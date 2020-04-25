Скандал из-за Саакашвили: Киев пригрозил Тбилиси проблемами

Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия раскритиковал обещание Тбилиси отозвать своего посла в Киеве для консультаций, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет назначен заместителем председателя правительства Украины.

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Депутат Верховной рады заявил, что никакие внешние силы не имеют право давать Киеву инструкции для ведения кадровой политики, и предупредил, что у Грузии будут проблемы в случае отзыва посла.

«Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», — пояснил украинский парламентарий, назвав риторику Тбилиси «политической агрессией».

Накануне Саакашвили встретился с фракцией «Слуга народа» и ответил на вопросы депутатов, а затем и журналистов. Из слов политика стало понятно, что на посту вице-премьера он намерен заняться экономикой и переговорами с Международным валютным фондом.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает», — сказал грузинский политик.

Экономическая ситуация в стране действительно ставит вопрос о предоставлении помощи от МВФ в категорию первоочередных. В 2020 году Украине надо выплатить $17 млрд внешнего долга. Двухлетняя программа фонда предусматривает выплату Киеву в размере $5,5 млрд.

Для этого украинское правительство должно выполнить оставшееся условие — принять закон о недопустимости возвращения банков их бывшим владельцам. Инициатива, в первую очередь, направлена на олигарха Игоря Коломойского и национализированный Приватбанк.

31 марта Киев выполнил предпоследнее условие МВФ: Верховная рада приняла закон о продаже земли.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в переговорах с МВФ Саакашвили не станет полезной фигурой.

«Я думаю, что Саакашвили сам предложил это [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: «Давай я займусь, для начала, переговорами с МВФ и порешаю там все вопросы, я там всех знаю на «ты» и с ними пил «Киндзмараули» и т. д. И сделаю сначала эти дела, потом займусь реформированием и борьбой с коррупцией». Не думаю, что ему президент давал такое задание», — считает эксперт.

По словам аналитика, позиция МВФ по этому вопросу уже известна.

«Они ждут, когда будет проголосован «антиколомойский» закон. Землю уже проголосовали и деньги дадут сто процентов, вне зависимости от того, будет там Саакашвили или нет. Зато Саакашвили будет рассказывать, как он решил проблему с МВФ», — резюмировал политолог.

Экс-президент Грузии, судя по всему, решительно настроен заняться именно экономическим сектором на Украине. По словам Саакашвили, он планирует разработать «неординарные шаги» для спасения экономики.

Сам Саакашвили рассказал о взаимопонимании с Зеленским. Он отметил, что долгое время общается с президентом Украины по разным вопросам.

«По всем вопросам у нас почти 100% взаимопонимания, и я хочу его поддержать», — добавил Саакашвили.

Он уточнил, что не просил о посте вице-премьера Украины, это предложение поступило от самого Зеленского. Кроме того, грузинский экс-президент рассказал, что также общался с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Примечательно, что еще два месяца назад Саакашвили критиковал работу Зеленского и заявлял, что она «провальная». В эфире телеканала «112 Украина» бывший губернатор Одесской области выразил мнение, что действия главы страны приведут к экономическому кризису, который спровоцирует развал страны на пять частей.

Политик обратил внимание, что в страну могут вернуться полмиллиона украинцев, которые были в Европе, но теперь лишились работы. В связи с этим Саакашвили призвал власти страны подготовить налоговые льготы, иметь четкую правительственную программу по снижению налогов, по стимулированию возвращающихся на родину и по кредитованию.

Спустя неделю Саакашвили заявил, что страна не готова к экономическому кризису, который неминуемо ее настигнет. Он отметил, что у России, к примеру, есть «подушка безопасности» в виде финансовых резервов в размере $600 млрд. Благодаря этому страна может пережить низкие цены на нефть, Украину же ждет «настоящее цунами», считает Саакашвили.