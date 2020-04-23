Опять против: постпредство РФ возмутилось ситуацией в ГА ООН

Постпредство Российской Федерации при ООН обвинило противников проекта декларации по борьбе с коронавирусом в политизированном подходе. Об этом говорится в сообщении на сайте представительства РФ, передает РИА «Новости».

«Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов», — заявили российские дипломаты.

При этом призывы противников декларации к солидарности и помощи нуждающимся странам — «пропагандистский прием», считают в постпредстве.

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В проекте резолюции РФ соавторы ссылались на заявление «Группы 77» и КНР по вопросу коронавируса — официальный документ Генассамблеи ООН о позиции более 130 стран мира по пандемии. В документе также призывают страны Запада снять односторонние экономические санкции с развивающихся государств — чтобы помочь им бороться с COVID-19.

Напомним, в начале апреля США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — заявили после голосования в российском постоянном представительстве.

Россия и еще 28 стран предлагали обозначить ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в выработке мер по борьбе с пандемией COVID-19, призывали государства сотрудничать между собой и помогать наиболее пострадавшим странам. Кроме того, предлагалось снять санкции, подрывающие усилия по борьбе с коронавирусом.

Москва также призывает страны Запада, блокировавшие проект резолюции, представить свои аргументы и обосновать, почему они отказываются от нее. Причем

российские дипломаты попросили Украину и Грузию «не утруждать себя» — по их словам, «политизированные объяснения ничего не дадут».

Санкции Запада оказывают негативное воздействие на Иран, где несколько тысяч человек умерло от COVID-19 — в условиях санкционного давления. Министр иностранных дел Исламской республики Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме. Он подчеркнул, что США постоянно предпринимают попытки ужесточить санкции против Ирана, отказываются от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, используемого авиационными компаниями страны. Американские власти также чинят препоны для использования Тегераном информационных технологий в борьбе с коронавирусом, добавил он.

В конце марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны «большой двадцатки» (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией.

«Призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19», — сказал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что сейчас для стран «не время изолироваться — пора проявлять солидарность». По его словам, все страны мира должны иметь равные возможности для реагирования на глобальный кризис. «Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров», — подытожил он.

В то же время Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили генсеку ООН совместное письмо — с призывом потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции.

23 марта Гутерриш призвал прекратить все вооруженные конфликты из-за общемировой угрозы коронавируса. «Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — подчеркнул Гутерриш и добавил, что необходимо сообща «сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни».