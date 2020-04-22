COVID-19 и санкции: Украина выступила в ООН против России

Киев заблокировал резолюцию России в ООН об ослаблении международных взаимных санкций между странами на время пандемии коронавируса COVID-19 – сообщил МИД Украины.

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Украинские представители обвинили Россию в попытке манипуляции борьбой с пандемией якобы для своих политических целей.

«Украина не смогла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую «процедуру» и заблокировала эту инициативу. Украина стала ведущей группы стран, которые предотвратили российские манипуляции в ООН. Мы продолжим блокировать попытки России уничтожить режим санкций», — пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также заявил, что для борьбы с пандемией не нужна отмена санкций.

Как пишет CNN, Россия пытается использовать пандемию для нормализации отношений с США. Вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайсс заявил телеканалу, что стороны пытаются сотрудничать в борьбе с коронавирусом, но это создает риски для США и может «подорвать доверие к американской стороне как важному игроку в глобальной системе».

При этом возможное потепление в отношениях России и США — вопрос достаточно спорный. Американский лидер с начала своего президентства говорит о желании наладить взаимодействие с Москвой, но дальше заявлений дело не двигается.

Вашингтон продолжает систематически усиливать антироссийские санкции из-за конфликта на Украине или возвращения Крыма в состав России.

Ограничительные меры также затрагивают российские энергетические проекты, в том числе экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток — 2», который не имеет никакой политической цели.

Чуть ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что санкции Запада против России не препятствуют борьбе российской стороны с коронавирусом COVID-19, поэтому вопрос об их отмене стоять не должен, независимо от течения пандемии.

Так чиновник прокомментировал обращение депутатов Европарламента с требованием к Европе «не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

Тремя днями ранее США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — заявили после голосования в российском постоянном представительстве.

Россия и еще 28 стран предлагали обозначить ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в выработке мер по борьбе с пандемией COVID-19, призывали государства сотрудничать между собой и помогать наиболее пострадавшим странам.

Кроме того, предлагалось снять санкции, подрывающие усилия по борьбе с коронавирусом.

Москва также призывает страны Запада, заблокировавшие проект резолюции, представить свои аргументы и обосновать, почему они отказываются от нее. Причем российские дипломаты попросили Украину и Грузию «не утруждать себя», поскольку «их политизированные объяснения ничего не дадут».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал лидеров стран G20 снять все санкции в отношении большинства стран до окончания пандемии коронавируса. Он заявил, что ограничения могут помешать поставкам оборудования и медикаментов, необходимых для борьбы с вирусом.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поддерживает инициативу Гуттериша об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

«Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН», — сказал Боррель.

Он пояснил, что такие меры необходимы для беспрепятственной доставки медикаментов и других жизненно необходимых товаров в пострадавшие регионы. Также Боррель выразил надежду, что члены Евросоюза выкажут поддержку этой инициативе.