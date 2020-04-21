Границы на замке: когда страны выйдут из самоизоляции

Американский президент Дональд Трамп решил приостановить иммиграцию в США из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, данные меры будут носить временный характер, однако конкретных сроков лидер не назвал.

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«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ (о приостановке иммиграции)», — написал Трамп в Twitter.

Американские границы закрыты с конца марта, и пока неизвестно, когда США будут готовы вновь пускать к себе иностранцев. По последним данным, на американской территории зафиксировано более 782 тыс. зараженных коронавирусом, а количество погибших превышает 42 тыс. человек.

Трамп активно продвигает необходимость смягчения ограничительных мер, но речь идет только об их постепенной отмене внутри страны.

Это подтверждает недавнее соглашение между Вашингтоном и Оттавой о продлении закрытия канадско-американской границы как минимум до 20 мая.

Как пишет CNN, президент США рассчитывает на переход к смягчению режима ограничений внутри страны с 1 мая, однако сталкивается с сопротивлением со стороны губернаторов штатов. В особенности против «оживления» выступают в Нью-Йорке — наиболее пострадавшем от пандемии штате — губернатор Эндрю Куомо и мэр одноименного города Билл де Блазио в последнее время спорят о продлении ограничительных мер. К примеру, градоначальник считает необходимым продлить закрытие школ до сентября.

Впрочем, по запрету на въезд иностранцам в США существует относительный консенсус, хотя соперники президента из Демократической партии пока не спешат оценивать его решение по иммиграции. Вероятно, это связано с отсутствием деталей: неизвестно как именно Трамп собирается реализовать эти меры.

Мировое закрытие

США не единственная страна в мире, которая не собирается в ближайшее время пускать к себе иностранцев. К закрытию своих внешних границ прибегают фактически все пострадавшие страны.

Исключения безусловно есть, но их можно пересчитать по пальцам.

В подобных условиях особый интерес вызывает Евросоюз. Открытые границы внутри объединения были одним из его преимуществ, но пандемия внесла определенные коррективы в эту систему. Европейские страны закрылись не только от иностранцев, но и друг от друга, объясняя это зашитой своих национальных интересов.

Технически такой уход от «монолитного единства» объясняется тем, что Евросоюз не обладает общей системой здравоохранения, да и в целом страны-члены принимают собственные решения в рамках пандемии. Органы ЕС пытаются влиять на ситуацию, в частности, Еврокомиссия представила план по постепенному снятию ограничительных мер в рамках объединения, без каких-либо четких сроков.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, перспектива закрытия границ в рамках Евросоюза просматривается на два-три месяца: это продиктовано необходимостью противодействия пандемии.

«Одновременно с этим в ряде стран происходит ослабление карантина, чтобы экономика могла продышаться.

Главное достижение ЕС — единое экономическое пространство. Если границы будут оставаться закрытыми страны понесут колоссальные убытки», — добавил эксперт.

При этом нет никакой ясности и в отношении открытия внешних границ ЕС. В Еврокомиссии считают, что это возможно только на последних этапах снятия ограничений.

«Это решение будет учитывать распространение вируса за пределами ЕС и риски его нового проникновения в Европу. Для сохранения мер по гарантированию социального дистанцирования подразумевается, что все страны ЕС и Шенгенского соглашения должны сохранять запрет на все необязательные поездки в Шенгенскую зону», — отмечали в ЕК.

Однако, как и в начале пандемии, страны Евросоюза в большей степени руководствуются собственным планом для выхода из кризиса. В частности, Чехия уже приступила к реализации шестинедельной стратегии для снятия ограничений — с 20 апреля в стране открыли уличные рынки и магазины.

По последним данным, в стране зафиксировано почти 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, а число погибших составляет 196. В последние время на чешской территории наблюдается последовательный спад количества новых заболеваний, что и послужило причиной для выхода из «закрытого режима».

Но в отношении открытия внешних границ республики руководство страны дает не слишком оптимистичный прогноз. По словам президента Чехии Милоша Земана, страна должна оставить границы закрытыми как минимум на год из-за пандемии.

В случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус, уверен чешский лидер. Таким образом он отреагировал на предложение чешского министра здравоохранения Адама Войтеха, который призвал частично снять запрет на поездки в страны с низким уровнем числа зараженных.

Предложение Земана — пока самое радикальное в ЕС, но другие лидеры в целом не спешат делать оптимистичных прогнозов. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что открытие стран в рамках Шенгенской зоны возможно только к сентябрю.

«Что касается внешних границ, закрытый режим может сохраняться достаточно долго или даже быть выборочным. Ситуация с пандемией разная в мире, открыть границу можно со странами, где наблюдаются определенные успехи в борьбе с вирусом. С теми же, где бушует пандемия, о скором открытии границ говорить не приходится», — уверен Николай Топорнин.

Не исключено, что реализация такой выборочной политики заставит Евросоюз пересмотреть механизм работы шенгенского соглашения, продолжил эксперт. По его словам, в настоящее время он не работает из-за своей открытости и демократичности.

Безвизовый вопрос

К слову, в условиях повсеместного закрытия границ безвизовый режим между различными государствами фактически сошел на нет. В частности, Южная Корея в начале апреля объявила о приостановке безвиза для граждан из 90 стран.

Не исключено, что из-за пандемии Евросоюз также изменит свою политику в отношении стран с безвизовым режимом.

Как пишет украинское издание «Главред», в первую очередь от этого пострадает Украина, где факт появления безвиза с ЕС был сильным аргументом властей во внутренней политике. Однако соглашение Брюсселя и Киева содержит пункт о приостановке его действия. Аналитики издания считают, что ЕС может им воспользоваться как минимум на первое время после завершения пандемии.

Пока ЕС рассматривает возможность лишь усиления контроля своих границ в случае открытия их для третьих стран. К примеру, обсуждается введение каких-либо проверок медицинского характера в рамках пограничного контроля, в том числе посредством новых документов.

Судьба безвизового режима между Евросоюзом и другими странами скорей всего будет зависеть от эпидемиологической ситуации, считает Николай Топорнин. В отношении государств с плохой обстановкой будут работать ограничения.

«В той же Украине ситуация сложная, как и в Белоруссии — где нет карантина и низкое число тестов. Вероятно, жителей всех бывший союзных республик просто так не пустят в ЕС, по крайней мере на данном этапе», — резюмировал эксперт.