Вирус убил интригу: Нагорный Карабах выбрал президента

В Нагорном Карабахе 14 апреля состоялся второй тур выборов президента, победу в котором одержал бывший премьер-министр и глава правящей парламентской партии Араик Арутюнян. По предварительным данным ЦИК, он набрал 88% голосов.

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Избирательная явка составила 45% — второй тур, как и первый, прошел на фоне пандемии коронавируса. Оппозиция призывала власти перенести выборы, однако правительство не пошло на этот шаг в связи с тем, что в республике не было выявлено ни одного случая инфицирования.

При этом, во втором туре выборов Нагорный Карабах голосовал на фоне шести подтвержденных случаев коронавируса. Выборы прошли даже в тех деревнях, которые находятся на карантине. Однако распространение коронавируса на Карабах все же ощутимо сказалось на явке — в первом туре она составила 72,7%.

Глава МИД республики Масис Маилян, прошедший во второй тур, призвал сторонников не принимать участия в голосовании.

В день голосования Маилян не появился на избирательном участке. Представитель его штаба заявил изданию «Кавказский узел», что штаб распущен, а кандидат в президенты уже вернулся к исполнению обязанностей главы МИД.

Оппозиция республики призывала признать результаты первого тура выборов недействительными из-за того, что они прошли с нарушениями. Однако после выявления в республике первых случаев коронавируса лидеры оппозиции заявили, что прекращают на время свою деятельность.

Для Арутюняна, соответственно, второй тур прошел в условиях довольно спокойной обстановки и без политической интриги.

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян заявил ранее, что решение о проведении второго тура выборов принималось, в том числе, на основании консультаций с Ереваном. В воскресенье глава республики ввел режим чрезвычайной ситуации. При этом, в соседней Армении действует куда более жесткий режим ЧП.

«Отдельно хотел бы отметить, что все меры по предупреждению распространения коронавируса в нашей стране реализуются в тесном сотрудничестве с соответствующими структурами Республики Армения, — заявил Саакян в обращении в связи с введением ЧС. — И по всем возникающим вопросам я постоянно провожу политические консультации с высшим руководством Армении».

Саакян возглавляет республику с 2007 года. В 2017 году истекал срок его полномочий, однако Саакян провел конституционный референдум, который дал ему возможность остаться на третий срок до конца переходного периода (2020 год), а затем переизбраться снова. Однако в мае 2018 года на фоне «бархатной революции» в Армении начались протесты и в Степанакерте, в результате которых Саакян отказался от переизбрания.

Смена власти в Армении повлияла на республику и в более широком плане, и заложила основу для оживления политической жизни. В президентских выборах приняли участие 14 кандидатов, а сами выборы отличались беспрецедентной активностью кандидатов и насыщенностью их кампаний.

Ереван, в свою очередь, пристально следил за ходом выборов в Нагорном Карабахе, однако руководство страны не высказывало публично свою поддержку ни одному кандидату.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже поздравил жителей республики с прошедшими выборами.

«Я поздравляю жителей независимого и демократического Арцаха в завершении выборов. Они уполномочили власти продолжать укреплять безопасность Арцаха и представлять его в мирном процессе. Мы продолжаем наше тесное сотрудничество с Арцахом для достижения наших общих целей», — написал Пашинян в своем Twitter.

Впрочем, избежать негативного внешнеполитического фона на выборах не удалось. 30 марта МИД Турции призвал Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение выборов в Нагорном Карабахе.

Евросоюз в день голосования заявил, что «не признает конституционных и правовых рамок, в которых они проводятся». Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — представители России, Франции и США сообщили, что принимают к сведению итоги выборов, однако республика не признана ни одной из стран-сопредседательниц группы, и выборы никак не влияют на статус Нагорного Карабаха.