Иностранное вмешательство: как США и Турция делят Ливию

США активно сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Ливии, пишет турецкая газета Aydınlık. Источники издания утверждают, что контакты происходят под предлогом борьбы с терроризмом в Африке, но на самом деле американские спецслужбы занимаются обучением бойцов ЛНА.

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Ливийский конфликт продолжается уже более 9 лет, в настоящее время в стране существует двоевластие. Запад государства и столицу — Триполи — контролирует поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, а восток удерживает Хафтар вместе с временным кабинетом Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и парламентом.

Взаимодействие ЛНА и США осуществляется за счет авиабазы Бенина в Бенгази — она находится под контролем американских военных. Как отмечает Aydınlık, на объекте развернута оперативная группа ЦРУ, которые проводят антитеррористические операции на территории ЛНА в Ливии.

Американские спецслужбы активно контактируют с местными властями при поиске и ликвидации боевиков.

В частности, совместные операции проводятся с участием 106-й бригады и 155-го батальона ЛНА. При этом бригадой командует сын Хафтара Халед, а батальон считается одним из самых боеспособных соединений Ливийской национальной армии.

Кроме того, к востоку от Бенгази американские военные развернули тренировочный лагерь, в котором, собственно, и проходит обучение армии Хафтара. Источники турецкой газеты уверены, что военных из ЛНА готовят к наступлению на Триполи, что создает угрозу для ПНС и поддерживающей его Турции.

Ливийский кризис

США пока официально не подтверждают эту информацию, да и в целом Вашингтон скорее можно назвать союзником правительства Сараджа, а не Хафтара. Еще в феврале помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер благодарил Турцию за остановку продвижения сил ЛНА к ливийской столице. Однако он также отмечал, что

США против размещения турецких сил на территории Ливии.

«Мы отвергаем военную кампанию Хафтара и призываем его принять участие в урегулировании кризиса. США просили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Турцию оказать давление на Хафтара и ПНС с целью прекратить боевые действия и присоединиться к процессу ООН по урегулированию конфликта в Ливии», — подчеркивал Шенкер.

По оценкам США, ЛНА уже контролируют около 75% республики, и пытаются захватить Триполи, чтобы окончательно переломить ситуацию в свою сторону. В этом им активно мешает Турция, которая еще в прошлом году заключила меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам с правительством национального согласия Сараджа. А в начале 2020 года турецкий парламент одобрил отправку военного контингента на ливийскую территорию в качестве поддержки.

Как писал портал Afrigatenews, турецкая сторона завербовала более 4 тыс. боевиков сирийской оппозиции и уже доставила половину из них в Триполи. Остальная часть ополченцев готовится к отправке в Ливию в турецких тренировочных лагерях.

Особый интерес Анкары заставил международное сообщество вплотную заняться урегулированием ситуации.

Так, в начале переговоры враждующих сторон были организованы в Москве. После в Берлине состоялась крупная конференция с участием лидеров ведущих западных стран.

Главным итогом переговоров можно считать лишь частичную заморозку турецкого вмешательства в Ливию, однако сам конфликт так и не был урегулирован. В первую очередь это связано с тем, что Хафтар и Сарадж отказались от личного диалога.

Достигнутые соглашения в основном касаются внешних игроков. Стороны конфликта согласились поддерживать режим прекращения огня, а мировые державы подтвердили необходимость соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию и заявили о неприемлемости иностранного вмешательства в конфликт.

Эти решения были приняты на берлинской конференции в середине января, но их выполнение серьезно буксует, говорил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что в регионе возобновились боевые действия.

«Мы выступаем с одной простой инициативой — давайте опять продолжать политический процесс. Военного решения у этого конфликта нет, нужно договариваться», — отмечал Лавров.

Боевые действия возобновились в середине апреля, ПНС установили контроль над побережьем к западу от Триполи и решили выбить силы ЛНА из соседнего города Тархун. Пока бойцы Хафтара успешно сдерживают атаки сторонников Сараджа. При этом в ЛНА указывают, что режим прекращения огня был сорван в связи с увеличением «темпов переброски террористов из Сирии».

Крах соглашений

Учитывая, что в использовании сирийских боевиков зачастую обвиняют Турцию, вероятно, Анкара решила проигнорировать международные договоренности и продолжает активно вмешиваться в ливийский конфликт. О том, что турецкая сторона нарушает достигнутые соглашения и доставляет в Ливию ополченцев из Сирии еще в конце января говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

В подобных условиях возможное американское вмешательство в конфликт в какой-то степени может внести определенный баланс в ситуацию. Как пишет Aydınlık,

американская сторона решила противостоять Турции из-за ее доктрины «голубая родина», которая противоречит стратегии США в Восточном Средиземноморье.

Впрочем, рассматривая ситуацию в Ливии не стоит забывать и о других международных игроках, которые продвигают необходимость политического урегулирования конфликта. Особую роль здесь играет Россия, которая не отдает предпочтений ни одной из сторон.

В заявлениях западных политиков и в публикациях СМИ часто звучат обвинения в адрес Москвы, которая якобы поддерживает как Каддафи-младшего, так и Хафтара. На деле же, как отмечал в интервью «Газете.Ru» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов, позиция России «равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта».

Благодаря участию России политический процесс по стабилизации ситуации в республике фактически был запущен, именно российская сторона настояла на участии представителей ЛНА и ПНС в берлинской конференции, а также совместно с Турцией способствовала первым переговорам в Москве.

На фоне нового витка конфликта Россия требует от сторон возвращения к соблюдению договоренностей, а также призывает ООН как можно скорее назначить нового спецпредставителя по Ливии. При этом, как подчеркивал Сергей Лавров, претендент должен быть родом из африканской республики.

Пока ситуация в Ливии остается достаточно острой, а возобновление боевых действий при возможном посредничестве двух крупных держав — США и Турции — создает определенные риски усиления эскалации. Как именно будет развиваться конфликт неизвестно, но сроки его завершения определенно затягиваются.