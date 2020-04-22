Штрафы или предупреждения: как накажут нарушителей карантина

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса. Это обозначено в утвержденном 21 апреля Президиумом Верховного суда РФ обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории страны COVID-19.

За «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», наказывают физических лиц, которые нарушили указ мэра Москвы от 5 марта «О введении режима повышенной готовности».

Согласно этому документу, жителям запрещено посещать парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. В связи с эпидемиологической ситуацией под запрет попали 55 парков и зон отдыха в столице, среди которых — Крымская набережная и зоопарк.

Реклама

Помимо этого, запрещено посещать помещения для развлекательных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан. Под этот запрет попадают дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

В общественных местах нельзя сокращать социальную дистанцию: она составляет 1,5 м. Гражданам также запрещено покидать место проживания. Это возможно только для выхода в ближайшие магазин или аптеку, выгула собак или выноса мусора.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить административное наказание, если нарушат запрет на работу ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания. Исключение составляет только обслуживание навынос.

Кроме того, запрещена работа салонов красоты, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и саун. Работать в это время не могут и объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и ряда других.

Административная ответственность за это предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

За нарушение этих правил граждане могут получить предупреждение или штраф от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., должностные лица — штраф от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., ИП — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а юридические лица — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Предупреждение вместо штрафа за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса могут получить как к граждане, так и юридические лица. «Исходя из содержания названной нормы, административное наказание в виде предупреждения может быть назначено любому субъекту административного правонарушения (гражданину, должностному лицу, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическому лицу) <…> в зависимости от конкретных обстоятельств дела об административном правонарушении», — указано в обзоре с разъяснениями судам.

Как обратили внимание в Верховном суде, если стоит вопрос о назначении наказания за нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, нужно помнить, что оно должно отвечать «требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».

Верховный суд также разъяснил ситуацию с теми, кто прибыл в Россию из иностранного государства.

Если они одновременно нарушат требования изоляции в домашних условиях на 14 дней со дня прибытия и запрет посещать территории общегородского значения, их действия будут квалифицировать по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». За ее нарушение граждане могут получить штраф от 15 тыс. руб.до 40 тыс. руб.