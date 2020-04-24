«Запомните мои слова»: Байден готовится к отмене выборов

«Запомните мои слова, я думаю, он будет пытаться каким-то образом оттянуть проведение выборов, придумает какую-нибудь причину, почему они не могут быть проведены. Он думает, что это единственный способ, который поможет ему выиграть», — сказал Байден во время онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.

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Причина для отмены напрашивается сама собой — в мире продолжается пандемия коронавируса COVID-19, и для США эта проблема стоит острее, чем для многих других стран. Число зараженных там стремительно приближается к миллиону. По состоянию на 23 апреля, более 869 тыс. человек в США были заражены. От болезни скончались почти 50 тысяч.

Однако говоря, что из-за этого Трамп пойдет на отмену выборов, Байден лукавит, вероятно пытаясь скомпрометировать своего оппонента.

Мировая пандемия действительно сказалась на демократических процессах по всему миру. Референдумы и выборы были перенесены во многих странах, даже если их немедленное проведение выгодно для действующих властей. Так произошло в Северной Македонии, Черногории, Сирии, Сербии, России и многих других государствах.

Впрочем, есть примеры и успешного проведения всеобщих голосований в период пандемии. Например, на парламентских выборах в Южной Корее 15 апреля даже удалось побить небольшой рекорд по явке. Польша также не спешит переносить намеченные на 10 мая президентские выборы. Существование таких примеров гарантирует слишком серьезные репутационные издержки для американских властей, если они задумаются о переносе выборов.

Но самое главное: американская система просто не приспособлена для отмены голосования. За все время существования страны, этого никогда не происходило. Президента выбирали в установленный законом срок даже во время Гражданской войны.

Устойчивость американской избирательной системы гарантируют два ключевых закона.

Во-первых, это принятый в 1845 году законодательный акт, в котором прописано, что выборы главы государства должны проходить «во вторник после первого понедельника ноября».

Для изменения этой нормы потребуется одобрение обеих палат конгресса, а также подпись Трампа. Сценарий, при котором контролирующие палату представителей демократы и держащие сенат республиканцы придут к консенсусу, представить практически невозможно.

Во-вторых, это 20-я поправка к Конституции США. Она предусматривает, что любой президентский срок истекает ровно через четыре года после инаугурации: «в полдень 20 января». То есть, в этот день в 2021 году Трамп автоматически перестанет быть главой государства.

Соответственно, эта конституционная норма ограничивает и возможности для переноса выборов: голосование можно задержать не более, чем на пару месяцев. Но для этого, опять же, требуется консенсус в обеих палатах конгресса.

Не стоит сбрасывать со счетов и позицию самого действующего президента. Еще 4 апреля Трамп лично пообещал, что «всеобщие выборы пройдут 3 ноября».

По его словам, пандемия не может повлиять на волеизъявление граждан, более того: президент раскритиковал предложения отдельных представителей Демократической партии, в частности — голосование по почте.

Как показал недавний опрос The Wall Street Journal, проведенный совместно с телекомпанией NBC, идею об изменении избирательного законодательства в основном поддерживают именно сторонники демократов. 82% опрошенных членов партии выступают за голосование по почте. Среди сторонников Республиканской партии это число снижается до 31%.

Да и в целом, даже если бы по этому вопросу существовал консенсус двух партий, правительство не успело бы внедрить систему почтового голосования на территории всей страны. Сейчас почтовое голосование функционирует на территории пяти штатов: Юта, Орегон, Гавайи, Колорадо и Вашингтон.

В этих штатах голосование действительно может пройти по почте, однако местные правительства потратили немало времени на внедрение этой системы.

Чтобы провести почтовое голосование во всех штатах, потребуется пройти через множество бюрократических процедур. Местные заксобрания, многие из которых из-за коронавируса приостановили свою работу, должны принять соответствующие постановления. Кроме того, должен быть консенсус в федеральном конгрессе, где сенат контролируется республиканцами.

И даже если на законодательном уровне вопрос проведения почтового голосования удалось бы решить, на практике потребуются немедленные и масштабные денежные вливания, а соответственно — новые обсуждения бюджета в конгрессе.

«К тому же многие штаты не поддерживают голосование по почте. Люди начинают в этом случае переживать о махинациях и подделках, на которые даже не требуются высокие технологии», — сказала ТАСС профессор политологии Университета штата Нью-Мексико Лонна Аткесон. По ее мнению, расширить масштабы почтового голосования с пяти штатов до пятидесяти за 6-7 месяцев просто невозможно.