Угроза четвертых выборов: новый виток кризиса в Израиле

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование правительственной коалиции всему составу парламента после того, как лидер блока «Кахоль-Лаван» и спикер кнессета Бени Ганц не смог прийти к соглашению с премьером и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху.

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«Поручаю кнессету (парламенту Израиля. — «Газета.Ru») задачу по формированию правительства. Надеюсь, что большинство в парламенте сможет найти решение как можно скорее с тем, чтобы не допустить проведения четвертых выборов подряд», — написал Ривлин в Twitter.

Теперь у парламентариев есть 21 день, чтобы большинством голосов выбрать депутата, который получит право сформировать правительственную коалиции. В свою очередь, у этого парламентария будет всего 14 дней на попытку создания кабмина, в случае провала — через 90 дней Израиль пойдет уже на четвертые подряд внеочередные парламентские выборы.

Последняя избирательная кампания прошла в марте и завершилась победой партии «Ликуд», которая получила 36 мест в кнессете. Второе место занял «Кахоль-Лаван» Ганца — 33 места, а закрыл тройку лидеров арабский «Общий список» — 15 мандатов.

В начале марта Ривлин поручил Ганцу сформировать правительственную коалицию, выделив лидеру «Кахоль-Лаван» на это 28 дней. Поначалу ситуация развивалась вполне позитивно — Нетаньяху и Ганц приступили к переговорам по формированию кабмина, и ожидалось, что они смогут прийти к так называемому правительству единства.

Попытки по созданию коалиции из «Ликуда» и «Кахоль-Лаван» были и раньше, но в этот раз, казалось, стороны достигли определенного консенсуса. Главная идея соглашения заключалась в том, что Нетаньяху и Ганц будут премьерами фактически одновременно — занимая пост главы правительства по 18 месяцев, однако на пути реализации этой схемы возникли определенные трудности.

Главная проблема

Изначально разногласия были связаны с финансовыми аспектами из-за предлагаемого расширения кабинета министров до 34 членов, которые невыгодны государству в разгар финансового кризиса, вызванного тремя подряд выборами и пандемией коронавируса.

Впрочем, на самом деле все упирается в вопрос неприкосновенности, пишет The Jerusalem Post, он появляется при смене Нетаньяху на Ганца. Источники издания отмечают, что по схеме лидер «Ликуда» становится вице-премьером и теряет свою защиту от уголовного преследования.

Учитывая, что Нетаньяху предъявлены обвинения в мошенничестве и превышении полномочий, вопрос потери неприкосновенности волнует премьера. Для обхода этой проблемы «Ликуд» предложил Ганцу распространить неприкосновенность на всех министров, что противоречит законодательству страны и негативно воспринимают в «Кахоль-Лаван».

Второй проблемой также является механизм перехода кресла премьера к Ганцу, который пока не удалось досконально проработать. В настоящее время лидеру «Кахоль-Лаван» не дают никаких гарантий, что он станет главой кабмина через 18 месяцев.

Совокупность этих факторов привела к заморозке переговоров о создании коалиции между «Ликудом» и партией Ганца, а запланированная на вечер 15 апреля встреча главы «Кахоль-Лаван» с премьером была отменена.

Срок, данный Ганцу на формирование правительства, истек в полночь 16 апреля, из-за чего спикер парламента обратился к президенту за его продлением на 48 часов. Однако в итоге Ривлин отказался пойти навстречу главе «Кахоль-Лаван» и отдал кнессету соответствующий мандат.

При этом президент предоставил полномочия именно парламенту, а не, к примеру, Нетаньяху, который со своей партией победил на выборах. Впрочем, премьер пытался сформировать правительство после каждой избирательной кампании, однако это ему ни разу не удалось.

Угроза выборов

Тем не менее, переход полномочий к парламенту не означает, что кнессет не представит президенту Нетаньяху претендентом на роль человека, который будет формировать правящую коалицию. Кроме того, срок в 21 день на поиск такого депутата дает дополнительное время для продолжения переговоров с Ганцем и поиска компромиссного решения.

При этом вхождение «Кахоль-Лаван» в правительство Нетаньяху казалось уже фактически решенным вопросом, говорил «Газете.Ru» израильский политолог Бенни Брискин.

«Есть попытки изобразить кризис для того, чтобы добиться каких-то дополнительных соглашений. Но в тот момент, как Ганц публично согласился войти в правительство Нетаньяху, все стало ясно. Понятно, что теперь он в нем останется», — подчеркивал эксперт.

При этом если переговоры все же будет сорваны окончательно, Израилю придется отправится на четвертые выборы, что невыгодно ни одной из сторон. Если отбросить большую нагрузку на бюджет, неизвестно каким образом придется проводить голосование из-за пандемии.

Скорее всего, оно должно будет выпасть уже на осень, если депутаты по максимуму используют время, предоставленное президентом. Какой именно в тот момент будет эпидемиологическая ситуация, предугадать нельзя, но в США уже обещают вторую волну — именно в осенний период.

Кроме того, не стоит забывать об ударе по репутации политиков, которым придется в четвертый раз идти на выборы. Апрельский опрос Channel 12, дает партии Нетаньяху 40 мест в парламенте и 19 Ганцу, если бы голосование проходило 13 апреля. Но последний год рейтинги политических партий в Израиле не отличаются особой стабильностью.