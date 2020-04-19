«Идем вперед»: Путин рассказал о преимуществах ЕАЭС

Совместные усилия бывших советских стран пойдут на пользу всем, уверен глава России Владимир Путин. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», подчеркнув, что это произойдет несмотря на фобии прошлого и опасения о возможном возрождении СССР.

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«Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что плюсы интеграции чувствуют все участники процесса. «И чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед», — приводят его слова «Вести».

В программе отметили, что это интервью президент России дал еще в октябре прошлого года, но сейчас его показывают впервые.

По словам Путина, для республик бывшего СССР естественно повышать уровень конкурентоспособности через объединение. При этом он напомнил, что у республик есть общая инфраструктура, а граждане этих стран говорят по-русски. «Это еще одно колоссальное преимущество интеграции», — отметил он.

Российский президент обратил внимание, что западные коллеги противостоят этому процессу. Он отметил, что они «до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением».

По его мнению, это происходит из-за того, что они не хотят роста возможностей конкурента. «Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», — сказал он про Евразийский экономический союз, который функционирует с 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«Здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать», — подчеркнул Путин.

Ранее в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину, глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович отметил, что для развития ЕАЭС необходимо укрепить доверие между странами-участницами союза.

«На уровне глав государств уже приняты самые главные решения по углубленной интеграции, и есть практические дела. Но есть достаточно большой разрыв между политической волей и практическими делами», — заметил собеседник издания.

Он пояснил, что это происходит из-за того, что «кто-то поддерживает национальных товаропроизводителей, кто-то осторожничает».

В то же время, он подчеркнул, что не все участники готовы «принимать одновременно те или иные решения». По его словам, это говорит о том, что «уровень прозрачности и готовности проводить экономические процессы разный».

Для того чтобы повысить эффективность, нужно создать унифицированную нормативно-правовую базу и не бояться появления наднациональных функций, уверен Мясникович. По его мнению, такие функции «весьма незначительные», они «не вредят суверенитету, а наоборот, укрепляют государства за счет консолидированного решения стоящих задач».

Он также отметил, что интеграции препятствует работа компаний пяти стран в одном поле. «Главные конкуренты на внутреннем рынке союза — это компании из наших стран. Они работают приблизительно в одном и том же ценовом сегменте, на приблизительно одном уровне качества», — отметил Мясникович.

Он выразил мнение, что между странами нужно выстроить торговые и финансовые потоки так, чтобы можно было производить новые и качественные товары за счет взаимодополняемой специализации. Кроме того, по его мнению, в программах импортозамещения, которые приняты в пятерке, в качестве соисполнителей необходимо указать компании из стран ЕАЭС.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил мнение о том, что необходимо провести интеграцию ЕАЭС с Евросоюзом.

«В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе, по развитию интеграции с Европейским союзом», — приводит слова Назарбаева его пресс-служба.