«Дух Эльбы»: Путин и Трамп приняли совместное заявление

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

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Глава России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-летия встречи войск СССР и США на Эльбе. Та встреча позволила союзным армиям расколоть нацистские силы на две части. Президенты отметили, что это событие стало примером того, что могут достигнуть страны, если будут сотрудничать во имя общей цели.

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск. Владимир Путин и Дональд Трамп подчеркивают, что «дух Эльбы» является примером того, как обе страны смогли перейти от противоречий к сотрудничеству во имя достижения общей цели.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что встреча у реки Эльба в Германии 25 апреля 1945 года стала «предвестником решающего поражения нацистского режима». Она была кульминацией «колоссальных усилий многих стран и народов», которые объединились в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. В результате этой встречи союзные войска смогли расколоть вооруженные силы Германии на две части.

В заявлении также отмечается вклад миллионов людей, «которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру». Главы России и США подчеркнули, что ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, которые были необходимы для победы, сыграли работники тыла.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — указывается в сообщении. Президенты также отметили в документе, что, оказывая отпор наиболее серьезным вызовам этого века, страны показывают свое уважение мужеству тех, кто боролся против фашизма.

Ранее американский посол в России Джон Салливан напомнил в своем видео-выступлении о встрече военных СССР и США на мосту через Эльбу, которая произошла 75 лет назад.

«Сегодня 25 апреля исполняется 75 лет со дня исторической встречи американских и советских солдат в городе Торгау на мосту через Эльбу. Это историческое событие демонстрирует, чего мы можем достичь, когда объединяем силы ради достижения общей цели», — произнес он аналогичный тезис в своей речи, опубликованной на странице американского диппредставительства в сети Twitter.

В то же время он отметил, что эта встреча имеет и личное для него значение, так как его отец в годы Второй мировой войны служил на подводной лодке ВМС США в Тихом океане, а мать была добровольцем.

«В ближайшие месяцы, когда мы будем отмечать череду исторических событий, предваряющих празднование 75-й годовщины Второй мировой войны 2 сентября 2020 года мы не должны забывать, что мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, россиянами и американцами», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что дух и служение этих людей напоминают о том, что мир становится «безопаснее и стабильнее, когда мы протягиваем друг другу руку и работаем вместе».

В свою очередь российский диппредставитель в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу Fox-31 отметил, что современники не должны забывать о Великой Отечественной войне и встрече войск на Эльбе.

«Мне кажется, что у нас нет права забывать об этом времени. Нам следует помнить, нам следует проявлять уважение и сказать им: «Большое спасибо тем, кто пожертвовал жизнью», — подчеркнул он, говоря о ветеранах.

Антонов также добавил, что, когда придет время организовать парад, «некоторые [из ветеранов] приедут в Москву и будут наслаждаться с нами духом дружбы, сотрудничества и тем, что называют «братья по оружию».

На сайте телеканала говорится о том, что на май были запланированы совместные торжественные мероприятия России и США. Так, в Россию должны были приехать американские ветераны Второй мировой войны. Организацией визита должен был заниматься неправительственный фонд The Greatest Generations Foundation.

Но из-за распространения коронавируса поездка была перенесена на сентябрь этого года, отметил в комментарии ТАСС президент фонда Тимоти Дэвис. «По просьбе российского правительства наш визит был отложен до 2 сентября, чтобы совпадать с торжествами по случаю завершения Второй мировой войны. Учитывая возраст ветеранов, так будет лучше для всех в свете вспышки COVID-19», — сказал он в начале апреля.

Ожидалось, что ветераны из США посетят в рамках поездки Санкт-Петербург, Волгоград и Москву. в каждом из этих городов планировались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, в планы организаторов входило также посещение нескольких школ американскими ветеранами, чтобы они рассказали о пережитом во время войны.