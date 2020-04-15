«Трамп — это катастрофа»: как пандемия помогает демократам

Президент США Дональд Трамп остановил финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением он выступил на брифинге перед журналистами.

Реклама

Как уточнил Трамп, финансирование организации будет прекращено на период расследования ее деятельности, включая сокрытие распространения коронавируса. Этим займется комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам, который должен будет выяснить причины появления и распространения коронавирусной инфекции, а также установить роли КНР и Всемирной организации здравоохранения в борьбе с вирусом.

По мнению американского президента, привлечь ВОЗ к ответственности — долг США, поскольку «американские налогоплательщики предоставляют от $400 до 500 миллионов каждый год для ВОЗ».

Это в пять раз больше, чем размеры вкладов Китая, в работе на который Трамп обвиняет организацию.

При этом скептицизм Трампа в отношении ВОЗ начался еще до пандемии, что можно проследить по изменениям в бюджете США. При нынешней администрации финансирование международных организаций значительно сократилось. Если в нынешнем году Вашингтон выделил ВОЗ $122 млн, то в в следующем году бюджет США предполагал сокращение финансирования организации до $58 млн.

В любом случае, решение Трампа сильно ударит по ВОЗ. Даже несмотря на сокращение объемов финансирования, США оставались крупнейшим вкладчиком в бюджет организации, который составляет $4,8 млрд.

Решение американского президента предсказуемо осудило мировое сообщество и руководство ВОЗ. К критике Трампа присоединились и демократы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — одна из самых ярких представительниц Демократической партии — выступила с открытым письмом, призывающим американцев игнорировать Трампа.

По мнению Пелоси, ответственность за эпидемию в США несет вовсе не ВОЗ, а американский лидер, которого предупреждали об опасности еще в январе. «В данный момент Трамп — это катастрофа, вызывающая страдания американцев и угрожающая жизни. Правда в том, что слабый человек, плохой лидер, отказывается от ответственности. Слабый человек обвиняет других», — говорится в ее письме.

Пелоси призвала своих коллег законодателей-демократов удостовериться в том, что они «действуют исходя из истины», способствуя усилиям по расширению тестирования, предоставлению дополнительных средств защиты работникам основных отраслей и наращивают закупку оборудования в больницы.

После неудачных попыток обвинить Трампа в сговоре с Россией и провале импичмента, неэффективная борьба с коронавирусом стала новой болевой точкой президента США, в которую бьют демократы.

Еще 10 апреля телеканал ABC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Белый дом начал разрабатывать линию защиты против возможных расследований со стороны конгресса.

По данным телеканала, демократы намерены выяснить, была ли администрация президента США готова к пандемии коронавируса. Также, несмотря на то, что обе партии пришли к согласию в разработке законопроекта о выделении финансовой помощи, Демократическая партия все же не оставляет своих намерений проследить за тем, как будут распределяться средства.

На этот раз поле битвы между республиканцами и демократами развернется в ноябре на избирательных участках .

Вероятно, оппонентом Трампа на этих выборах станет экс-вице-президент Джо Байден, вокруг которого стали объединяться видные деятели Демпартии.

Его кандидатуру уже поддержал экс-президент Барак Обама. «Выбор Джо моим вице-президентом был одним из лучших, которые я когда-либо принимал. Он стал мне близким другом. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас», — сказал он.

Несмотря на то, что Обама покинул Белый дом еще четыре года назад, его фигура по прежнему остается знаковой для сторонников Демпартии. По данным исследования социологического проекта YouGov, которое вышло в начале февраля, 23% американцев назвали Обаму лучшим президентом США. В конце прошлого года издание Financial Times включило его в список 50 человек, определивших облик десятилетия.

В поддержку Байдена уже выступили и его оппоненты — придерживающиеся социалистических взглядов Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин,

на электорат эти заявления в поддержку Байдена вряд ли повлияют.

«Те, кто собирались проголосовать за Байдена и так за него проголосуют. А вот сторонники других кандидатов, в первую очередь Сандерса, вполне вероятно, разочаровавшись, вовсе не пойдут на выборы, что сыграет на пользу Трампу», — говорит эксперт.

Домрин сомневается в том, что фигура Байдена обладает достаточным авторитетом, чтобы объединить Демократическую партию после раскола, в котором она оказалась после 2016 года. «Байден вряд ли кого-то может сплотить вокруг себя. С их точки зрения это меньшее зло», — говорит он.

В то же время, ситуация с коронавирусом дает демократам возможность протащить своего кандидата, хоть и компромиссного, в Белый дом. «Все несомненные достижения Трампа в экономике, которых он достиг за три года, обнулились. Население будет в значительной степени голосовать против него», — отмечает Домрин.

По его мнению, вопрос заключается не в том, смогут ли сплотиться демократы, а останутся ли едиными республиканцы перед лицом такой угрозы. Впрочем, в переизбрании Трампа эксперт не сомневается: «Я думал, что Трамп победит своего оппонента нокаутом. Теперь я все еще думаю, что Трамп победит на выборах. Но уже по очкам».