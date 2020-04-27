Пожары в пандемию: Путин поручил регионам готовиться к ЧС

Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что каждый регион страны должен быть на 100% готов к любому развитию ситуации с паводками и пожарами. Для этого, подчеркнул глава государства, стоит мобилизовать необходимые ресурсы.

Реклама

Путин обратил внимание, что в настоящее время власти регионов сосредотачивают свои усилия на борьбе с распространением коронавируса, но это не отменяет возникновения других угроз жизни граждан — сезонных паводков, пожаров. «В целом, в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — сказал он.

«Отдельно прошу остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан, в целом, по обеспечению их безопасности. Обозначаю этот вопрос как особый», — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание губернаторов, что в настоящее время многие граждане России находятся дома, так как соблюдают режим самоизоляции или карантин, поэтому у них ограничены возможности по передвижению.

«С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи», — поручил российский президент. Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо проработать «до мельчайших деталей», чтобы природные ЧС не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что это необходимо сделать сейчас, так как начинается сезон таких бедствий. «Наступил весенне-летний период, а, значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий — пожаров и паводков. Особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», — сказал он, добавив, что в ряде регионов этой части страны уже наблюдается достаточно сложная обстановка.

Глава страны также отметил, что региональным властям следует взять под особый контроль «все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого».

«Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно», — подчеркнул президент России.

Летом прошлого года лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутии) и Бурятии привели к тому, что на этих территориях был введен режим ЧС. По решению местных властей, спасатели не тушили возгорания в труднодоступных и удаленных местах. Так, масштаб возгорания в июле и августе оценивался в несколько миллионов гектар. Например, в Иркутской области справиться с пожарами удалось лишь к началу сентября. Как отмечал впоследствии Рослесхоз, потенциальные потери составили 7 млрд руб.

В то же время в Сибири и на Дальнем Востоке прошли сильнейшие за несколько лет паводки. В Иркутской области, которая пострадала больше всего, затопило более 100 населенных пунктов. Погибли 26 человек. В МЧС России подсчитали, что ущерб тогда составил 29 млрд руб. При этом работа региональных властей вызывала критику не только местного населения, но и федерального центра — глава государства несколько раз посещал пострадавшие районы.

С коронавирусом Россия борется с марта этого года. В настоящее время до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Граждане независимо от возраста в течение всего месяца находятся в режиме самоизоляции. Всего в стране зафиксировано более 87 тыс. заражений. Умерли 797 человек, выздоровели почти 7,4 тыс. человек. Таким образом, Россия стала девятой страной в мире по количеству заболевших, опередив Китай.