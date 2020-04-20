Премьер на замену: Нетаньяху и Ганц заключили сделку

Политический кризис в Израиле, продолжающийся уже более года, подходит к концу. Лидеры партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц подисали соглашение о создании правительства.

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«В этот час было подписано соглашение о создании чрезвычайного национального правительства между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и председателем «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем», — говорится в совместном заявлении партий.

Согласно условиям сделки, Нетаньяху останется премьер-министром Израиля на полтора года, после чего его сменит Ганц. Это ключевой момент ротационной сделки, которая будет закреплена на законодательном уровне, пишет The Times of Israel.

Первые 18 месяцев работы нового правительства Ганц, как сообщается, будет занимать пост министра обороны, а второе лицо в блоке «Кахоль-Лаван» — Габи Ашкенази — станет министром иностранных дел.

Теперь необходимо принять серию законопроектов, которые будут регулировать порядок работы ротационного правительства. На данный момент не до конца ясен механизм передачи полномочий от Нетаньяху к Ганцу в середине периода работы кабинета министров. Кроме того, сейчас неизвестна позиция нынешнего премьера во время работы правительства с Ганцем во главе.

Судьба сделки еще в середине прошлой недели была неопределенной. 16 апреля закончился срок, отведенный на формирование кабмина. Стороны не уложились в установленный израильским законодательством срок, хотя выборы прошли еще в марте.

По некоторым данным, последним камнем преткновения в переговорах стали разногласия по поводу процесса избрания представителей политической системы в комиссию по назначению судей. Судя по всему, эти вопросы все же были урегулированы.

Также, как ожидается, с 1 июля парламент (кнессет) начнет проводить законы о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и некоторые район Иудеи и Самарии. У блока «Кахоль-Лаван» в этом вопросе права вето не будет.

Впрочем, по этому вопросу среди парламентариев все же наблюдается некоторый консенсус, хотя потенциально эти действия Израиля могут обернуться обострением обстановки в регионе.

Еврейские поселения на этих территориях появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Однако эти земли не считаются частью Израиля с точки зрения международного права, а ООН считает действия Тель-Авива оккупацией. Тем не менее, более активно говорить о признании этих поселений частью Израиля стали после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что подобная деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан не противоречит международному праву.

Позиционная борьба

Последние внеочередные выборы — третьи по счету — в Израиле прошли в марте. На них победу одержала партия Нетаньяху «Ликуд» — она заняла 36 мест в кнессете. Однако такую победу можно было назвать достаточно условной. «Кахоль-Лаван» получил 33 места. Замкнул тройку лидеров арабский «Общий список» (15 мандатов).

Для формирования правительства партии или объединениям надо было заручиться поддержкой 61 депутата, чего по отдельности не удавалось сделать ни Нетаньяху, ни Ганцу в первые две избирательные кампании.

По сути после третьих выборов логичным было именно формирование коалиции силами двух главных политических сил страны.

Однако и здесь начались проблемы. Одним из выходов из кризиса стало предложение расширить кабинет министров до 34 членов, однако здесь стороны уперлись в обсуждение целесообразности этих действий в условиях финансового кризиса, вызванного тремя подряд выборами и пандемией коронавируса.

Вместе с тем, по данным The Jerusalem Post, все упиралось в другую проблему. Натеньяху предъявлены обвинения в мошенничестве и превышении полномочий, и это дело еще находится в развитии. А, значит, для премьер-министра одним из важных аспектов переговоров становился вопрос сохранения за ним неприкосновенности.

Теперь же, пишет издание, остается неясным, как неприкосновенность будет работать, учитывая план по смене Нетаньяху на Ганца, поскольку при переходе на другую позицию премьер-министр должен потерять и защиту от уголовного преследования. Чтобы избежать этого «Ликуд» предложил Ганцу распространить неприкосновенность на всех министров, однако это, в целом, противоречит законодательству страны и негативно воспринимается в «Кахоль-Лаван». Исходя из информации по поводу сделки от 20 апреля, распространяемой в СМИ, как будет решаться этот вопрос, пока неизвестно.

Эксперты же уже достаточно давно говорили, что принципиальное соглашение между Нетаньяху и Ганцем уже достигнуто, а потому — в этом контексте — даже тот факт, что лидеры двух главных партий кнессета не смогли на прошлой неделе договориться в срок, выглядел лишь как позиционная борьба, при которой каждая сторона сделки пыталась добиться лучших условий для себя.

«Есть попытки изобразить кризис для того, чтобы добиться каких-то дополнительных соглашений. Но в тот момент, как Ганц публично согласился войти в правительство Нетаньяху, все стало ясно. Понятно, что теперь он в нем останется», — говорил «Газете.Ru» израильский политолог Бенни Брискин.