«Коронасумасшедший»: лидер Бразилии собрал митинг в пандемию

Президент Бразилии Жаир Болсонару вместе со своими сторонниками вышел на митинг в столице страны, несмотря на пандемию коронавируса. Глава государства проигнорировал требования местных властей, которые настойчиво призывали к отказу от любых массовых мероприятий.

Бразильский лидер пытается преуменьшить опасность заболевания фактически с самого начала эпидемии. По его мнению, коронавирус не опаснее «легкой простуды», а жесткие меры для борьбы с пандемией стоит отменить.

Митинг с участием президента состоялся в честь Дня бразильской армии, активисты вышли на улицы с национальными флагами и транспарантами с требованием «вмешательства армии» для разрешения ситуации с коронавирусом в Бразилии. Собравшиеся требовали, чтобы военные под командованием Болсонару «ограничили полномочия» парламента и конституционного суда страны.

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«Теперь власть принадлежит народу <...> Можете рассчитывать на президента в том, что потребуется сделать во имя нашей демократии и сохранения того, что является для нас священным — свободы. Мы не хотим ни о чем договариваться <...> Все в Бразилии должны понять, что они подчиняются воле народа», — заявил бразильский лидер на митинге.

Если президент Бразилии настойчиво требует смягчения мер борьбы с вирусом, парламент страны при поддержке суда и губернаторов штатов продолжает следовать рекомендациям ВОЗ.

Депутаты и местные власти активно пользуются своими полномочиями, тем самым мешают Болсонару осуществить задуманное.

В целом, бразильский лидер следует так называемой формуле президента США Дональда Трампа, который активно критикует ограничительные меры и старается начать выход из кризиса в ближайшее время, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в стране все еще неспокойная. При этом вплоть до апреля американский лидер сознательно преуменьшал опасность коронавируса, по его словам, чтобы не быть «пессимистом».

Вероятно, эта мысль пришлась по вкусу и Болсонару, который практически дословно повторяет прошлые заявления Трампа. Так же, как и его американский коллега, он требует возвращения Бразилии к «нормальной жизни» и указывает на губительный для экономики эффект ограничительных мер.

К слову, отчасти объединяет США и Бразилию количество зараженных коронавирусом. На американской территории зафиксировано больше всего больных в мире — более 764 тыс. человек, а Бразилия лидирует по числу зараженных в Латинской Америке — почти 39 тыс. человек. Количество погибших в этих странах составляет 40,5 тыс. и 2,4 тыс. соответственно.

Насколько сильно заявления Болсонару влияют на ситуацию неизвестно, но своеобразный альянс из политического истеблишмента пока не дает ему привести в действие свой «план освобождения». В Верховном суде митинг сторонников президента уже окрестили попыткой восстановления военной диктатуры. По мнению судьи высшей инстанции Жилмара Мендеса, президент пытается разорвать свои обязательства перед конституцией.

Однако если с парламентом и судами президент сделать ничего не может, то несогласных в правительстве он просто увольняет. Так, в разгар пандемии в Бразилии сменился министр здравоохранения, Болсонару отправил в отставку Луиса Энрике Мандетту.

Экс-глава ведомства настаивал на необходимости социального дистанцирования и самоизоляции, а также конфликтовал с президентом из-за принижения угрозы.

Стоит отметить, что в этом конфликте общественное мнение было на стороне Мандетты, по мартовскому опросу XP/Ipespe, главу минздрава поддерживали около 80% респондентов. В то же время Болсонару такими показателями похвастаться не может — его антирейтинг достиг рекордной отметки в 42%, поддерживают действия президента только 28% опрошенных.

При этом политику бразильского лидера в отношении борьбы с коронавирусом критикуют и в соседних странах. В частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро называл Болсонару «коронасумасшедшим». «Безответственность Болсонару привела к заражению [коронавирусом] и смерти тысяч бразильцев», — подчеркивал Мадуро.