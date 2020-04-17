«Другого выхода нет»: Медведев допустил ужесточение мер по коронавирусу

Развитие ситуации с распространением коронавируса в России может привести к ужесточению уже имеющихся ограничений, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Реклама

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожным ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Медведев отметил, что на Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города пандемия коронавируса воздействует в гораздо большей степени, так как в них проживает больше людей. Кроме того, изначально в эти города приехало больше носителей, вернувшихся из-за границы, и скорость распространения вируса оказалась гораздо выше.

«Поэтому в этих городах меры принимаются жесткие, но, на мой взгляд, они адекватны сегодняшней ситуации. В этом плане я хотел бы поддержать все, что делается московским руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

В то же время, по мнению Медведева, жесткость принимаемых мер по борьбе с распространением вируса должна быть разумно достаточной.

В начале апреля президент России Владимир Путин обратился с очередным посланием к россиянам. В нем он объявил, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля. Вслед за этим в Москве, в Московской области и ряде других регионов России был продлен обязательный режим самоизоляции для всех граждан независимо от их возраста и круга общения.

В этот период из дома можно выходить только в определенных случаях. Напрмиер, в продуктовый магазин, аптеку, салон связи или банк. Кроме того, можно выгуливать собаку в пределах 100 метров от места жительства и выкидывать мусор.

С 13 апреля в Москве и Подмосковье был введен пропускной режим. Если жителям этих регионов необходимо передвигаться по городу с использованием любого вида транспорта (как общественного, так и личного), необходимо получить электронный пропуск, указав цель передвижения и дату.

Не получив соответствующего QR-кода, жители, в частности, не имеют права воспользоваться общественным транспортом или рискуют получить штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, таксисты с 15 апреля не имеют права перевозить пассажиров без соответствующего пропуска. В противном случае им также грозит штраф. Оштрафовать могут и за передвижения по городу, которые не входят в разрешенный перечень.

Только за минувшие сутки в 81 регионе страны зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые был поставлен диагноз в Республике Алтай, таким образом инфекция распространилась по всем регионам России.

Почти половина новых случаев зарегистрирована в Москве. Их число составило 1959 человек. Всего в столице к настоящему моменту коронавирус обнаружен у 18105 человек.

Вторую и трутью строчки по распротсранению вируса среди россиян занимаю Московская область и Санкт Петербург. Там медики выявили 472 и 424 инфицированных соответственно.

При этом ни рекомендации врачей, ни ужесточение мер со стороны местных властей не действуют на поведение граждан. В Москве за период введения режима повышенной готовности было составлено более 13,5 тыс. протоколов за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом. Общая сумма штрафов составила 54 млн рублей, передает RT со ссылкой на столичные власти. Чаще всего установленные ограничения нарушают молодые люди и граждане среднего возраста.

Всего в России зарегистрировано более 32 тыс. случаев коронавируса. За весь период умерли 273 пациента и выздоровели 2590 человек.