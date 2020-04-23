После скандала: Мишустин уволил замглавы Минпромторга

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает «Единая Россия».

Реклама

Президиум Генсовета ЕР 8 апреля исключил его из партии за действия, «несовместимые с ее этическими нормами».

В ижевском аэропорту от Овсянникова потребовали пройти через рамку металлодетектора. Прибор несколько раз срабатывал и пищал. После у чиновника попросили посадочный талон — по словам сотрудников аэропорта, из-за распространения коронавируса только так можно было пройти в здание.

Однако замминистра отказался предъявить талон и пошел к стойке регистрации, чтобы его получить. По данным правоохранительных органов, Овсянников начал ругаться с сотрудниками, выражаться нецензурно.

«В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — рассказали в органах охраны правопорядка.

По словам самого Овсянникова, он все требования сотрудников авиационной безопасности выполнил.

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. <...> Спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — заявил он впоследствии.

Политики осудили такое поведение чиновника.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — подчеркнул секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

В Минпромторге заявили, что проведут собственное внутреннее расследование.

«Разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», — подчеркнули в ведомстве.

Чиновник столь высокого ранга не должен вести себя столь некорректно с сотрудниками органов правопорядка, указали в ведомстве.

Чуть ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-полковника юстиции Александра Романова с должности замглавы МВД — начальника следственного департамента ведомства.

За неделю до этого в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы непосредственные подчиненные Романова — заместители начальника следственного департамента МВД РФ генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам — генерал Александр Брянцев.

По версии следствия, сотрудники МВД неправомерно способствовали переводу под домашний арест владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве на $10 млн.

В 2019 году Бирюков и Краковский с целью получить от Худояна вознаграждение обратились к Романову. Они попросили передать его дело в их Следственный департамент для дальнейшего расследования.

Прошение было удовлетворено — дело из нижестоящего следственного органа попало к следователю Брянцеву, после чего все трое ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест, что и произошло в ноябре 2019 года.

Затем силовики способствовали снятию ареста с трех земельных участков в Москве стоимостью не менее 2,2 млрд рублей, в хищении которых и обвинялся Худоян — их вернули предпринимателю. Размер взятки, полученной генералами МВД и следователем, мог составить около 10 млн рублей.

В январе нынешнего года в сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах. На записи видно, как губернатор Михаил Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Игнатьев поступил крайне неуважительно по отношению к офицеру МЧС, за что и был уволен лично президентом России Владимиром Путиным, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — указал представитель Кремля.