«А будет ли Украина?» В Киеве боятся последствий пандемии

Существование Украины как государства может оказаться под угрозой вследствие пандемии коронавируса COVID-19, предупредила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

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По ее словам, украинские власти в условиях распространения вируса осуществляют «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу» действия, передает РИА «Новости».

«Никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?» — указала политик.

Накануне сообщалось, что на Украине 978 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По последним данным, на Украине выявлено 5449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 141 пациента скончались, 347 — вылечились.

«В общем, за все время пандемии на Украине заболели 332 ребенка и 978 медицинских работников», — пояснил Степанов.

При этом украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, также заявив, что глава государства некомпетентен и должным образом не реагирует на ситуацию с эпидемией коронавируса.

Об этом она сказала в видеоролике, опубликованном в Facebook.

По ее мнению, роль, которую Зеленский сейчас играет, он «исполняет не очень талантливо». Журналистка считает, что гораздо успешнее у нынешнего украинского лидера получалось показывать алчных политиков в кино, телешоу и во время выступлений в КВН.

Кроме того, актриса предполагает, что Зеленский не заинтересован в освоении роли президента, а выполняет лишь актерскую функцию. По ее словам, глава Украины выезжает на съемки на фоне государственного флага и зачитывает заготовленные для него другими людьми тексты.

«Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно», – сказала Егорова.

Она также призвала Зеленского «закончить этот фарс», который, как думает журналистка, глава Украины «играет для всей страны и для всего мира».

Сам же украинский лидер призвал украинцев во время пандемии не обращать внимания на комфорт, а думать, как выжить.

«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, наша задача — выжить», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что на Украине достаточно хлеба, масла и молока. По его мнению, страна обязательно преодолеет коронавирус через месяц-полтора. Кроме того, он пообещал выплатить $1 млн тому, кто создаст вакцину от коронавируса. Такая же награда ждет и изобретателя лекарства от COVID-19.

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он заявил, что президент Украины обратился к нему с просьбой разослать письма украинским академикам. В них нужно было сообщить им о денежном вознаграждении, которое ждет создателя вакцины от нового типа коронавируса.

«Если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19), то получит, не знаю из какого фонда, минимум $1 млн», — заявил Ляшко.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что иностранные инвесторы готовы кредитовать логистические проекты в стране после окончания пандемии коронавируса.

Он заявил, что после снятия ограничительных мер произойдет «бум роста». При этом министр указал, что такие отрасли, как авиационная, а также сфера услуг и туризма пострадают. Однако Криклий пообещал, что потом на Украине наступит «эпоха Ренессанса».

По словам главы ведомства, внимание будет уделено каждому региону страны. Министр отметил, что несмотря на введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения, на Украине ведется строительство дорог и зафиксирован рост грузооборота в морских портах.