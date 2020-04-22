«Большая честь»: Саакашвили позвали в правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-главе Грузии и в прошлом губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил сам Саакашвили в Facebook.

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«Для меня большая честь получить от президента [Украины Владимира] Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром [Денисом] Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили, добавив, что

он представит в Верховной раде Украины «программу неотложных изменений». Политик подчеркнул, что рассматривает предложение украинского президента «с очень большой ответственностью».

Примечательно, что еще два месяца назад Саакашвили критиковал работу Зеленского и заявлял, что она «провальная». В эфире телеканала «112 Украина» бывший губернатор Одесской области выразил мнение, что действия главы страны приведут к экономическому кризису, который спровоцирует развал страны на пять частей.

По словам Саакашвили, у некоторых глав регионов страны на тот момент (начало февраля) уже были собственные «армии». Эти «армии», говорил экс-глава Одесской области, они будут использовать при разрастании экономического кризиса на Украине, вызванного «провальной политикой» действующего президента страны Владимира Зеленского.

«К примеру, у Геннадия Труханова (мэр Одессы — «Газета.Ru») есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовятся, готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — заверил политик.

В середине марта он напомнил о кризисе, который ждет страну. Только теперь он, по мнению политика, будет из-за коронавируса. Распространение заболевания приведет к потере не менее 10% экономики Украины, уверен Саакашвили. С таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Политик обратил внимание, что в страну могут вернуться полмиллиона украинцев, которые были в Европе, но теперь лишились работы. В связи с этим Саакашвили призвал власти страны подготовить налоговые льготы, иметь четкую правительственную программу по снижению налогов, по стимулированию возвращающихся на родину и по кредитованию.

Спустя неделю Саакашвили заявил, что страна не готова к экономическому кризису, который неминуемо ее настигнет. Он отметил, что у России, к примеру, есть «подушка безопасности» в виде финансовых резервов в размере $600 млрд. Благодаря этому страна может пережить низкие цены на нефть, Украину же ждет «настоящее цунами», считает Саакашвили.

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — отметил он.

При этом экс-президент Грузии пожаловался на рост антикоррупционных настроений в Одессе. «Но с другой стороны, в чем нас винить, одесситов? Где она, Украина, для Одессы?» — отметил он.

Незадолго до его высказывания в МВФ предупредили, что последствия от пандемии коронавируса будут «весьма серьезными».

В настоящее время на Украине выявлено 6 592 случая коронавирусной инфекции, жертвами пандемии в этой стране стали 174 человека, выздоровели 424 пациента.

Новый тип инфекции начал распространяться с конца декабря прошлого года. Очаг его пришелся на китайский мегаполис Ухань. После этого вируса стал распространяться по всему миру. 11 марта ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. Больше всего на настоящий момент пострадали США. Там, по последним данным, выявлено свыше 819 тыс. зараженных. Из них более 45 тыс. скончались и почти 83 тыс. человек выздоровели.

Следом за США идет Испания, где заразились коронавирусом более 208 тыс. граждан страны, умерли почти 22 тыс. пациентов и выздоровели почти 86 тыс. человек.