«Работать много-много»: в Кремле описали мир после пандемии

Выход на плато по распространению коронавируса в России ожидается ближе к середине мая. Такое мнение в интервью газете «Аргументы и факты» выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше», — отметил представитель Кремля.

По его словам, через пару месяцев «нынешние тяготы, связанные с коронавирусом», уже будут забываться. Правда, добавил он, это не относится к тем, кто «потерял своих близких или сам серьезно переболел».

Реклама

Песков отметил, что в Италии и Испании, где уровень смертности из-за COVID-19 крайне высок, критическая фаза эпидемии продолжалась от силы полтора месяца.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что после завершения пандемии — для минимизации ее последствий — нужно будет «много-много работать», и этот период также будет непростым и потребует большого вложения сил.

Государству нужно будет и в дальнейшем помогать гражданам, добавил Песков. «Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения, где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей», — считает он.

При этом в отдельных регионах России ситуация с коронавирусом более «напряженная», отметил представитель Кремля, и там требуется более жесткий режим самоизоляции. Благодаря решению президента дать губернаторам дополнительные полномочия для принятия сообразных решений на местах, в ряде российских областей «целые отрасли промышленности удалось перезапустить, предприятия работают».

Главное сейчас, подчеркнул Песков, — это сохранить устойчивость системы здравоохранения и спасти максимально возможное число жизней. Он также отметил, что именно самоизоляция относится к наиболее эффективным контрэпидемиологическим мерам. «Важно найти золотую середину: с одной стороны, обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике», — добавил представитель президента.

Он добавил, что режим самоизоляции должен быть жестким и действенным, иначе в нем нет никакого смысла.

Кроме того, Песков отметил, что формально не за что наказывать чиновников, которые весной в разгар пандемии уехали отдыхать за границу. Единственным поводом для разбирательства может стать проявление госслужащими халатности — если они заразили кого-нибудь, отказавшись самоизолироваться. Какие-либо «кровожадные устремления» излишни, добавил он.

При этом Песков также коснулся проблемы нарушений режима самоизоляции отдельными гражданами РФ. По его словам, экономические трудности могут вынуждать таких людей покидать дома, однако сейчас «экономические трудности у всей страны».

Президент Владимир Путин же подписал указ о мерах поддержки как граждан, так и бизнеса в условиях пандемии, напомнил Песков. «Речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе», — резюмировал он. Поддержка крупного бизнеса также важна — это крупнейшие работодатели страны.

Наконец, Песков заявил, что сейчас без необходимости выходить из дома не нужно — время сохранять здоровье свое и своих близких, и после уже бороться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией.

Накануне Песков сообщил, что в ближайшие несколько дней президент РФ Владимир Путин вновь сделает заявление по ситуации с коронавирусом. «Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сообщил представитель российского лидера.

Песков также отметил, что Путин стремится понимать те вещи, с которыми работает, на уровне эксперта — и в области вирусологии тоже. «Это его рабочие принципы: он когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом», — сказал представитель Путина. Он также вспомнил, как президент пошутил на тему того, что вся Россия «превратилась в вирусологов».

«У меня нет сомнения, что он на пути становления как вирусолог находится», — резюмировал Песков.