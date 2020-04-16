«Мы поможем»: США отправят России аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти готовы предоставить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, России понадобятся аппараты [ИВЛ]. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США готовы помочь всем странам, которым «нужны аппараты». По его словам, у Америки такой медицинской техники «будет много». Среди возможных получателей американской помощи — Италия, Испания, Франция, добавил он. Трамп подчеркнул, что помощь от США будет «решительной».

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Слова Трампа о готовности «помочь всем нуждающимся» медтехникой прозвучали на фоне очередного скандала. Ранее американский президент заявил, что США прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), потому что из-за ее действий «число жертв пандемии оказалось в 20 раз выше». Именно Соединенные Штаты — ключевой донор ВОЗ, каждый год американские налогоплательщики отдавали в бюджет организации до $500 млн, подчеркивал глава Белого дома.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после этого решения Трампа заявил, что ВОЗ сосредоточена на работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Мы не можем терять время. ВОЗ сконцентрирована только на работе с целью помочь всем людям спасать жизни и остановить пандемию COVID-19», — написал Гебрейесус в Twitter.

Трамп при этом обвинял ВОЗ в потакании интересам Китая — по его словам, из-за халатных действий организации вирус «китайского происхождения» распространился столь широко. «ВОЗ получает от США большие объемы средств... Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», — говорил Трамп 8 апреля.

Однако впоследствии на уточняющий вопрос журналиста, считает ли Трамп, что сейчас подходящее время для данных действий, президент ответил, что, «возможно, нет».

«Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить [такую возможность]», — сказал Трамп. Спустя неделю он все же решил заморозить финансовую поддержку организации.

В США распространение коронавируса стало самым масштабным в мире. Там заразились, по последним данным, более 607 тыс. человек, а умерли от COVID-19 более 28 тыс. американцев.

При этом об отправке аппаратов ИВЛ в другие страны президент США объявляет уже не в первый раз. 8 апреля он сообщил, что 200 устройств искусственной вентиляции легких будут отправлены в Великобританию. «Мы работаем над этим. Они нуждаются в аппаратах», — говорил он на брифинге.

16 апреля Дональд Трамп заявил, что пик распространения коронавируса США прошел — по словам главы государства, число новых случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке и других регионах страны снижается. За два дня до этого губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уточнил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в штате практически вышла на плато.

Он отметил, что при этом среднее число госпитализируемых в штате граждан немного снизилось. Губернатор подчеркнул, что число пациентов, которые поступают в больницы, велико.

По его словам, 64% госпитализированных — из города Нью-Йорк, еще 22% — из Лонг-Айленда. «Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса», — добавил Куомо.

При этом власти США не прекращают поиск виновников пандемии. 15 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон все еще намерен получить от Китая нужную информацию относительно вспышки коронавирусной инфекции, с связи с этим он призвал Пекин к сотрудничеству. «Китайцы говорят, что хотят сотрудничества. Мы тоже этого хотим. Но чтобы сотрудничать, нужно обладать информацией, данными», — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США все еще нуждаются в информации, каким образом началась вспышка коронавируса в Китае.

Ранее Помпео заявил, что в будущем еще предстоит найти виновного в пандемии, и отметил, что Пекин вовремя не предоставил данные о вирусе. Неделю назад госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов сотрудничать со всеми странами, в том числе и с Китаем, в вопросе борьбы с пандемией.