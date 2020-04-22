«Несут ответственность»: штат Миссури подал иск к КНР из-за пандемии

Власти штата Миссури подали иск против правительства Китая, обвинив его в пандемии коронавируса. Заявление было опубликовано на официальном сайте генерального прокурора штата Эрика Шмитта.

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«Они [Китай] несут ответственность за это, и ответственность лежит непосредственно на них. Я чувствовал, что на меня, как на главного юриста штата, возложена обязанность возбудить это дело против китайского правительства», — заявил Шмитт в эфире телеканала Fox News.

Генеральный прокурор обвиняет правительство КНР в намеренном сокрытии данных об угрозе и распространении коронавируса. Миссури требует от Пекина возместить денежные убытки, которые понес штат, чтобы компенсировать «огромную потерю человеческих жизней, страданий и экономических потрясений».

Речь идет о коллективном иске, основанном на, по крайней мере, семи жалобах. В одной из них сообщается, что власти Китая знали, что «COVID-19 был опасен и способен вызывать пандемию, но при этом Пекин медленно действовал, засунув голову в песок и/или скрыв это в своих собственных экономических интересах».

«В последние недели стало ясно, что обман и искажение фактов, сокрытие китайского правительства и происхождение этого злобного вируса повлияли на весь земной шар, — заявил Шмитт. — Дело в том, что китайское правительство неверно представило, что оно знало о человеческом контакте и передаче на ранней стадии... Они скрыли улики, и последствия были разрушительными».

По последним данным, в штате Миссури подтверждено 5 963 случая коронавируса, из которых 215 — смертельные. По оценкам Fox News, введение жестких ограничительных мер для борьбы с пандемией уже обошлись штату в $44 млрд.

«Людям не разрешается навещать родственников в домах престарелых или [посещать] похороны. У нас огромное количество людей, живущих от зарплаты до зарплаты и потерявших работу», — сказал Шмитт.

Прокурор говорит, что вдобавок к максимально возможному денежному штрафу, Миссури рассчитывает признать китайское правительство официально виновными в возможных действиях, повлекших пандемию коронавируса и, возможно, получить информацию о происхождении вируса и о том, как с ним справлялся Пекин.

«Мы чувствуем себя очень уверенно в этом деле. Речь идет о привлечении к ответственности виновных в этой всемирной пандемии, — заявил он. — Мы с нетерпением ждем, чтобы они ответили на жалобу, она была очень конкретной. Фактические утверждения, касающиеся сроков и представлений, а также наши правовые претензии мы считаем очень заслуженными».

Однако перспектива судебного разбирательства весьма призрачна. Как отмечает The Guardian, законодательство США запрещает проводить судебные процессы против других стран.

«Юридическая проблема в том, что это просто невозможно», — заявила изданию профессор международного права в Университете Калифорнии Чимене Кейтнер.

На это указал и официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя иск американского штата.

«Этот так называемый судебный процесс является злонамеренным издевательством над судопроизводством. Действия правительства Китая в период пандемии не подпадают под юрисдикцию судов Соединенных Штатов. Подобное злоупотребление судопроизводством не способствует борьбе с эпидемией на территории Соединенных Штатов, а также противоречит международному сотрудничеству. Что следует делать США, так это отказаться от сутяжничества», — сказал он, в очередной раз, подчеркнув, что Китай с самого начала эпидемии проявлял открытость и прозрачность в информировании международного сообщества.

Некоторые в США рассматривают подачу иска как политический жест. Исполнительный директор Демократической партии Миссури Лорен Гепфорд назвала иск «трюком» республиканского генерального прокурора, который намерен переизбираться на пост в этом году.

Однако, в целом, иск Миссури отражает настроение правительства США по отношению к роли Китая в распространении пандемии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп достаточно долгое время твердит, что Пекин поздно оповестил мировое сообщество об угрозе коронавируса.

«Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше, — заявлял Трамп в марте. — Сейчас мир платит большую цену за то, что не был информирован».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее сравнил пандемию коронавируса со спонсорством терроризма. Его коллега сенатор Тед Круз предложил рассмотреть «Закон о прекращении китайской цензуры в сфере здравоохранения и сокрытия информации». По мнению Круза, США должны ввести санкции в отношении лиц, ответственных за сокрытие информации.

В Китае, тем временем, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Однако далеко не все доверяют публикуемой Пекином статистике.

Подобные подозрения, подкрепляются, например, тем, что США уже давно обогнали Китай по количеству случаев коронавируса и смертельных исходов от заболевания.

Не способствует доверительному отношению к Китаю и история Ли Вэньляна, врача из Уханя, откуда распространился коронавирус. Он был одним из первых, кто сообщил о появлении нового заболевания.

Еще 30 декабря Вэньлян написал коллегам, что принял около семи больных с вирусом SARS — это другой вид атипичной пневмонии, выявленный еще в ноябре 2002 года в провинции Гуандун. Также врач рассказал, что распространение данного заболевания началось с рынка морепродуктов «Хуанань», передавал The South China Morning Post.

Уже на следующий день Вэньляна и еще семерых врачей вызвали в полицию города Ухань — правоохранители предупредили, чтобы сотрудники больницы больше не публиковали «ложные заявления онлайн», так как они могут подорвать общественный порядок. В начале февраля Ли Вэньлян скончался от коронавируса.

В марте, когда, по официальным данным, эпидемия в Ухане пошла на спад, японское агентство Kyodo News сообщило о заявлениях неназванного врача из Уханя, который рассказал, что он и его коллеги якобы получили указания от начальства не включать новые случаи в официальную статистику.

Сокрытие информации об угрозе коронавируса или преднамеренное занижение статистики могло быть обусловлено экономическими и репутационными факторами. Закрытие границ, запреты на воздушное сообщение неизбежно влияет на экономику страны и первым на себе это прочувствовал Китай, когда некоторые страны начали от него «закрываться».

16 апреля Пекин отчитался об экономических последствиях пандемии, весьма шокирующих. ВВП КНР снизился на 6,8% — отрицательную динамику Китай не видел с 1992 года. Экономика страны все это время росла темпами до 15% в год. Подобной ситуации Китай не знал со времен репрессий, когда в стране под председательством Мао Цзэдуна (в 1970-х годах) прошла «культурная революция».