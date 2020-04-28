«Тихий слив»: Саакашвили лишили кресла вице-премьера Украины

Правительство Украины решило не назначать экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера, пишет портал «Цензор.нет». По данным издания, кабмин отозвал соответствующее представление из Верховной рады.

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Как заявил главред «Цензора» Юрий Бутусов, история с назначением Саакашвили «завершилась тихим сливом».

«Назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов», — написал журналист в Facebook.

Отсутствие должной поддержки в рядах правящей партии по этому вопросу изменило планы президента Украины Владимира Зеленского, отметил Бутусов, украинский лидер отказался от публичного выступления в пользу Саакашвили.

«Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой», — подчеркнул журналист.

По информации «Цензора», в настоящее время украинские власти рассматривают другие варианты привлечения Саакашвили, в частности обсуждается вопрос его выдвижения в Одессе в качестве кандидата от «Слуги народа».

Голосование по утверждению экс-главы Одесской области вице-премьером должно было состоятся 30 апреля. Об этом говорил сам Саакашвили, хотя 26 апреля спикер Рады Владимир Разумков указывал на отсутствие представления по кадровым назначениям со стороны правительства. В свою очередь, лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия также отмечал отсутствие назначения Саакашвили в повестке дня Рады на 30 апреля.

При этом подвешенная ситуация с голосованием не помешала украинским политикам оценивать его возможные итоги. Тот же Разумков говорил, что не уверен в кандидатуре Саакашвили.

«В нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными кабинету министров <…> я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», — пояснял спикер Рады.

В кадровых вопросах важным аспектом является наличие голосов, добавлял Разумков, пока во фракции большинства мнения разделились — именно на это указывал главред «Цензора» Бутусов.

«Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений», — резюмировал Разумков.

Саакашвили достаточно неоднозначно воспринимают на Украине. Он прибыл на территорию страны во время государственного переворота и всячески поддерживал новую власть. За свою помощь он в декабре 2014 года впервые получил предложение стать вице-премьером Украины, но отказался от поста, чтобы не терять грузинское гражданство.

В 2015 году он занял пост главы Одесской области, однако задержался на нем всего на полтора года из-за конфликта с администрацией президента Петра Порошенко. После этого Саакашвили ушел в оппозицию и начал критиковать Киев, в особенности действия тогдашнего украинского лидера.

Апогеем противостояния стало лишение политика украинского гражданства с запретом на въезд, что заставило Саакашвили отбыть в Европу. Впрочем, попыток участия в политической жизни украинского общества он не бросал, активно пользуясь своим движением «Рух новых сил».

Вернутся на Украину ему удалось только после победы Зеленского на президентских выборах, новый украинский лидер восстановил паспорт и гражданство Саакашвили, а также снял ограничения на въезд.

Данный факт ряд аналитиков расценили как начало сотрудничества между Зеленским и экс-главой Одесской области, но официально президент длительное время не проявлял никакой лояльности к Саакашвили. Так продолжалось до поступления предложения о назначении бывшего грузинского лидера на пост вице-премьера Украины. Однако неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше, в особенности на фоне низкой поддержки Саакашвили в партии «Слуга народа».