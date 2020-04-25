«Дух Эльбы»: Путин и Трамп приняли совместное заявление

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск. Владимир Путин и Дональд Трамп подчеркивают, что «дух Эльбы» является примером того, как обе страны смогли перейти от противоречий к сотрудничеству во имя достижения общей цели.

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В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что встреча у реки Эльба в Германии 25 апреля 1945 года стала «предвестником решающего поражения нацистского режима». Она была кульминацией «колоссальных усилий многих стран и народов», которые объединились в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. В результате этой встречи союзные войска смогли расколоть вооруженные силы Германии на две части.

В заявлении также отмечается вклад миллионов людей, «которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру». Главы России и США подчеркнули, что ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, которые были необходимы для победы, сыграли работники тыла.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — указывается в сообщении. Президенты также отметили в документе, что, оказывая отпор наиболее серьезным вызовам этого века, страны показывают свое уважение мужеству тех, кто боролся против фашизма.

Ранее американский посол в России Джон Салливан напомнил в своем видео-выступлении о встрече военных СССР и США на мосту через Эльбу, которая произошла 75 лет назад.

«Сегодня 25 апреля исполняется 75 лет со дня исторической встречи американских и советских солдат в городе Торгау на мосту через Эльбу. Это историческое событие демонстрирует, чего мы можем достичь, когда объединяем силы ради достижения общей цели», — произнес он аналогичный тезис в своей речи, опубликованной на странице американского диппредставительства в сети Twitter.

В то же время он отметил, что эта встреча имеет и личное для него значение, так как его отец в годы Второй мировой войны служил на подводной лодке ВМС США в Тихом океане, а мать была добровольцем.

«В ближайшие месяцы, когда мы будем отмечать череду исторических событий, предваряющих празднование 75-й годовщины Второй мировой войны 2 сентября 2020 года мы не должны забывать, что мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, россиянами и американцами», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что дух и служение этих людей напоминают о том, что мир становится «безопаснее и стабильнее, когда мы протягиваем друг другу руку и работаем вместе».

В свою очередь российский диппредставитель в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу Fox-31 отметил, что современники не должны забывать о Великой Отечественной войне и встрече войск на Эльбе.

«Мне кажется, что у нас нет права забывать об этом времени. Нам следует помнить, нам следует проявлять уважение и сказать им: «Большое спасибо тем, кто пожертвовал жизнью», — подчеркнул он, говоря о ветеранах.

Антонов также добавил, что, когда придет время организовать парад, «некоторые [из ветеранов] приедут в Москву и будут наслаждаться с нами духом дружбы, сотрудничества и тем, что называют «братья по оружию».

На сайте телеканала говорится о том, что на май были запланированы совместные торжественные мероприятия России и США. Так, в Россию должны были приехать американские ветераны Второй мировой войны. Организацией визита должен был заниматься неправительственный фонд The Greatest Generations Foundation.

Но из-за распространения коронавируса поездка была перенесена на сентябрь этого года, отметил в комментарии ТАСС президент фонда Тимоти Дэвис. «По просьбе российского правительства наш визит был отложен до 2 сентября, чтобы совпадать с торжествами по случаю завершения Второй мировой войны. Учитывая возраст ветеранов, так будет лучше для всех в свете вспышки COVID-19», — сказал он в начале апреля.

Ожидалось, что ветераны из США посетят в рамках поездки Санкт-Петербург, Волгоград и Москву. в каждом из этих городов планировались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, в планы организаторов входило также посещение нескольких школ американскими ветеранами, чтобы они рассказали о пережитом во время войны.