«Уникальная модель»: почему Швеция не вводит карантин

Правительство Швеции продлило на месяц запрет на въезд в страну из государств вне Евросоюза из-за распространения коронавируса. Ограничительные меры продолжат действовать до 15 мая. Как заявил премьер-министр страны Стефан Левен, пока неизвестно, будет ли продлеваться этот запрет в дальнейшем.

Внешние границы страны закрыты с середины марта, и это, пожалуй, один из немногих запретов, который действует в Швеции для борьбы с коронавирусом.

В настоящее время Швеция находится в уникальном положении — это единственная в ЕС страна, отказавшаяся идти по пути карантина.

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По последним данным, в стране зафиксировано более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, а число жертв перевалило за отметку в 1,3 тыс. Однако ситуация развивается относительно стабильно и без резких скачков заражения, которые в конце марта наблюдались в той же Германии.

В целом эти показатели нельзя назвать плохими, так как страна далеко не лидер по числу заболевших в Европе — эту позицию занимает Испания, где почти 185 тыс. зараженных. А по уровню смертности ей не догнать Италию, там скончались более 22 тыс. человек.

Как-то соревноваться Швеция может только со своими соседями: Данией, Норвегией и Финляндией, где действуют жесткие карантинные меры. В первых двух странах заболевших — примерно по 7 тыс. человек. В Финляндии — почти 3,5 тыс. Во всех трех странах умерли 548 человек.

Собственный путь

Впрочем, шведские власти не собираются отходить от своей стратегии. Пока в Дании и Норвегии закрыты школы, предприятия и общественные места, в Швеции жизни фактически идет своим чередом. Магазины открыты, граждане занимаются спортом на открытом воздухе, а какие-либо запреты касаются лишь массовых собраний.

Показательным моментом стали и пасхальные каникулы, которые во всем ЕС воспринимали как одну из главных угроз. В преддверии католического праздника канцлер ФРГ Ангела Меркель призывала немцев соблюдать изоляцию и отмечала тенденцию на улучшение ситуации в Германии.

«Мы должны в Пасху и после нее продолжать соблюдать меры, потому что мы можем очень быстро уничтожить то, чего мы достигли», — говорила Меркель.

В Швеции же правительство попросило граждан действовать ответственно и избегать мероприятий, где присутствуют больше 50 человек. При этом все призывы властей носят именно рекомендательный характер и не подразумевают каких-то наказаний.

Мягкий характер мер не означает, что в стране никак не борются с пандемией. Любой зараженный изолируется от других граждан, а контактировавшие с ним проходят тестирование. Также в стране действуют рекомендации ВОЗ по социальной дистанции, гигиене и остальных мерах предосторожности.

Главное отличие шведской модели заключается в том, что они не стали душить экономику запретами — предприятия и магазины работают, также как и небольшие кафе. По возможности жителям рекомендовано перейти на удаленную работу, но опять-таки — это именно рекомендации.

Сохраняется и возможность путешествовать внутри страны, поезда продолжают ходить. Власти лишь призвали жителей страны отказаться от «ненужных поездок», но не стали запрещать перемещение в целом, как сделали в Дании.

«Правительство донесло до сознания шведов, что даже при относительно свободном режиме жизни стоит соблюдать ряд ограничений — социальные нормативы.

Люди сами по себе соблюдают предписания, которые исходят от медицинских инстанций и властей. Они не создают какие-то напряженные ситуации», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Власти рассчитывают на высокий уровень дисциплины у своих граждан, добавил эксперт. В случае Швеции этот сценарий сохраняет жизнеспособность и пока работает.

Пример для многих?

Действия правительства Швеции в условиях пандемии позитивно оценивают далеко не все. Государство сталкивается с критикой со стороны своих партнеров и даже собственных граждан. В частности, внутри страны СМИ систематически поднимают вопрос об эффективности принимаемых мер.

Как писала Dagens Nyheter, пандемия показала провал шведского агентства общественного здравоохранения, которое возглавляет ведущий эпидемиолог страны Андрес Тегнелл. Аналитики обвинили его в слишком мягких рекомендациях и указали на прямую необходимость жестких ограничений. При этом их коллеги из Norwegian Daily, напротив, призвали не обвинять шведские власти раньше времени.

Стратегия Швеции в большей степени направлена на замедление распространения вируса, считают аналитики Politico, тогда как соседние страны пытаются «положить конец» пандемии.

Профессор эпидемиологии из лундского университета Пол Франкс сказал изданию, что метод Швеции мог бы стать примером для других стран Европы. «Уроки северных стран будут полезны для других государств и на случай новых пандемий. Будет много областей исследования этих вопросов», — указал профессор.

Впрочем, данная модель определенно не подходит всем странам. К примеру, американский лидер Дональд Трамп уверен, что путь Швеции привел бы к 2 млн смертей в США.

«Швеция отличается от нас. Они пошли по другому пути. Начнем с того, что они очень дисциплинированная страна», — подчеркнул президент США.

Однозначно оценивать ситуацию со шведской моделью крайне сложно, считает Николай Топорнин. Можно сказать лишь то, что это определенно работает для Швеции из-за специфики этой страны.

«На их примере можно смотреть, как доктрина социального ограничения работает во время пандемии. Не факт, что это сработает для других государств, в том числе Евросоюза. В Швеции работает уникальная модель, и каждой стране стоит учитывать свою специфику», — резюмировал эксперт.