава МИД России заявил, что со стороны США информации, подтверждающей соответствующие обвинения, предоставлено не было.

«То, что за этим не стоит ничего конкретного, в этом можно убедиться, просто посмотрев на факты, которые регулярно публикуются о деятельности и действиях той или иной страны в связи с реакцией на коронавирус», — заявил он.

Лавров добавил, что Москва высоко оценивает сотрудничество с Пекином по борьбе с пандемией.

«Как наши руководители, президент [РФ Владимир] Путин и председатель [КНР] Си Цзиньпин, неоднократно подчеркивали по итогам своих контактов, мы продолжим взаимодействие, стратегическое партнерство во всех областях, в том числе уделяя внимание нынешней задаче по пресечению этой мировой угрозы», — заметил министр.

Еще одной темой, затронутой главой МИД, стало финансирование ВОЗ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что организация сосредоточила свои усилия на предоставлении помощи Китаю. Кроме того, глава Белого дома поставил под сомнение эффективность работы ВОЗ на самых ранних этапах распространения коронавируса. В результате Трамп объявил, что США прекращают финансирование объединения.

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности, — сказал Лавров. — У нас независимо от решений США существует традиция поддержки деятельности ВОЗ на различных направлениях. Напомню, что когда была вспышка лихорадки Эбола, то при решающей роли России была выработана вакцина, были созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки».

Впрочем, одного заседания по видеоконференции недостаточно для решения хотя бы части стоящих перед странами-участницами БРИКС вызовов. Однако глава МИД России заявил, что стороны сохраняют надежду провести очное заседание в июне, как это было запланировано ранее.

«В условиях пандемии, конечно же, формат видеоконференции, по сути дела, единственно возможный, хороший способ поддержать динамику нашего сотрудничества. Но я уверен, что скоро, как только ситуация позволит, мы возобновим и очное, личное общение», — сказал Сергей Лавров.