Стабильность на фоне COVID: Лавров и Помпео провели разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, обсудив следующие шаги в рамках двустороннего диалога по стратегической безопасности с учетом пандемии коронавируса COVID-19, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

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«В развитие бесед по телефону президентов России и США, проведенных 9, 10, 11 и 12 апреля, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках. С обеих сторон подтверждена готовность к продолжению координации действий в интересах скорейшего преодоления этих острых вызовов», — поясняет МИД РФ.

Кроме того, в разговоре глава Госдепартамента подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны основываться на видении президентом США Дональдом Трампом трехстороннего соглашения. Глава Белого дома уверен, что переговоры по этой тематике должны проходить с участием как России, так и Китая.

«Лавров вновь напомнил о российском предложении продлить Договор о СНВ, истекающий в феврале 2021 года. Подчеркнуто, что Россия готова к работе над возможными новыми договоренностями о ядерных вооружениях, однако было бы важно на период их подготовки, которая неизбежно займет длительное время, сохранить такой краеугольный камень глобальной безопасности, как ДСНВ», — поясняется в сообщении Москвы.

Также дипломаты обсудили вопрос по остающимся в США российским школьникам, которые не могут вылететь на родину из-за пандемии.

Три дня назад стало известно, что в США остаются 74 российских школьника старших классов, которые обучались в рамках курируемой Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program», свернутой из-за пандемии коронавируса, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, осенью прошлого года школьники из нескольких регионов России отправились в США учиться в американских учебных заведениях. Дипломат указала, что принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и американские представители до сих пор не предоставили Москве списков и сведений о том, где сейчас находятся школьники.

«Помимо этого, в Посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — возмутилась Захарова.

При этом она отметила, что американская сторона и родители школьников не сообщали в МИД России об этой программе и о том, что дети улетают в США. Все действия родителей данных школьников ни с кем из официальных российских властей не согласовывались.

Что касается диалога по вооружениям — главным условием для диалога с США по новым российским системам гиперзвукового оружия является комплексное обсуждение аналогичных американских проектов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, без этого переговоров быть не может.

К тому же он назвал необходимым общение по созданию глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), размещению оружия в космосе и другим программам, которые дестабилизируют стратегическую сферу и вызывают озабоченность российской стороны.

Замглавы МИД напомнил, что в прошлом году в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) для американской стороны провели показ ракетоносителя с планирующим блоком «Авангард».

И если действующее соглашение останется в силе в течение нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то можно будет говорить, что эту систему введут в рамки этого договора, предположил он.

«Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют «экзотическими», то мы и от разговора по ним не уходим. Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств», — подчеркнул замминистра.