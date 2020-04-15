Выдала гостайну: в Крыму задержали двоих украинских шпионов

Российские силовики задержали в Крыму мужчину и женщину, которых подозревают в шпионаже в пользу военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный мужчина — гражданин Украины. Его сообщница — россиянка, которая служила в Вооруженных силах России.

Следствие считает, что в 2017-2018 годах женщина передала украинской стороне служебную информацию, которая представляла собой гостайну. В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене.

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«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», — отметили в российском ведомстве.

Отмечается, что оперативники получили информацию о шпионской деятельности задержанных, благодаря расследованию уголовного дела, о котором говорилось в январе этого года.

Задержанный тогда житель Крымского полуострова рассказал, что действовал по заданию украинского полковника Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения украинской военной разведки.

Мужчина также сообщил, что военнослужащий Украины поручил ему оборудовать в Крымской республике схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов», — сообщали в ведомстве в январе этого года.

Сотрудники ФСБ России полагают, что Ахмедов также был вербовщиком и ныне задержанных украинца и россиянки. В российской спецслужбе отметили, что «украинская военная разведка планировала совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны». В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

За неполные четыре месяца этого года сотрудники ФСБ смогли предотвратить несколько атак на территории России.

Так, почти две недели назад в Мурманске был обезврежен боевик, имевший при себе оружие. Спецоперация по задержанию проходила в ночь на 4 апреля. Но мужчина «открыл огонь по сотрудникам спецназа», после чего те его нейтрализовали, сообщил тогда официальный представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Поляков.

Он также рассказал, что сотрудники ФСБ нашли на месте перестрелки самодельной взрывное устройство, готовое к применению, оружие и боеприпасы к нему.

По словам Полякова, убитый имел отношение к международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России), которая запрещена в России. «[Он] вынашивал намерения после совершения террористического акта выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международного террористического общества», — рассказал представитель НАК.

Он отметил, что во время задержания никто из силовиков и гражданского населения не пострадал, а в Мурманске продолжится проведение необходимых оперативных мероприятий.

Незадолго до этого были предотвращены два теракта — на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. Одна из преступных групп была раскрыта в Нефтекумске, другая — в Югре.

В первом случае это были законспирированные сторонники ИГ (запрещена в РФ), которые собирались совершить теракты в людных местах города. Одного из преступников задержали, второй оказал сопротивление и был нейтрализован.

Во втором случае речь шла о задержании трех местных жителей, которые входили в террористическую ячейку. Они планировали совершить теракт в одном из торговых центров города Лянтор.

В марте также были пресечены несколько терактов. Российские силовики нейтрализовали террористов в Кабардино-Балкарии и Башкирии. В южном регионе были убиты три боевика и задержан мужчина, который готовил теракт в Краснодаре.

В Башкирии был нейтрализован террорист, который перевозил «самодельное взрывное устройство в снаряженном состоянии с поражающими элементами». В машине также был обнаружен пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

По данным силовиков, мужчина открыл огонь в ответ на намерение правоохранителей остановить для проведения досмотра его автомобиль. Злоумышленник, как отметили в УФСБ по республике, подготавливал теракт в Уфе.