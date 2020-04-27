Покушение на мэра Праги: в Чехии ищут российского шпиона

В Чехии россиянина заподозрили в организации покушения на первых лиц в администрации Праги. Как пишет местная пресса, по мнению силовиков, у предполагаемого участника покушения были дипломатические документы. Кроме того, они допускают, что он пользовался помощью сотрудников российского посольства.

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Как сообщает чешское издание Respect со ссылкой на источники, мужчина прибыл в аэропорт имени Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский дипломатический паспорт. Его встретил автомобиль российского диппредставительства, а затем отвез в посольство. В издании отметили, что в портфеле пассажира мог находиться смертельный яд рицин.

Предполагается, что прибывший в Прагу мужчина — сотрудник российских спецслужб.

По данным Respect, чешские спецслужбы знали о его прибытии. Согласно их версии, отравляющее вещество предназначалось двум политикам — главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, и мэру столицы Зденеку Гржибу. Последний недавно подписал указ о переименовании площади перед российским посольством в честь политика Бориса Немцова.

Обоих политиков взяли под круглосуточную охрану. Эту информацию подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мэр Праги Зденек Гржиб. По его словам, он будет находиться под охраной полиции еще некоторое время в связи с подготовкой покушения на него.

Как рассказал градоначальник, полиция обнаружила, что на него готовится покушение, около двух недель назад. «Наблюдение сейчас ведется только за мной. Мой дом окружен охраной, потому что это риск не только для меня, но и для моей семьи», — уточнил он.

По указанию полицейских мэру Праги пришлось прекратить пользоваться общественным транспортом и начать ездить на работу на автомобиле.

Гржиб также обратил внимание, что как градоначальник он не может вмешиваться в решения районов, в частности, в решение о демонтаже памятника маршалу Коневу. Комментировать информацию о возможной причастности к покушению на него российских спецслужб он отказался.

Памятник маршалу Ивану Коневу установили в Праге в 1980 году на средства местных жителей в знак благодарности советскому военачальнику.

В сентябре 2019 года власти района Прага-6 решили перенести монумент или передать его частным владельцам. Инициатором такой идеи был Ондржей Коларж. Памятник Коневу сняли с постамента 3 апреля.

Представители властей района Прага-6 утверждают, что памятник маршалу в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на это готова выделить мэрия чешской столицы. Но пока неизвестно, что это будет за музей и когда он появится.

Муниципальные власти также намерены разобрать и сам постамент на площади Интербригады, на котором был установлен памятник Ивану Коневу.

После демонтажа монумента министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать скульптуру Москве. Глава российского оборонного ведомства возмутился действиями органов самоуправления района Прага-6 в связи с тем, что они решили снять монумент советскому полководцу накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом.

«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — указано в письме Шойгу Метнару, которое опубликовали на сайте Компартии Чехии и Моравии.

В ответ пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек сказал, что чешское министерство не может передать монумент Москве.

«Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении. Памятник [Коневу] является собственностью [района] Прага-6», — объяснил Пейшек.