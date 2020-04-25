«Цель — отвлечь внимание»: почему Трамп начал новую войну

Администрация Дональда Трампа проводит работу с другими странами мира, чтобы убедить их власти в том, что Пекин якобы скрыл часть информации о новом коронавирусе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в ходе интервью на подкасте The Ben Shapiro Show.

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По его словам, Вашингтон ставит перед собой две задачи в связи с якобы имевшим место сокрытием Пекином данных. «Первая — привлечь к ответственности стороны, из-за которых умерли люди в США, стране был нанесен серьезный экономический ущерб», — сказал он.

Он отметил, что США пытаются оказать помощь другим государствам в восстановлении экономики.

Однако эта помощь сопровождается навязыванием точки зрения Вашингтона на происходящие в мире события.

«Мы также работаем с этими странами над тем, чтобы они точно понимали, что вирус на самом деле появился в китайском Ухане, что власти Китая знали об этом к декабрю 2019 года и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве. Что еще важнее, они не выполнили требования ВОЗ и многое сделали, чтобы скрыть это, мы можем рассказать об этом очень подробно», — пояснил Помпео суть второй задачи.

Госсекретарь США тем самым описал характерную черту международной политики, которая не исчезла в период мировой пандемии. Несмотря на всеобщую угрозу государства по прежнему продолжают информационную войну друг с другом.

Линия противостояния при этом осталась той же, что и до пандемии: страны евроантлантического партнерства против вступающих с ними в конфронтацию государств. Помпео, в частности, осудил не только Китай, но также и Иран, заявив, что Пекин и Тегеран совместно распространяют ложную информацию: «Даже сегодня иранцы работают с китайцами над кампаниями по дезинформации.

Авторитарные режимы во времена кризиса, как правило, сотрудничают».

В ситуации, когда мировое сообщество практически единогласно признает, что коронавирус не был создан искусственным путем, именно обвинения в дезинформации становятся ключевыми. Их логика сводится к тому, что из-за неверной информации принимаемые для борьбы с пандемией меры не всегда оказываются эффективными.

В первую очередь, такая критика затрагивает Китай, который столкнулся со вспышкой коронавируса первым в мире. Президент США еще в марте не стеснялся называть вирус «китайским» и всячески давал понять, что, по его мнению, ответственность за пандемию несет именно КНР.

Судя по всему, политика Вашингтона приносит свои плоды, поскольку в последнее время риторику Трампа подхватили политики других государств.

Например, в недавнем интервью изданию Financial Times президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «темных пятнах» в управлении эпидемией со стороны китайских властей. «Учитывая эти различия и то, что сегодня представляет собой Китай, я выражаю уважение.

Но давайте не будем наивными и не будем говорить, что они справились с эпидемией гораздо лучше. Мы не знаем. Очевидно, что там случилось то, чего мы не знаем», — заявил французский лидер.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании глава МИД страны Доминик Рааб также присоединился к критике Пекина. По его словам, Лондон больше не сможет вести дела с Китаем «как обычно».

Он считает, что в первую очередь международное сообщество должно провести расследование и выяснить, как началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях. По его словам, мир должен задать Китаю «сложные вопросы», чтобы выяснить правду.

Поддержали эту волну и в Берлине. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke потребовал от Китая прозрачных данных о коронавирусе, в том числе и о его происхождении. Он заявил, что Пекин должен разъяснить сообщения о том, что вирус был создан искусственно в одной из лабораторий страны. Кроме того, он осудил действия Китая в самом начале распространения коронавируса.

Под раздачу попадает не только Китай. Со стороны США звучат обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения, чье руководство подозревают в связях с Пекином, а также в адрес России.

Например, тот же Помпео еще в марте ставил Москву в один ряд с Пекином и Тегераном: «Мы точно видели, как дезинформация исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран».

Примерно в то же время три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от Германии призывали руководство Евросоюза расследовать ситуацию с предполагаемой дезинформационной кампанией о коронавирусной инфекции, которую якобы проводит Россия.

Этот призыв прозвучал после того, как Financial Times опубликовал выдержки из закрытого доклада ЕС, в котором говорится, что Москва распространяет дезинформацию о ситуации с коронавирусом в европейских странах.

Его авторы утверждают, что подконтрольные Кремлю информационные ресурсы намеренно вводят граждан ЕС в заблуждение относительно ситуации с пандемией. Их цель — разделить европейское общество, добившись паники и страха.

Москва тогда в ответ заявила, что подобные обвинения используются для отвлечения внимания населения от ошибок их правительств.

«Вместо того, чтобы объединить усилия в борьбе с новым глобальным вызовом со своим партнером и соседом, делаются такие доклады, вбрасываются материалы — для отвлечения внимания собственного населения», — говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Примерно такую же риторику для ответа на обвинения использует Китай. После того, как к критике Пекина присоединилась Австралия, Канберру обвинили в следовании инструкциям из Вашингтона.

«Их цель — переложить вину и отвлечь внимание, очернив Китай… некоторые австралийские политики стремятся бессмысленно повторять вслед за американцами и просто следовать за ними в организации политических атак на Китай», — говорится в заявлении китайского посольства в Австралии.

Эти взаимные обвинения вполне могут еще сильнее обострить обстановку в мире, саботировав совместную работу государств по борьбе с пандемией.

Так, по данным The South China Morning Post, второй саммит лидеров G20 был сорван в последнюю минуту из-за ссоры между США и Китаем. США настаивали на том, чтобы ВОЗ отчиталась за свои ранние действия по борьбе со вспышкой COVID-19, в результате которой умерли более 200 000 человек по всему миру, четверть из которых — в США. Китай же категорически отказался обсуждать предложения по расследованию работы ВОЗ.