Гудбай, Америка: Трамп временно остановит иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в страну. Как сообщает ТАСС, об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Штаты!» — говорится в твите Трампа.

Каких-либо дополнительных подробностей президент США оглашать не стал.

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Еще с момента избрания на пост главы государства, равно как и в ходе предвыборной кампании, Дональд Трамп выступал с критикой нелегальной иммиграции в США. В мае 2019 года он объявил, что собирается реформировать американскую миграционную систему. В частности, он сообщил о намерении отменить «грин-карты». Реформа преследует две цели: защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции и привлекать в страну лучшие кадры. Доля высококвалифицированных иммигрантов, по мнению Трампа, должна вырасти с 12% до 57%.

В феврале 2020 года в США вступили в силу новые ограничения на въезд — теперь сотрудники профильных ведомств могут отказывать в выдаче грин-карт, если претенденты на них участвовали в ряде социальных программ. В их числе — некоторые государственные выплаты, жилищные льготы, программы медицинской помощи нуждающимся (такие как Medicaid), пособия по дополнительному доходу, равно как и иные преференции.

«Приводится <...> в действие давно принятый федеральный закон, согласно которому прибывающие в страну иммигранты должны быть финансово обеспечены и не оказываться на содержании нашей страны и ее граждан», — заявили в Белом доме.

С 1 февраля 2020 года вступил в силу еще один антииммиграционный указ — въезд в США был ограничен для граждан Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Эритреи, Танзании и Судана. Они больше не смогут подавать заявления на иммиграцию в Соединенные Штаты, а жители последних двух стран из списка лишились права на участие в розыгрыше грин-карт. Такие меры в США объяснили «соображениями безопасности» — впрочем, на временные визы ограничения повлиять не должны. В 2017 году, напомним, Дональд Трамп подписал скандальный указ, расширяющий список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Соединенных Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.

Трамп также обещал построить на американо-мексиканской границе стену. По его словам, заграждение сэкономило бы бюджету США миллиарды долларов, если бы Демократическая партия поддержала это решение в конгрессе.

«В любом случае, людей не пустят в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если возникнет необходимость», — объявил американский лидер в декабре 2018 года. Трамп также подчеркнул, что реализация проекта по строительству стены помогла бы остановить поток наркотиков из Мексики в США. Стоимость стены от Тихого океана до Мексиканского залива оценивается в $5 млрд. По приблизительным оценкам властей США, 12 млн мигрантов находятся в Соединенных Штатах нелегально.

Сейчас, в разгар пандемии коронавируса, именно в США зафиксировано наибольшее число случаев заболевания, вызываемого им – COVID-19. Более 778 тыс. американцев заражены, скончалось от связанных с коронавирусом причин более 41 тыс. пациентов.

При этом лишь за первую неделю апреля неделю число безработных в Америке выросло на 6,6 млн человек. Только за две недели

общее число заявлений по безработице в стране составило практически 10 миллионов. При том, что даже на пике увольнений из-за глобального финансового кризиса 2008 года этот показатель не поднимался выше 800 тысяч.

Глава Минфина США Стивен Мнучин предполагает, что ситуация вскоре стабилизируется, так как правительство приняло пакет помощи экономике на 2 триллиона долларов в связи с коронавирусом. Всего за последний месяц в Штатах потеряли работу более 20 млн человек — при населении в 328 млн.