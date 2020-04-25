Запрет от старших товарищей: почему у России не просят помощи

Некоторые из стран Европы и члены НАТО не могут обратиться за российской помощью в борьбе с коронавирусом из-за того, что «старшие товарищи» против, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра».

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«Мы знаем по разным источникам, что целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества.

Им просто не разрешают делать этого «старшие товарищи», — сказал Лавров.

Фрагмент программы был показан на Первом канале.

Глава МИД России рассказал, как один европейский футбольный клуб «обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду». Он попросил рассмотреть возможность выделения «каких-то элементарных вещей». Как отметил Лавров, не бесплатно.

«И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он вдруг неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Я извиняюсь, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили этого сделать», — привел пример Лавров.

При этом он отметил, что «не поверил в то, что это могло случиться». Однако он лично видел оригиналы документов.

В конце марта во время телефонного разговора российский президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились о том, что Москва поможет Риму в борьбе с коронавирусом. В течение последующих трех дней в Италию прибыли 15 самолетов. Они доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

За месяц российские специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 74 населенных пунктах Ломбардии — региона, который наиболее сильно пострадал из-за распространения инфекции.

Лавров отметил, что в условиях пандемии коронавируса некоторые страны пытаются «внедрять геополитику».

«Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — добавил российский министр.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что благодаря усилиям российских врачей и медиков Италии уже вылечены 40 заразившихся COVID-19.

«В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 80 заболевших коронавирусной инфекцией. Сорок пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжелой, средней и легкой формой заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести. «Однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много. Они требуют постоянного контроля состояния и ухода медицинского персонала», — приводятся в документе слова подполковника Александра Юманова, который является старшим группы медицинских специалистов министерства.

По его словам, в отделение реанимации и интенсивной терапии, где трудятся российские медики, поступили 15 инфицированных коронавирусом с тяжелой формой протекания болезни. В настоящий момент большинство из них переведены в отделение терапии, отметил Юманов.

Тем временем одна из итальянских областей — Пьемонт — обратилась к российским военным эпидемиологам за помощью в проведении дезинфекции, так как там сохраняется опасность распространения коронавируса.

«Абсолютно [необходима]. На данный момент худший период уже прошел. Хотя мы начали аналогичные операции по дезинфекции с итальянской армией, мы гордились бы [получить помощь от России], и нам все еще нужно российское подразделение для этих санитарных работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых», — отметил в комментарии РИА «Новости» министр областного правительства по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.