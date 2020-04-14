«Шедевральная деза»: Захарова раскритиковала New York Times

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американским властям начать объявленную борьбу с дезинформацией по поводу пандемии коронавируса COVID-2019 с материала издания The New York Times под названием «Долгая война Путина против американской науки».

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Так дипломат прокомментировала новость о том, что госсекретарь США Майк Помпео пригрозил привлечь к ответу всех причастных к дезинформации о пандемии.

«Начните с «Нью-Йорк Таймс». Материл «Долгая война Путина против американской науки» — это шедевральная деза», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Телеведущий канала «Россия-1» Владимир Соловьев статью NYT назвал проявлением шизофрении и заявил, что ее автор страдает тяжелым душевным расстройством, передает РИА «Новости».

В Соединенных Штатах на вечер 14 апреля после заражения коронавирусом скончались 25 239 человек, гласят данные Университета Джонса Хопкинса.

Также в стране подтвердили наличие инфекции у более 592 тыс. человек. Выздоровели более 44 тыс. пациентов.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен работой Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации на фоне того, как они действуют в условиях пандемии. Он пригрозил покинуть обе организации и, вероятно, вскоре объявит о сокращении финансирования ВОЗ.

«Я недоволен ВОЗ, да и ВТО тоже... Нас обжуливали все, будь то в здравоохранении или в торговле, — заявил Трамп в ходе брифинга. — Я выйду [из организаций], если с нами не будут обращаться честно... Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо».

Глава Белого дома недоволен тем, что ВОЗ оказывает помощь Китаю в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, организация в наибольшей степени сконцентрирована именно на КНР.

«ВОЗ действительно облажалась. По каким-то причинам она все еще сконцентрирована на Китае, хотя финансируется в основном за счет США. Мы это хорошо изучим. К счастью, я отклонил их совет держать наши границы открытыми для Китая на раннем этапе. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?» — заявил Трамп.

Со своей стороны губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не будет подчиняться распоряжению президента США Дональда Трампа об отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, если это навредит населению, пишет CNN.

«Если он [Трамп] прикажет мне открыть [штат] таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа в моем штате, я этого не сделаю», — сказал Куомо.

Минфин же сообщил о возможной отмене с 1 мая санитарных ограничений, установленных из-за пандемии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в беседе с телеканалом BILD-TV подчеркнул, что Китай своевременно не предоставил сведения о новом вирусе из Уханя. Стенограмма разговора политика с журналистом опубликована на сайте Госдепа.

«Это очень прискорбно, потому что это создало реальный риск во всем мире», — заметил Помпео.

Госсекретарь добавил, что время разобраться в произошедшем еще настанет. Виновные, уверен он, понесут ответственность. Но сейчас сосредоточиться стоит на других задачах: снова «открыть» американскую, а затем — и мировую экономику.

«Еще будет время для взаимных обвинений», — подчеркнул Помпео.

Понимание, когда и где все началось, позволит избежать повторения подобного в будущем. Для этого требуется участие «лучших ученых земного шара», пояснил дипломат.

«Мы должны убедиться, что ни одна страна никогда не станет причиной того, чтобы нечто похожее произошло снова, и что мы вместе работаем над снижением риска повторения угрозы, аналогичной COVID-19», — заключил госсекретарь США.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не политизировать тему коронавируса и действия ВОЗ по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает RT. Глава МИД отметил, что хронология событий, напротив, говорит о том, что ВОЗ действовала эффективно.

Лавров также предостерег от попыток политизировать действия по борьбе с вирусом той или страны. Он призвал концентрироваться на конкретных мерах по недопущению распространения инфекции и минимизации ущерба.