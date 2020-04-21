Пандемия не сближает: изменятся ли отношения России с Западом

В последнее время телефонные разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа организуются очень быстро, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если вы вспомните прошлую и позапрошлую неделю, то они рождаются сейчас в течение часа. Поэтому я вам не скажу, что будет по состоянию на три часа дня, на шесть часов дня, все может поменяться, очень оперативно принимаются [такие решения]», — добавил Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о новых контактах Путина и Трампа, в последнее время главы России и США общаются достаточно часто. С 30 марта по 12 апреля президенты лично созванивались четыре раза, что интенсивнее их контактов за весь прошлый год.

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Главными темами бесед двух лидеров становятся коронавирус и дестабилизация ситуации на рынке нефти. Второй вопрос фактически был урегулирован благодаря взаимодействию Путина и Трампа, а в отношении пандемии президенты обсуждали меры по борьбе с вирусом.

По последним данным, США лидируют по числу зараженных коронавирусом в мире — в стране зафиксировано более 794 тыс. случаев заболевания, а количество погибших превышает отметку в 42 тыс. человек. В России ситуация выглядит более спокойной — заболевших 52,7 тыс., а летальных случаев 456.

Российско-американская дружба

Как пишет CNN, Россия пытается использовать пандемию для нормализации отношений с США. Вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайсс заявил телеканалу, что стороны пытаются сотрудничать в борьбе с коронавирусом, но это создает риски для США и может «подорвать доверие к американской стороне как важному игроку в глобальной системе».

Тем не менее, пока особо значимой поддержки стороны друг другу не оказывают. Россия направила США гуманитарную помощь, но она была передана с оплатой 50% американской стороной. Трамп также обещал помочь Москве с аппаратами искусственной вентиляции легких.

При этом возможное потепление в отношениях России и США — вопрос достаточно спорный. Американский лидер с начала своего президентства говорит о желании наладить взаимодействие с Москвой, но дальше заявлений дело не двигается.

Вашингтон продолжает систематически усиливать антироссийские санкции из-за конфликта на Украине или возвращения Крыма в состав России. Ограничительные меры также затрагивают российские энергетические проекты, в том числе «Северный поток — 2», который не имеет никакой политической цели.

В то же время администрация Трампа проводит политику разрушения международных соглашений — договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), парижское соглашение по климату, иранская ядерная сделка, — связанных с Россией. До сих пор в подвешенном состоянии находится договор о мерах по сокращению стратегических вооружений (СНВ-3), который США не особо торопятся продлевать.

При этом СНВ-3, с точки зрения ряда аналитиков, — единственный фактор, сдерживающий новую гонку вооружений между Вашингтоном и Москвой. В последнее время США активно пытаются подключить к договору Китай, который пока не собирается присоединяться к соглашению.

Кроме того, в МИД России не исключают, что администрация Трампа уже приняла решение по выходу из договора по открытому небу. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, обвиняя Москву в нарушении соглашения, США готовятся оправдать свой выход из него, как и в случае с ДРСМД.

«Наша реакция на готовящиеся или потенциальные решения Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать. И, конечно же, мы будем смотреть на то, последует ли кто-либо из натовских союзников за Вашингтоном», — подчеркивал глава МИД РФ.

Если также учитывать расхождения между Россией и США во внешней политике — российская поддержка Сирии, Венесуэлы, Кубы и других неугодных Вашингтону стран, — вероятность налаживания отношений на фоне частых контактов Путина и Трампа кажется призрачной.

Частые контакты лидеров, особенно в подобных условиях, — вещь хорошая, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Но не стоит это переоценивать — говорить о каком-то потеплении или сближении вряд ли приходится. Трамп пытается повернуть линию, связанную с Россией, в свою сторону, но в реальном положении дел мало что изменилось», — уверен эксперт.

Европейский фактор

При этом в последние время Путин увеличил число контактов не только с Трампом, но и с европейскими лидерами.

К тому же, помощь России странам Евросоюза отчасти более существенна, чем от США. В частности, в Италию отправились не только российские гуманитарные грузы, но и военные врачи.

За первые два месяца весны президент России не раз общался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном или итальянским премьером Джузеппе Конте. Вместе с тем говорить об улучшении отношений между Москвой и ЕС в целом пока не приходиться, хотя с отдельными странами объединения взаимодействие налажено.

Руководство Евросоюза же скептически относится к усилиям России по гуманитарной помощи и поддержке во время пандемии. Как говорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Москва вместе с Пекином используют пандемию коронавируса для расширения своего влияния.

Стратегия России и Китая заключается в том, чтобы продемонстрировать, что некоторые политические системы лучше европейских справляются с пандемией, подчеркивал дипломат, они вполне логично хотят «усилить свое влияние в глобальном масштабе».

В целом, Евросоюз не отходит от своей линии поведения в отношении России, придерживаясь общего подхода. В частности, Брюссель не рассматривает возможность отмены антироссийских санкций и напротив считает, что Москва пытается этого добиться через гумпомощь.

«Не стоит думать, что этот вирус пройдет и все изменится. Определенные выводы будут сделаны, но вряд ли это повлияет на ситуацию в целом. Я считаю, что стереотипы в отношении России, которые в том числе присутствуют в сознании европейских политиков, никуда не денутся, несмотря на пандемию», — резюмировал Юрий Рогулев.